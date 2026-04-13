Linus Torvalds decidió que todo estaba en su sitio y no esperar más. En la tarde-noche de ayer en España, Linus Torvalds lanzó Linux 7.0, la versión del kernel que usará Ubuntu 26.04 cuando sea lanzado en el tercer tercio de este abril. Aunque suele decir que el salto de número lo hace porque no le quedan dedos ni sumando los de las manos con los de los pies, también suele coincidir en que dicho salto se da con muchas mejoras importantes.

Lo que sigue es la lista con todos los cambios (vía Phoronix), así como alguna que otra recomendación para su instalación o no dependiendo de cada caso. Vamos con las novedades.

Novedades de Linux 7.0

Cambios de CPU en Linux 7.0 : Linux 7.0 ahora usa por defecto el modo automático de Intel TSX para exponer las Transactional Synchronization Extensions (TSX) en CPUs Intel sin problemas de seguridad conocidos relacionados con TSX. Preparativos de Intel para el acelerador DSA 3.0 (Data Streaming Accelerators). Nuevas estadísticas de caché L2 en la herramienta Turbostat incluida en el árbol de código fuente del kernel. Soporte de eventos de rendimiento y métricas para AMD Zen 6 en el subsistema perf del kernel. Soporte del driver Intel NTB para Xeon Diamond Rapids. Soporte de eventos de rendimiento para Diamond Rapids. Indicadores de carga de trabajo «lenta» para Intel Panther Lake. Nuevas características de CPU LoongArch integradas. Soporte Nova Lake S en el driver Intel LPSS. Soporte de sonido para Intel Nova Lake. Soporte CXL para la característica de traducción de direcciones en AMD Zen 5. Soporte CFI en espacio de usuario para RISC-V. Mejor soporte para placas FPGA en OpenRISC. Soporte para instrucciones atómicas de copia única LS64/LS64V en ARM64. Actividad en los ports de CPU SPARC y Alpha, principalmente correcciones. Soporte mainline para el SoC SpacemiT K3 RVA23.

: Linux 7.0 GPUs / Gráficos: Nuevo soporte para hardware gráfico AMD de próximos productos. Trabajo continuo en SR-IOV y SVM multi-dispositivo para el driver gráfico Intel Xe. Soporte multi-cola de Intel para Crescent Island junto con otros trabajos de habilitación para este acelerador de inferencia de IA. Soporte de pantalla para Intel Nova Lake. El driver Intel ahora expone más sensores de temperatura de la GPU. El driver Intel deja de bloquear D3cold para todas las GPUs Battlemage. Nouveau vuelve a exponer soporte para páginas grandes, mejorando el rendimiento de NVK. El driver PowerVR de Imagination ahora soporta AM62P. Correcciones en AMDGPU para hardware antiguo GCN 1.0/1.1. Otras mejoras en drivers gráficos y de pantalla del kernel.

Linux 7.0 Almacenamiento + Sistemas de archivos: Btrfs introduce una función experimental remap-tree. Capacidades autónomas de autorreparación para XFS. EXT4 mejora el rendimiento de escritura en I/O directo concurrente. Optimizaciones de rendimiento para F2FS. Correcciones en el driver NTFS3. eCryptfs vuelve a recibir actividad de parches upstream. Tamaño dinámico del pool de hilos para el servidor NFS. Preparativos en Ceph para claves AES256K. Driver de secuenciación de energía para conectores PCIe M.2. Soporte 8D-8D-8D octal DTR para SPI NAND. Timestamps no bloqueantes y reporte genérico estandarizado de errores de I/O. Numerosos cambios en el subsistema de bloques. Filtrado BPF para IO_uring. Se integran NULLFS y OPEN_TREE_NAMESPACE.

Linux 7.0 Optimizaciones de rendimiento: Cambios en el scheduler para mejorar rendimiento y escalabilidad. Mejoras en el rescuer de workqueue (WQ). Optimizaciones en el código de gestión de memoria. Los «sheaves» pasan a tener un papel más relevante en el kernel. Aceleración de la liberación de grandes folios respaldados por archivos hasta un 50~75%. Mejora significativa en la syscall close_range.

Linux 7.0 Red: Mejora notable de rendimiento en UDP al inlinear una función. CAKE_MQ como versión multi-cola de sch_cake. Soporte para Realtek RTL8127ATF 10G Fiber SFP. Soporte para Qualcomm QCC2072 en el driver Ath12k. Soporte PHY de 2.5 Gbps para Airoha AN8811HB. Preparativos para WiFi 8 UHR.

Otros cambios de hardware en Linux 7.0: Monitorización de sensores para más placas base ASUS. Soporte SPI multi-lane. Soporte de guitarra Rock Band 4 para PS4/PS5. Soporte UCSI Thunderbolt Alt mode. Soporte PHY USB Type-C de Apple y soporte PHY para hardware Qualcomm Snapdragon X2 Elite. Limpieza continua del driver WiFi Realtek RTL8723BS 802.11b/g/n. Varias mejoras en portátiles a través del árbol de drivers de plataforma x86. Nuevo driver RGB LED de TI. Varias actualizaciones en drivers multimedia.

Linux 7.0 Virtualización: Mejoras en Microsoft Hyper-V, incluyendo soporte para scheduler integrado. Soporte para virtualización de AMD ERAPS.

Rust para Linux 7.0: Preparativos para Rust 1.95. Más mejoras en el core de drivers en Rust. Se da por concluido oficialmente el experimento Rust for Linux: Rust ha llegado para quedarse en el kernel.

Linux 7.0 Seguridad: Varias mejoras de AppArmor integradas upstream. Soporte de firmas resistentes a computación cuántica ML-DSA para módulos del kernel.

Linux 7.0 Eliminaciones: Mejor separación del código legacy de CardBus. Retirada del driver de módem IBM Mwave de los ThinkPad de los 90. Eliminación del último driver Ethernet por puerto paralelo. Eliminación del antiguo driver Intel 440BX EDAC para Pentium por estar roto desde hace décadas. Se elimina el soporte para firmar módulos con SHA-1.

Otros cambios en Linux 7.0: Se facilita la monitorización del consumo energético de grupos de tareas. Más fácil reemplazar el logo de Tux durante el arranque mediante nuevas opciones de Kconfig. Se integra comprobación de contexto de bloqueo mediante análisis estático guiado por el compilador.



Ya disponible

Linux 7.0 es oficial, pero aún no se puede descargar desde la vía oficial, que es kernel.org. Debería aparecer en cualquier momento. De hecho, es extraño que unas 12 horas después del lanzamiento aún no aparezca allí. No viene mal para recordar que no merece la pena instalar un nuevo kernel por uno mismo, a no ser que un equipo muestre errores graves de hardware. Además, Ubuntu 26.04 llegará la semana que viene, será una versión LTS y usará el mismo kernel.