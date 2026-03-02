La segunda candidata a lanzamiento del futuro kernel de Linux ya está disponible para pruebas y ha llegado con más movimiento del que suele ser habitual para esta fase. Linux 7.0-rc2 se publica una semana después de la rc1, cerrando definitivamente la ventana de integración de nuevas funciones y entrando en la etapa en la que, en teoría, debería prevalecer la limpieza y la estabilización del código.

Aunque se trata de una versión pensada para personas con experiencia técnica y no para el gran público, su impacto no es menor: afecta a componentes clave del sistema como sistemas de archivos, red, BPF y drivers de hardware moderno, especialmente en equipos con procesadores AMD de última generación y aceleradores de IA. Eso hace que, en Europa y en España, resulte especialmente relevante para administradores de sistemas, desarrolladores y para quienes gestionan infraestructuras críticas basadas en Linux.

Qué supone Linux 7.0-rc2 dentro del ciclo de desarrollo

Con la llegada de la primera candidata a lanzamiento, el proyecto suele dar por terminada la fase de incorporación de funciones nuevas. A partir de ahí, las siguientes RC se orientan principalmente a arreglar regresiones, pulir subsistemas y ganar estabilidad antes de sacar la versión estable del kernel. Este patrón se repite desde hace años y es la base del ritmo de publicación del núcleo.

En el caso concreto de Linux 7.0, la rc1 ya dejó claro que estamos ante un salto orientado a mejorar la compatibilidad con hardware de última hornada y renovar piezas veteranas del sistema, como el soporte para NTFS o el tratamiento de ciertas unidades SSD. La rc2 no añade grandes características visibles al usuario final, pero sí retoca multitud de detalles internos que pueden marcar la diferencia en entornos exigentes.

Linux 7.0-rc2 es más grande de lo habitual e inquieta Linus Torvalds

Lo que más ha dado que hablar de Linux 7.0-rc2 no son tanto los cambios específicos, sino el tamaño global de la actualización. Linus Torvalds ha reconocido abiertamente que no está demasiado satisfecho con lo voluminosa que ha resultado esta segunda RC si se mide por el número de commits sin fusiones (non-merge commits).

No es una señal de alarma en el sentido de que el desarrollo se haya torcido, pero sí es inusual. Según el propio Torvalds, hacía tiempo que no veía una rc2 tan cargada en cuanto a cambios directos, algo que, en su opinión, podría estar relacionado con el «ruido de calendario» que a veces afecta a estos ciclos de desarrollo: hay semanas en las que se acumulan más peticiones de integración y otras en las que el ritmo se frena.

Otro factor que el responsable del kernel pone sobre la mesa es la duración del ciclo anterior. Linux 6.19 se alargó una semana más respecto a lo normal, lo que probablemente ha provocado que buena parte del trabajo pendiente y de ciertas correcciones se haya terminado concentrando en este momento, dando lugar a una rc2 más cargada de lo deseable en esta fase temprana.

Enfoque en estabilidad, limpieza interna y menos dominio de los drivers

A diferencia de lo que suele ocurrir en otras ocasiones, el peso de los cambios de Linux 7.0-rc2 no recae de forma tan abrumadora en los controladores. Torvalds apunta que los drivers representan alrededor de un cuarto del total de la diferencia respecto a la rc1, cuando lo habitual es que lleguen fácilmente a la mitad del volumen de parches. En esta ocasión los controladores representan alrededor de un cuarto del total, según el propio resumen del árbol de cambios.

En esta ocasión, una parte muy significativa del trabajo está en los sistemas de archivos. El cliente SMB (utilizado ampliamente en redes mixtas Windows/Linux, también en empresas españolas y europeas) se lleva una porción muy relevante de los ajustes, acompañado de mejoras en XFS y EROFS, dos sistemas de archivos frecuentes en entornos de servidor y almacenamiento de alto rendimiento. Parte de este trabajo está centrado en los sistemas de archivos y su comportamiento bajo carga.

El resto del conjunto de cambios se reparte entre ajustes en el núcleo central, código de red, arquitectura, pruebas automatizadas y BPF. BPF, que se utiliza cada vez más para observabilidad, filtrado y tareas avanzadas dentro del kernel, recibe múltiples correcciones tanto en el propio núcleo como en su batería de tests, con el objetivo de reforzar su fiabilidad en contextos donde se emplea para monitorización o seguridad.

Correcciones destacadas: AMDXDNA y otros drivers gráficos

Dentro del área de controladores, uno de los focos más importantes de esta rc2 está en el ecosistema gráfico y de aceleración. El driver AMDXDNA, asociado a los aceleradores Ryzen AI de AMD, acumula una lista notable de arreglos que van desde problemas de suspensión del sistema hasta fallos de memoria.

Entre las correcciones ya integradas se incluyen soluciones a bloqueos relacionados con la suspensión, desbordamientos de búfer, sanitización de entradas, deadlocks, accesos fuera de rango y errores de carga de firmware. Muchos de estos problemas están directamente ligados a la complejidad y a los riesgos de gestionar memoria manualmente en C, lo que ha reavivado el debate sobre el uso de Rust en controladores para minimizar este tipo de fallos en el futuro.

