El desarrollo de Linux 7.0-rc3 ha sido de todo menos tranquilo. La tercera versión candidata del nuevo kernel llega con un volumen de cambios que no solo ha sorprendido a la comunidad, sino que el propio Linus Torvalds describe como “de los más grandes en la historia reciente” para una RC tan avanzada en el ciclo.

Pese a ese ritmo tan intenso, los responsables del núcleo insisten en que no se han detectado fallos especialmente alarmantes. La mayoría de los parches son correcciones puntuales, limpiezas de código, ampliaciones de soporte de hardware y pruebas automatizadas, aunque el tamaño del parche sigue generando cierta inquietud dentro del proyecto.

Un ciclo de desarrollo más cargado de lo habitual

Con Linux 7.0-rc3, el kernel entra en una fase de pruebas en la que, en teoría, el flujo de cambios debería ir reduciéndose semana a semana. Sin embargo, esta tercera RC es incluso más grande que rc2, que ya fue noticia por el número de commits. Torvalds reconoce que rc2 y rc3 son “algunas de las más grandes de la historia reciente” en plena ventana de candidatas.

El desarrollador finlandés apunta a un factor de contexto: la rama Linux 6.19 se alargó una semana extra con un rc8, lo que ha desplazado trabajo y ajustes hacia la nueva versión. Según él, la sensación es de mucho movimiento, pero sin elementos que hagan saltar las alarmas, y buena parte del peso actual procede de los selftests, es decir, pruebas internas que se integran directamente en el árbol del kernel.

Aun así, Torvalds se muestra cauto y ha dejado claro que las próximas semanas serán clave para comprobar si el volumen de cambios empieza a “calmarse”. Si el ritmo no baja lo suficiente y se siguen retocando piezas delicadas, no se descarta que el lanzamiento final de Linux 7.0 pueda retrasarse respecto al calendario inicialmente esperado.

Corrección de una grave regresión en el sistema de memoria SLAB

Entre las modificaciones más importantes de Linux 7.0-rc3 destaca la solución a una regresión severa en el subsistema SLAB, el asignador de memoria que gestiona cómo el kernel reserva y libera pequeños bloques para sus estructuras internas.

Esa regresión estaba penalizando de forma notable el rendimiento en ciertas cargas de trabajo, especialmente en sistemas que dependen mucho de la asignación frecuente de memoria en el espacio del kernel, como servidores con muchas conexiones simultáneas o procesos intensivos en I/O. Con el nuevo parche, el comportamiento vuelve a alinearse con lo esperado y se evita un impacto que, de haberse mantenido, habría sido complicado de asumir en entornos de producción.

Optimización de red y el papel de epoll en los servidores

Además de arreglar la regresión en SLAB, esta versión candidata incluye una optimización discreta pero relevante en el sistema de eventos epoll, pieza clave en el manejo eficiente de múltiples descriptores de archivo en servidores y aplicaciones de red.

El desarrollador de Google Eric Dumazet ha adaptado la función epoll_put_uevent() para que utilice scoped user access, una técnica incorporada al kernel desde la serie 6.19 que reduce el coste de las barreras de especulación. El cambio elimina dos llamadas de función y un par de instrucciones stac/clac, que en procesadores algo más antiguos suponen un peaje apreciable.

En pruebas de estrés de red centradas en paquetes por segundo (PPS) sobre CPUs AMD Zen 2, esta modificación se ha traducido en una mejora aproximada del 1,5 % en el rendimiento de red. Puede parecer una cifra pequeña, pero en infraestructuras que mueven millones de paquetes por segundo equivale a menos carga de CPU y más margen para exprimir el hardware existente.

La propia naturaleza de scoped user access hace que esta mejora no se limite a Zen 2. Otras familias de procesadores, tanto de AMD como de Intel, también se beneficiarán, aunque el impacto será mayor en arquitecturas donde el coste de las barreras de especulación sigue siendo más elevado.

Refuerzos de seguridad y mejoras en virtualización para servidores

Entre los cambios más destacados se encuentra la incorporación de IBPB-On-Entry para máquinas virtuales AMD SEV-SNP. Esta función aprovecha las capacidades de los procesadores AMD EPYC basados en Zen 5 para lanzar una Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) cada vez que se entra en una máquina virtual protegida, lo que endurece el aislamiento frente a ataques de canal lateral y especulación entre huésped y sistema anfitrión.

Junto a esta novedad, se ha corregido un problema que podía causar fallos de arranque en huéspedes SEV bajo determinadas circunstancias, algo especialmente relevante en entornos que trabajan con cifrado de memoria como medida adicional de seguridad.

En el lado de Intel también hay cambios. Se ha introducido una corrección en la detección y enumeración de la topología Sub-NUMA Clustering (SNC), una característica que permite dividir el procesador en dominios de memoria más pequeños y optimizados para reducir latencias. Procesadores recientes como Granite Rapids X y Clearwater Forest X habían destapado errores en este código, y los nuevos parches ajustan la lógica para evitar comportamientos incorrectos en la planificación de tareas y en el uso de la memoria.

Más compatibilidad con hardware: portátiles, consolas portátiles y periféricos

Como suele ocurrir en cada ciclo del kernel, Linux 7.0-rc3 amplía el catálogo de dispositivos soportados, algo especialmente relevante en el mercado europeo, donde muchos portátiles y equipos de marcas asiáticas o estadounidenses llegan sin soporte oficial de fabricantes para Linux, pero se benefician del trabajo de la comunidad.

En la parte de plataformas x86, se han integrado nuevos identificadores y ajustes para portátiles y equipos de fabricantes como ASUS, Dell, HP, Lenovo y OneXPlayer. Este trabajo se ha canalizado a través de los controladores de plataforma específicos de cada proveedor, lo que permite gestionar funciones avanzadas como perfiles de energía, teclas especiales, controles de ventilación o iluminación.

