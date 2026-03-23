La quinta versión candidata del nuevo núcleo de Linux marca un punto de inflexión en un ciclo de desarrollo que, hasta ahora, venía algo más movido de lo habitual. Con Linux 7.0-rc5, el propio Linus Torvalds empieza a ver señales claras de calma tras varias semanas con un volumen alto de correcciones y pequeños sustos en las pruebas.

Esta entrega se centra sobre todo en pulir errores y ajustar detalles, más que en introducir grandes novedades. El ritmo de cambios se ha moderado con respecto a las RC anteriores, y aunque el tamaño global de la versión sigue siendo algo mayor que el de otras quintas candidatas históricas, el tono general de los desarrolladores es de relativa tranquilidad.

Un ciclo de desarrollo agitado que empieza a enfriarse

Durante las primeras versiones candidatas de Linux 7.0 se detectó un número inusualmente alto de modificaciones, algo que en una fase de pruebas tan avanzada suele indicar que aún se están encontrando fallos relevantes. En las últimas semanas el listado de parches crecía con rapidez, lo que generó cierta preocupación en la comunidad por la posibilidad de retrasos o problemas de estabilidad de cara a la versión final.

Con Linux 7.0-rc5 la situación cambia de tono: Torvalds ha comentado que esta RC es más pequeña que las anteriores de este mismo ciclo, y que la mayoría de los cambios son parches cortos y muy concretos. Aunque la estadística global muestra que sigue siendo algo más grande que otras rc5 de años pasados, el panorama se considera ahora bastante manejable.

Dónde se concentran los cambios de Linux 7.0-rc5

El llamado “diffstat” de la RC5 muestra un patrón bastante típico para este momento del desarrollo: aproximadamente la mitad de las modificaciones corresponden a drivers. Dentro de ese bloque destacan controladores de GPU y de red, y de forma algo menos habitual también aparecen actualizaciones en algunos controladores serie.

Fuera de la capa de dispositivos, los cambios están más repartidos. Se incluyen ajustes en el subsistema de red interno, pequeñas revisiones en varios sistemas de archivos, incrementos y correcciones en BPF, mejoras y pruebas en selftests, además de arreglos específicos para distintas arquitecturas de hardware. Son, en conjunto, retoques pensados más para reforzar la solidez que para añadir funciones espectaculares.

Correcciones en Radeon y AMDGPU para GPUs más antiguas

Uno de los puntos más comentados de esta RC5 es la incorporación de un parche en los drivers Radeon y AMDGPU dirigido a las tarjetas gráficas basadas en la antigua serie «Hainan», correspondiente a la primera generación GCN 1.0. No se trata precisamente de hardware de última hornada, pero sigue presente en muchos equipos que continúan en uso, sobre todo en entornos donde se alarga la vida útil de las máquinas al máximo.

La inclusión de esta solución demuestra hasta qué punto el proyecto del kernel sigue cuidando la compatibilidad hacia atrás con GPUs veteranas. Aunque a menudo los focos se van a los nuevos lanzamientos de tarjetas gráficas, estas correcciones discretas son esenciales para que distribuciones actuales puedan seguir funcionando con normalidad en ordenadores que llevan años en funcionamiento, algo muy relevante en administraciones, centros educativos o pequeñas empresas que exprimen al máximo sus recursos.

Mejor soporte para el ratón Bluetooth Logitech MX Master 4

Linux 7.0 también refuerza el soporte para periféricos modernos, y en esta ocasión le toca el turno a un dispositivo bastante popular entre usuarios avanzados: el Logitech MX Master 4. A través de las correcciones del subsistema HID se ha mejorado el manejo de este ratón cuando se conecta por Bluetooth, habilitando el protocolo HID++ específico de Logitech.

Gracias a este cambio, el ratón puede aprovechar funciones no estándar como el desplazamiento de alta resolución, que encaja especialmente bien con escritorios modernos y pantallas de alta densidad de píxeles. Hay que tener en cuenta, eso sí, que estas mejoras se aplican cuando el MX Master 4 se utiliza vía Bluetooth directo: el receptor Logitech Bolt todavía no dispone de un driver específico en el kernel, por lo que la experiencia variará según el modo de conexión elegido.

Estado general de la çLinux 7.0-rc5 según Linus Torvalds

En el anuncio de esta quinta candidata, Torvalds subraya que la foto global es bastante “inofensiva”, pese a que las RC de esta versión 7.0 han sido algo más grandes que las de otras ediciones. La mayor parte de los commits son cambios muy pequeños, centrados en detalles, lo que cuadra con la idea de que el desarrollo entra en una fase de consolidación.

El mensaje a quienes siguen de cerca el kernel es claro: se anima a seguir probando estas versiones preliminares para detectar posibles regresiones o fallos que se hayan escapado. La colaboración de la comunidad de pruebas —desde grandes empresas tecnológicas hasta particulares que compilan su propio kernel en casa— es clave para que la versión estable llegue con la menor cantidad posible de sorpresas.

Ritmo de correcciones y expectativas para la versión final

Los datos de las últimas semanas apuntan a que el pico de arreglos y regresiones registrado en las primeras RC se está moderando de forma significativa. Aunque el número de cambios todavía no es bajo, la tendencia a la baja en esta quinta entrega es interpretada como un buen síntoma por los desarrolladores y por quienes siguen la evolución del kernel.

Si esta dinámica se mantiene en las próximas candidatas, todo indica que Linux 7.0 podrá ver la luz en abril, tal y como se había planteado inicialmente. El margen de maniobra existe: si surgieran problemas de última hora, siempre queda la opción de alargar el ciclo con alguna RC adicional, pero por el momento el plan oficial no se ha modificado.

Cómo probar Linux 7.0-rc5 en tu sistema

Linux 7.0-rc5 sigue siendo una versión en desarrollo y, por tanto, con potenciales fallos que pueden afectar a la estabilidad. No es aconsejable instalarla en equipos de producción, servidores críticos o sistemas que se usan a diario para trabajo esencial. Dicho esto, para usuarios avanzados que quieran contribuir al proceso de pruebas, existen varias formas de ponerla a funcionar en su máquina.

En entornos domésticos o de laboratorio, especialmente entre quienes usan distribuciones populares como Ubuntu, Debian, Fedora o derivadas, lo más prudente es probar la RC5 en una partición de test o en una máquina virtual. Así se pueden reportar errores sin poner en riesgo el sistema principal.

Ventana de lanzamiento y llegada a las principales distribuciones

Los planes actuales sitúan el lanzamiento de la versión estable de Linux 7.0 en el mes de abril, siempre que las próximas RC mantengan este perfil más calmado y no aparezcan problemas graves. A partir de ahí, comenzará el proceso habitual de integración en las grandes distribuciones.

Las distribuciones con modelo rolling release, muy populares entre usuarios avanzados, suelen incorporar los nuevos núcleos con bastante rapidez. En cambio, las ediciones de soporte extendido o centradas en la máxima estabilidad se tomarán más tiempo para probar la versión en sus propios ecosistemas antes de distribuirla por defecto a todos los usuarios.

Todo indica que Linux 7.0 entra en una fase de aparente calma tras un arranque de ciclo algo más turbulento de lo esperado, con una RC5 que reduce el volumen de cambios, refuerza compatibilidades tan distintas como las de GPUs Hainan antiguas y periféricos modernos como el Logitech MX Master 4, y se apoya en una comunidad de testers que, mediante pruebas controladas y reportes de fallos, ayudará a que la versión estable llegue en abril con un nivel de madurez acorde a lo que se espera del núcleo que usan millones de sistemas.