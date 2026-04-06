La séptima Release Candidate de Linux 7.0 marca un punto de inflexión en el desarrollo del nuevo núcleo del sistema operativo. Lo que iba a ser, en principio, una iteración más sobre la rama 6.x con cambio de numeración, ha terminado transformándose en un ciclo especialmente movido, con muchos parches, revisiones y debates técnicos entre los desarrolladores del kernel.

Con Linux 7.0-rc7, el panorama se ha calmado de forma notable y todo apunta a que la versión estable está muy próxima. Linus Torvalds ha dejado atrás las dudas de semanas anteriores y transmite ahora un mensaje de relativa tranquilidad: el tamaño del parche sigue siendo algo mayor de lo habitual para esta fase, pero sin nada que haga saltar las alarmas ni requiera cambios de rumbo drásticos.

Un desarrollo intenso que se encarrila al final

Durante buena parte del ciclo, Torvalds había mostrado cierta incomodidad con el volumen de cambios y el ritmo de integración de parches. Sin embargo, en este último anuncio insiste en que no ha habido «grandes sorpresas» y que todo entra en lo razonable para una rc7 algo más grande de lo normal. Aproximadamente la mitad del código actualizado corresponde a drivers de GPU, red, USB y sonido, algo muy habitual en el núcleo, y la otra mitad se reparte entre correcciones del propio kernel, ajustes en el subsistema de red, sistemas de archivos, autopruebas, documentación y criptografía.

La sensación general en la comunidad es que el desarrollo de Linux 7.0 ha sido más pesado en correcciones que en otros ciclos recientes, pero sin derivar en una situación incontrolable. Torvalds mantiene la intención de liberar la versión estable en breve: si no aparece ningún contratiempo importante, el lanzamiento definitivo debería llegar en los próximos días, aunque siempre queda abierta la puerta a una octava Release Candidate si surgiera algún problema de última hora.

Linux 7.0-rc7: cambios centrados en estabilidad

Esta rc7 no introduce grandes novedades funcionales. Como es lógico en la última fase, el foco está en pulir errores y reforzar la estabilidad. Los cambios más relevantes se concentran en las siguientes áreas:

Correcciones en controladores (drivers)

El bloque más voluminoso del parche está compuesto por controladores de hardware. Aquí destacan varios grupos concretos:

Drivers de GPU (DRM) : se han aplicado pequeños arreglos en controladores gráficos para evitar cuelgues, artefactos o comportamientos anómalos. No se trata de nuevas funcionalidades, sino de mejorar la robustez en el uso diario.

: se han aplicado pequeños arreglos en controladores gráficos para evitar cuelgues, artefactos o comportamientos anómalos. No se trata de nuevas funcionalidades, sino de mejorar la robustez en el uso diario. Drivers de red : se han corregido fallos y optimizado distintos controladores, con especial atención a los chips de Qualcomm/Atheros Ath11k y Ath12k, muy presentes en portátiles y puntos de acceso modernos también.

: se han corregido fallos y optimizado distintos controladores, con especial atención a los chips de Qualcomm/Atheros Ath11k y Ath12k, muy presentes en portátiles y puntos de acceso modernos también. Otros drivers: el kernel incorpora ajustes en dispositivos USB, sonido y otros componentes específicos, además de mejoras en el subsistema de entrada (input) para dar soporte a nuevos mandos y portátiles.

En el terreno del input, se han añadido identificadores de dispositivo para que el kernel reconozca nuevos mandos de juego dentro del driver XPad, utilizado para controladores compatibles con el protocolo de Xbox. Entre ellos se encuentran:

El Razer Wolverine V3 Pro , ahora soportado tanto en modo cableado como mediante su dongle inalámbrico de 2,4 GHz, al integrarse sus IDs en el controlador.

