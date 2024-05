Linux 6.9 se ve bien, por lo que habría estable este domingo

La suerte está echada, todo el pescado está vendido o todo el trabajo ya realizado. Eso se desprende de una nota sobre Linux 6.9-rc7 que continúa pareciendo muy normal sin nada alarmante. La nota es también de esas cortas, si entendemos por corta a que aporta poca información. Son buenas noticias si tenemos en cuenta la semana en la que nos encontramos, la séptima en el desarrollo de la próxima versión estable de Linux.

Una vez más, diremos aquello que la noticia es que no hay noticia. Cambios en controladores, destacan los de sonido pero no de una manera que asuste, algunos en arquitecturas… ninguna mención al rebelde bchachefs que no paraba de pedir atención en las semanas 3-5. De este modo, todo parece indicar que estamos a las puertas de una nueva versión estable del kernel.

Linux 6.9 llegará el 12 de mayo

«Las estadísticas de la 6.9 siguen siendo muy normales y nada parece especialmente alarmante. La mayoría de los cambios afectan a los controladores, como es debido y tradicional. Destaca el sonido, pero no de forma alarmante, y tenemos las habituales actualizaciones de DRM y otros subsistemas aleatorios (usb, pincontrol, redes, nvme..). Aparte de los controladores, hay otros cambios menores aleatorios: sistemas de archivos (erofs y tracefs), algunas actualizaciones de arch (sobre todo x86, pero también algunas correcciones en otras partes), algunas actualizaciones de documentación, pequeñas correcciones de redes básicas y algunas autopruebas«.

Si no pasa nada que dé al traste con los planes, Linux 6.9 llegará ya este domingo día 12 de mayo. Si se presenta algún problema de última hora, lo que llegará este domingo será una nueva Release Candidate, y la versión estable llegaría ya el día 19. Aunque ha habido casos, se pueden contar con los dedos de una mano las rc9 que han tenido que lanzarse, pero aún así la próxima versión del kernel llegaría este mayo.

Los usuarios de Ubuntu que quieran usarlo, mejor se esperan, o eso es lo que solemos recomendar desde aquí. Canonical lanza sus sistemas operativos con un kernel y es la compañía la que se encarga de incluir los parches. Ubuntu 24.04 llegó el pasado abril con Linux 6.8, y 24.10 llegará en octubre probablemente con Linux 6.11. Si aún así se desea instalar Linux 6.9 a partir del próximo domingo, lo mejor es usar herramientas como Mainline Kernels, un programa con interfaz gráfica que permite instalar y actualizar las versiones del núcleo que desarrolla Torvalds y mantienen sus colaboradores.