Más allá de AMDXDNA, los cambios también alcanzan a AMDGPU (incluyendo el soporte UserQ, correcciones en el subsistema de pantalla DC y en VCN 5), así como a controladores de Intel Xe, Nouveau y otros drivers de vídeo y aceleración. En estos últimos casos se trata principalmente de parches más pequeños, sin grandes novedades, pero necesarios para estabilizar el soporte gráfico de cara a la versión estable de Linux 7.0.

Sistemas de archivos y red: SMB, XFS, EROFS y más

La versión 7.0-rc2 también se adentra de lleno en el mantenimiento de sistemas de archivos esenciales tanto en escritorio como en servidor. El cliente SMB recibe un volumen amplio de cambios, lo que puede ser especialmente relevante para las organizaciones europeas que combinan servidores Linux con infraestructuras Windows o NAS comerciales en sus redes internas.

Junto a SMB, XFS y EROFS incorporan correcciones que buscan mejorar el comportamiento en contextos de alta carga y evitar regresiones introducidas durante el periodo de fusiones. Estos ajustes son especialmente interesantes para proveedores de hosting, centros de datos y administradores de sistemas que trabajan con grandes volúmenes de información en sistemas GNU/Linux.

En el plano de la red, se han añadido cambios repartidos por distintas capas del stack de networking, reforzando el funcionamiento en escenarios donde el kernel 7.0 se utilice para gestionar tráfico intenso, servicios web o infraestructuras en la nube que dan soporte a usuarios en España y el resto de Europa.

Cambios en el núcleo central, BPF y arquitectura

Más allá de los subsistemas visibles, una porción considerable de la rc2 se centra en el core del kernel. Se han incorporado arreglos en distintas rutas de ejecución interna, así como en el código vinculado a las arquitecturas soportadas, con el objetivo de evitar comportamientos inesperados y mejorar el rendimiento en ciertos escenarios concretos.

BPF continúa siendo un área de especial atención en esta etapa de desarrollo. Las pruebas automatizadas y las herramientas asociadas a BPF han recibido numerosos ajustes, lo que resulta clave para quienes usan esta tecnología en observabilidad, redes o seguridad avanzada, incluidos proveedores de servicios europeos que basan parte de su monitorización en estos mecanismos.

Otra modificación destacada es la eliminación de una antigua opción de Kconfig que provocaba mensajes molestos en los registros del sistema relacionados con el uso de fuentes de aleatoriedad no inicializadas. Este tipo de limpieza puede parecer menor, pero ayuda a reducir ruido en los logs y facilita a administradores y equipos de soporte la identificación de problemas reales.

Una RC con impacto en pruebas para hardware reciente

Quienes suelen instalar versiones preliminares del kernel para probar las últimas funcionalidades deberían examinar con detalle esta rc2. El volumen de cambios sobre subsistemas de red, sistemas de archivos avanzados y hardware nuevo de AMD hace aconsejable tomarse con calma las pruebas, especialmente si se emplea el kernel en entornos donde la estabilidad es importante.

En ordenadores de sobremesa o portátiles de uso personal, puede resultar interesante probar Linux 7.0-rc2 en equipos con procesadores Ryzen y aceleradores de IA integrados, siempre que se haga en entornos controlados (por ejemplo, en una partición de pruebas o en una máquina secundaria) y con copias de seguridad al día.

En cualquier caso, esta RC no está pensada para equipos de producción, estaciones de trabajo críticas ni servidores en explotación, ni en España ni en el resto de Europa. Se trata de una versión de desarrollo cuyo objetivo principal es que la comunidad detecte fallos antes de que la edición estable vea la luz.

Opciones para instalar Linux 7.0-rc2 en tu distribución

Hasta que la versión final de Linux 7.0 se publique y las principales distribuciones (Debian, Ubuntu, Fedora, openSUSE, etc.) la integren en sus repositorios estables, quienes quieran probar la rc2 deben instalar el kernel por su cuenta. Esto exige cierta experiencia y un nivel de comodidad razonable con la línea de comandos.

En distribuciones basadas en Debian o Ubuntu, así como en muchas otras utilizadas en España, una opción bastante popular es recurrir a herramientas de gestión de kernels como las que ofrecen algunos repositorios de terceros. La idea es poder descargar e instalar versiones mainline del kernel sin compilarlo manualmente, al tiempo que se facilita el cambio entre núcleos en caso de problemas.

Con las correcciones ya aplicadas en AMDXDNA, AMDGPU, sistemas de archivos como SMB, XFS y EROFS, y el refuerzo en BPF, núcleo central y red, Linux 7.0-rc2 se posiciona como una etapa clave para pulir una versión que apunta a mejorar tanto la compatibilidad con hardware moderno como la solidez interna del sistema. Para quienes sigan de cerca la evolución del kernel, este hito sirve de recordatorio de que, aunque no todo salga perfecto a la primera, el proceso de mejora continua sigue muy vivo.