, ahora soportado tanto en modo cableado como mediante su dongle inalámbrico de 2,4 GHz, al integrarse sus IDs en el controlador. Los mandos BETOP BTP-KP50B y BTP-KP50C, conocidos comercialmente como Betop Kunpeng 50, que pasan a funcionar correctamente con Linux 7.0.

También se ha introducido una particularidad (quirk) en el driver i8042 para el TUXEDO InfinityBook Max 16 Gen10 AMD, un portátil de la firma alemana TUXEDO Computers. Este modelo, basado en un procesador Ryzen AI 9 HX 370, sufría problemas de teclado tras la suspensión y despertares inmediatos en sucesivos intentos de suspender el sistema. El nuevo ajuste del controlador mitiga estos comportamientos para ofrecer un uso más fiable.

Mejoras en la pila de red y WiFi

El subsistema de red ha recibido un conjunto de parches importante, con impacto directo en la calidad de conexión y rendimiento para múltiples entornos, incluidos los despliegues en centros de datos y redes domésticas.

Un punto especialmente llamativo es la corrección de un problema de rendimiento en los controladores WiFi Ath11k y Ath12k. Estos drivers, que dan soporte a dispositivos 802.11ax y otros chips recientes de Qualcomm, arrastraban desde su incorporación al kernel una degradación de throughput causada por la gestión incorrecta de sesiones de agregación (AMPDU). Bajo ciertas condiciones de tráfico, se detenía la sesión equivocada, reduciendo drásticamente el tamaño de la ventana de agregación y, con ello, la velocidad efectiva.

Los parches incluidos en Linux 7.0-rc7 ajustan la forma en que se pasa la información de TID entre las funciones internas del driver, de manera que la sesión adecuada sea la que se modifique. Este mismo patrón de corrección se aplica tanto a Ath11k (presente desde 2019) como a Ath12k (incorporado en 2022), por lo que usuarios con dispositivos compatibles deberían notar un comportamiento más consistente bajo carga.

Junto a esto, se han incorporado mejoras de validación en Netfilter para evitar configuraciones erróneas que puedan dar pie a fallos o vulnerabilidades, así como otros parches menores en controladores de red cableada e inalámbrica destinados a pulir pequeños escapes de información y bugs detectados en las últimas semanas.

Arquitecturas, sistemas de archivos y núcleo general

A nivel de arquitecturas no se presentan nuevos procesadores soportados ni cambios disruptivos: los trabajos se centran en tareas de mantenimiento para asegurar que las distintas plataformas, desde servidores ARM hasta PCs x86, mantengan un comportamiento estable.

En los sistemas de archivos como ext4, Btrfs o XFS no hay innovaciones de gran calado en esta RC. Los ajustes se orientan a corregir errores puntuales y a limpiezas de código que preparan el terreno para futuras mejoras. La ausencia de modificaciones profundas en este apartado refuerza la idea de que el ciclo se encuentra ya en fase de afinado.

Dentro del núcleo general se han realizado correcciones de bugs repartidas entre varios subsistemas internos, pequeñas refactorizaciones y ajustes menores que no suponen nuevas características, pero sí contribuyen a una base más sólida de cara a implantaciones en producción a medio plazo.

Documentación de seguridad y uso de IA en los informes de fallos

Una de las particularidades de Linux 7.0-rc7 no está en el código que toca directamente al hardware, sino en la documentación de seguridad. Con el auge de herramientas de análisis automáticos y modelos de lenguaje que revisan el árbol de código del kernel en busca de vulnerabilidades, el equipo ha detectado un incremento notable en la cantidad de informes de errores generados por estas soluciones.

Para encauzar mejor ese flujo de reportes, se ha actualizado el documento security-bugs.rst con nuevas secciones en las que se detalla qué información es obligatoria y cuál es recomendable incluir en un informe de seguridad. El objetivo es que tanto los desarrolladores humanos como las herramientas de IA puedan enviar reportes más accionables, reduciendo la necesidad de «perseguir» a los autores para obtener parches propuestos o datos clave.

