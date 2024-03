Al final no hizo falta octava Release Candidate y Linus Torvalds ha lanzado la versión estable de Linux 6.8. Hubo dudas en la rc6, pero empezaron a disiparse cuando lanzaron la rc7 y se ha terminado de confirmar ahora. Como siempre, la nueva entrega del kernel incluye muchas novedades, la mayoría de ellas en forma de soporte para nuevo hardware. Esto no siempre significa que sea reciente, y a veces se añade sencillamente algo que no estaba antes.

Además, Linux 6.8 destaca porque se han realizado mejoras de rendimiento. Llevamos algunas versiones en las que se ha añadido mucho, y en Linux 6.8 se ha ganado en consistencia y eso se traduce en el rendimiento. Lo que viene a continuación es una lista con la novedades más destacadas (vía Phoronix) de Linux 6.8.

Novedades más destacadas de Linux 6.8

Procesadores : Se agregaron más ID de AMD Zen 5 como parte de la habilitación continua del hardware AMD de próxima generación. Compatibilidad del controlador PMC de AMD con Zen 5. Compatibilidad con el hardware Intel QAT 420xx «GEN 5» para la tecnología QuickAssist. También existe el controlador de compresión criptográfica en el núcleo Intel IAA para los aceleradores Intel Analytics que se encuentran en varios modelos de CPU Xeon Scalable desde Sapphire Rapids. Compatibilidad con Intel Lunar Lake Thunderbolt. Compatibilidad del kernel Rust con las CPU LoongArch. Como parte de los cambios s390 se deshabilita por defecto el soporte de binarios ELF de 31 bits de arquitectura de sistema empresarial (ESA). IBM Z ve ~11% mayor rendimiento de entrada syscall con este nuevo kernel. El soporte del kernel XIP para RISC-V ha sido restaurado para Execute In Place. Linux 6.8 informa mejor al usuario cuando el soporte x86 de 32 bits está desactivado en el arranque. La capacidad de las CPU Intel Meteor Lake para acelerar el reloj en Linux 6.8 con un cambio en el controlador Intel P-State. Intel LAM para invitados KVM es ahora compatible junto con el trabajo continuo en torno a las máquinas virtuales confidenciales. Más código Intel TDX para proteger a los invitados KVM. Soporte para los SoCs Snapdragon 8 Gen 3 y X Elite en el kernel mainline en forma inicial. Soporte para Google Tensor G1 SoC fue finalmente upstreamed. Perfeccionamiento de la compatibilidad con los eventos del controlador de memoria AMD Zen 4. Preparaciones de gestión de energía para las próximas CPU de servidor Intel. Una optimización de la CPU AMD para evitar serializar innecesariamente los accesos MSR. Soporte EDAC para aceleradores AMD AI. Retirada de la compatibilidad con CPU ARM11 MPCore. Soporte para CPU AMD MicroBlaze V soft-core RISC-V.

: Gráficos : bits iniciales del código de gestión del color de AMD aunque no están habilitados por defecto ahora mismo. El nuevo controlador de kernel DRM Intel Xe está disponible como alternativa experimental al controlador i915. El controlador DRM de Imagination PowerVR ha sido finalmente actualizado junto con el controlador Vulkan de PowerVR en Mesa para determinadas GPUs Rogue. Compatibilidad del controlador de gráficos Raspberry Pi 5 con V3D. Soporte de AMD GFXOFF al ejecutar aplicaciones de cálculo ROCm en GPUs RDNA3 para ayudar a conservar energía/termales. Mitigación de interferencias de radiofrecuencia AMD WiFi WBRF entre los relojes de la memoria de vídeo y el hardware WiFi.

: Sistemas de archivos y almacenamiento : Nuevas llamadas al sistema para obtener información más detallada sobre el montaje del sistema de archivos. Una optimización de EROFS para escenarios de baja memoria. Bcachefs correcciones y mejoras, así como algunos trabajos de rendimiento agradable. Búsquedas no bloqueantes para el sistema de archivos en clúster GFS2. El procesamiento de metadatos de Btrfs ahora se realiza mediante folios. Soporte de datos comprimidos en subpáginas EROFS. F2FS mejora el soporte de dispositivos de bloques zonificados. Más funcionalidad de reparación en línea de XFS. Soporte para bloquear escrituras en dispositivos de bloque montados.

: Otro hardware : Más código de funciones CXL, esta vez sobre el análisis CDAT para la tabla de atributos de dispositivos coherentes. Soporte para Apple M1 USB4/Thunderbolt DART. El controlador del subsistema de la cámara StarFive RISC-V SoC ha sido actualizado para mejorar el soporte del kernel StarFive. El controlador de AWS Nitro Secure Module finalmente ha sido actualizado. Varias mejoras en la compatibilidad con portátiles Intel y AMD. Más compatibilidad con hardware de sonido de AMD e Intel, así como con algunos mezcladores de audio USB. El controlador Gigabyte AORUS Waterforce ha sido actualizado para exponer las métricas de monitorización de hardware para el refrigerador líquido AIO de Gigabyte. Compatibilidad con el acelerador Intel Gaudi 2C. Enumeración basada en ACPI de cámaras CSI-2 / MIPI. El primer controlador de red PHY escrito en Rust. Eliminado el soporte para Intel Carrilo Ranch.

: Juegos en Linux : Compatibilidad con varios dispositivos baratos de consola de juegos portátil alimentados por ARM. Soporte inicial para los mandos de la Lenovo Legion Go para esa consola de juegos portátil. Soporte para Adafruit Seesaw Gamepad. Correcciones del controlador Steam Controller retroportadas desde SteamOS. Soporte para el mando de Nintendo Switch Online (NSO).

: Seguridad : AppArmor cambia a hashes de política SHA256 para mayor seguridad que SHA1.

: AppArmor cambia a hashes de política SHA256 para mayor seguridad que SHA1. Otros : Una actualización de la cadena de herramientas de Rust a Rust 1.74.1. Eliminación de SLAB. Más ajustes del programador de Linux, incluyendo EEVDF. Continuación de la limpieza de la hinchazón del centinela sysctl. Las actualizaciones de redes Linux pueden aumentar el rendimiento TCP para muchas conexiones concurrentes en un ~40%. Eliminación de controladores de red antiguos y obsoletos.

:

Linux 6.8 ya está disponible. Llegará a las diferentes distribuciones en un plazo que dependerá de su filosofía de desarrollo. Será el kernel que use Ubuntu 24.04.