Sin sorpresas. Aunque también podría haber pasado lo contrario, el desarrollo de la próxima versión del kernel está teniendo lugar en periodo navideño, por lo que la mayoría de colaboradores trabaja ahora con más relajación, si es que trabaja. Así que, aunque no haya habido muchos problemas, sí ha sido necesaria la Linux 6.7-rc8 que llegó el día 31 de diciembre de 2024. Y lo hizo con el tiempo justo para irse a ver las campanadas (o lo que sea que hagan ellos) con el desarrollador finlandés.

El 31 de diciembre era la fecha en la que podría haber llegado la versión estable, y también, si así lo hubieran decidido, la LTS de 2023. Al final, o mejor dicho semanas antes, se decidió que fuera Linux 6.6 la que se quedaba con ese galardón, por lo que ya se conocía el final de la historia: el 31 llegaría una 8ª RC y ya el próximo domingo, el 7 de enero, llegará la estable.

Linux 6.7 llegará el 7 de enero

«Así que rc8 es sobre todo un marcador de posición, y un «hago rc’s cada semana, importen o no». Shortlog añadido para completar. Y oye, independientemente de si todos vosotros estáis interesados en probar otro rc o no, ¡esperemos que hayáis tenido un buen 2023 y deseamos un 2024 aún mejor!».

Teniendo en cuenta que nada ya destacado para mal en las últimas ocho semanas, se espera que al finalizar esta nos entregue Linux 6.7. Los usuarios de Ubuntu que quieran instalarla el próximo domingo tendrán que hacerlo por su cuenta, para lo que desde aquí solemos recomendar usar Mainline Kernels, una herramienta con interfaz gráfica que permite descargar e instalar las versiones del kernel que desarrollan directamente Torvalds y su equipo.

Aunque el consejo que nos estamos acostumbrando a dar es más bien otro, el de quedarse con el kernel que usa Ubuntu por defecto. Es cierto que va unos meses por detrás de lo mainline o corriente principal, pero eso no siempre es malo. Canonical se encarga de añadir los parches que sean necesarios, y así también evitamos realizar operaciones que podrían ser peligrosas. Se elija lo que se elija, y se use el sistema que se use, Feliz 2024 a todos.