Entre los cambios destaca una explicación más clara sobre cómo identificar los contactos apropiados para cada área del kernel, de modo que un fallo relacionado con, por ejemplo, el subsistema de red o un determinado driver llegue al equipo indicado sin demasiadas idas y venidas. Aunque a primera vista pueda parecer un cambio menor, esta mejor organización de la comunicación debería traducirse en una resolución más ágil de vulnerabilidades, algo especialmente relevante para empresas y administraciones públicas que dependen de tiempos de reacción cortos.

Impacto en rendimiento: el caso de PostgreSQL

En paralelo a estas correcciones, el ciclo de Linux 7.0 ha destapado una cuestión llamativa en el ámbito del rendimiento, que afecta directamente a bases de datos PostgreSQL. Un ingeniero de Amazon/AWS detectó que, con la rama de desarrollo actual del kernel, el throughput de PostgreSQL en servidores con CPU ARM Graviton4 se reducía aproximadamente a la mitad frente a versiones anteriores del núcleo.

Tras un proceso de bisección, el origen se vinculó a los cambios introducidos en Linux 7.0 para simplificar los modos de planificación (preemption) en arquitecturas modernas, centrándose en los modelos de preempción completa y «vaga». Estos ajustes, pensados para ordenar el comportamiento del scheduler en CPUs actuales, han provocado, sin embargo, que ciertas cargas intensivas de PostgreSQL pasen más tiempo bloqueadas en spinlocks en espacio de usuario.

Se llegó a proponer un parche para restaurar PREEMPT_NONE como modo por defecto con el fin de revertir la regresión, pero uno de los desarrolladores clave del scheduler, Peter Zijlstra, ha defendido que la verdadera solución pasa por adaptar PostgreSQL para utilizar la extensión de Restartable Sequences (RSEQ) con time slice, también introducida en Linux 7.0. Esta extensión permite reducir la exposición a problemas derivados de la preempción de hilos que mantienen locks.

Si finalmente no se revierte el cambio en el kernel, algunas instalaciones de PostgreSQL podrían experimentar descensos de rendimiento hasta que el propio gestor de bases de datos adopte estas nuevas capacidades. Para organizaciones que desplieguen PostgreSQL en entornos con Linux 7.0, será importante seguir de cerca las versiones del motor y las recomendaciones de configuración que vayan publicando tanto la comunidad de PostgreSQL como las distribuciones.

Preparativos para el lanzamiento estable de Linux 7.0

Con las correcciones actuales y la ausencia de problemas críticos, Torvalds prevé que la versión estable de Linux 7.0 vea la luz muy pronto. Este kernel se perfila como base de futuras publicaciones de distribuciones de referencia, incluyendo lanzamientos LTS que marcarán el rumbo del escritorio y servidor Linux en durante los próximos años.

El mensaje a la comunidad sigue siendo el mismo: aunque el núcleo parece listo, se pide a los colaboradores y usuarios avanzados que continúen probando exhaustivamente la rc7 en sus entornos de test. Cuanto más variadas sean las configuraciones y cargas evaluadas, desde portátiles de uso diario hasta servidores con bases de datos y servicios en la nube, más probabilidades habrá de detectar y corregir cualquier fallo residual antes del lanzamiento definitivo.

Con Linux 7.0-rc7, el proyecto Linux se acerca a una versión que, más que por grandes funcionalidades nuevas, destaca por consolidar una base de kernel más estable, mejor documentada y preparada para un escenario donde la seguridad, el rendimiento en hardware reciente y la interacción con herramientas de inteligencia artificial ganan protagonismo. La combinación de correcciones en drivers de red y GPU, mejoras en el soporte de dispositivos de entrada, ajustes en el comportamiento del scheduler y una documentación de seguridad más clara apuntan a un lanzamiento que servirá como pilar para muchas de las distribuciones que veremos desplegadas en los próximos meses.