El controlador asus-armoury, incorporado al kernel desde la serie 6.19, amplía su alcance para cubrir nuevos modelos. Entre ellos se encuentran equipos orientados al juego como el ASUS TUF Gaming A14 2025 con procesadores Ryzen AI 300, el ROG Strix SCAR 17 (G733QS) o el ROG Zephyrus Duo 16 (GX650RX), de gran presencia en el segmento gaming europeo.

Por parte de HP, el controlador HP WMI suma soporte para modelos de las gamas Omen 14-fb1xxx, Omen 16-xd0xxx, 16-wf0xxx y Victus-d0xxx, lo que mejora la integración de funciones específicas de estos portátiles bajo Linux, como atajos de teclado, controles de rendimiento o gestión de ventiladores.

El controlador HID de Intel también ha recibido actualizaciones, incluyendo la adición de los portátiles Dell 14 y Dell 16 Plus 2-en-1 a la lista de equipos soportados, así como una corrección para habilitar adecuadamente el teclado de cinco botones del Lenovo ThinkPad X1 Fold 16 Gen 1. Para dispositivos portátiles orientados al juego, el controlador de la controladora embebida de OneXPlayer ahora reconoce nuevos modelos como OneXPlayer X1 Air, X1z, APEX y Aokzoe A2 Pro.

En el terreno de los periféricos, el equipo de HID ha aplicado varios arreglos de estabilidad y fugas de memoria, y destaca en particular la solución a un problema con el Apple Magic Trackpad 2: la batería no se informaba correctamente cuando el dispositivo se conectaba por USB. Un ajuste de una sola línea en el controlador hid-magicmouse corrige la comprobación del descriptor HID, lo que permite que el nivel de batería se muestre de forma adecuada. Se espera que esta corrección se retroporte también a ramas estables del kernel, para que llegue a los usuarios sin necesidad de esperar a Linux 7.0 final.

Junto con estas mejoras, otros controladores —como dell-wmi-sysman o los relacionados con equipos Alienware— han recibido pequeños parches para evitar fugas de información sensible (por ejemplo, impedir volcados hexadecimales de contraseñas en texto claro) y compatibilizar nuevas funciones como modos especiales de rendimiento.

Impacto en distribuciones y calendario previsto

La hoja de ruta del proyecto sigue situando la versión estable de Linux 7.0 alrededor de mediados de abril, siempre que el flujo de cambios se estabilice en las próximas semanas. No obstante, los propios desarrolladores admiten que, si las siguientes RC continúan incorporando modificaciones de calado, el lanzamiento podría deslizarse algunas semanas para evitar problemas en producción.

Este kernel tiene un papel especialmente relevante porque varias distribuciones planean adoptarlo como base en sus próximas versiones. Entre las más destacadas se mencionan Ubuntu 26.04 LTS y Fedora 44, que aspiran a ofrecer de serie las nuevas mejoras de rendimiento, compatibilidad y seguridad. En Europa, donde Ubuntu y Fedora son habituales en administraciones públicas, universidades, centros de investigación y empresas, el estado de madurez de Linux 7.0 será clave para decidir si se integra desde el primer momento o se opta por un enfoque más prudente.

Torvalds ha recordado en varias ocasiones que, aunque le gustaría ver un ciclo de RC con menos ruido, la prioridad es que el código llegue lo más pulido posible. Si hace falta añadir alguna RC extra para terminar de estabilizar subsistemas como redes, memoria o virtualización, el equipo no descarta hacerlo, incluso si ello implica tensionar los plazos de algunas distribuciones.

Linux 7.0-rc3 como versión de prueba: instalación y precauciones

Conviene no perder de vista que Linux 7.0-rc3 es una versión experimental. Está destinada sobre todo a desarrolladores, mantenedores de distribuciones y usuarios avanzados que quieran ayudar en la detección de fallos antes de que el kernel llegue a millones de máquinas en Europa y el resto del mundo.

El propio ecosistema de herramientas facilita esa labor. Para quienes usan distribuciones basadas en Debian o Ubuntu, existen utilidades como Mainline, que permiten descargar e instalar versiones del kernel aún no empaquetadas de forma oficial, sin necesidad de compilar a mano. Bastan unos comandos para añadir el repositorio, actualizar índices e instalar la aplicación, y luego seleccionar en una interfaz gráfica el kernel Linux 7.0-rc3, descargarlo y arrancar con él.

Quien prefiera el camino tradicional puede optar por descargar el archivo linux-7.0-rc3.tar.xz desde la web oficial del kernel y compilarlo a mano. Este enfoque es más laborioso y propenso a errores (dependencias, falta de espacio en /boot , configuraciones previas, etc.), pero tiene la ventaja de generar un kernel adaptado al hardware concreto de cada máquina. En cualquier caso, la recomendación general de los desarrolladores es clara: probar rc3 en equipos de test o dentro de máquinas virtuales, y evitar su despliegue directo en entornos críticos.

Con todo este contexto, Linux 7.0-rc3 se perfila como una de las release candidates más densas y ambiciosas en años: corrige una regresión seria de rendimiento en SLAB, introduce optimizaciones medibles en el subsistema de red gracias a cambios en epoll, refuerza la seguridad y la virtualización para servidores con funciones como IBPB-On-Entry en huéspedes AMD SEV-SNP, y amplía de forma notable el soporte de hardware de fabricantes clave para el mercado europeo, al tiempo que mantiene bajo vigilancia el tamaño de los parches y el ritmo de cambios de cara a un lanzamiento estable que muchos esperan para sustentar las próximas grandes versiones de las principales distribuciones.