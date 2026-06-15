Linux 7.1 llega con nuevo driver NTFS y otras mejoras

Se esperaba que llegara tras la séptima RC y ya tenemos aquí la versión estable. Linux Torvalds lanzó en la tarde de ayer Linux 7.1, que llegó un poco antes de lo esperado por cuestiones relacionadas a la agenda del creador del kernel. Esta versión incluye novedades interesantes, como un nuevo driver NTFS que mejorará el soporte para el sistema de archivos que se usa en los sistemas operativos Windows.

Lo que sigue es la lista con todas esas novedades (vía Phoronix).

Novedades de Linux 7.1

Procesadores: Comienza la retirada del soporte para las CPU Intel 486 (i486) del kernel principal. El código sigue presente, pero las opciones de compilación se eliminan inicialmente como parte del proceso de abandono de este antiguo soporte. Intel FRED se activa por defecto para Flexible Return and Event Delivery, lo que supone una mejora de rendimiento en sistemas Panther Lake, donde debutó, así como en los futuros procesadores Intel Diamond Rapids y AMD Zen 6.

Almacenamiento Linux: CRC64-NVMe acelerado mediante ARM64 NEON para un rendimiento mucho mayor. Revisión del manejo de integridad de datos T10 PI para mejorar el rendimiento de lectura. Introducción del nuevo controlador del sistema de archivos NTFS, que pretende ofrecer mejor rendimiento y capacidades que las opciones actuales basadas en el kernel y FUSE. Mientras tanto, el controlador NTFS3 de Paragon para el kernel ha recibido algunas correcciones y cambios menores. El controlador exFAT reduce la fragmentación de archivos e incorpora varias correcciones. Correcciones para XFS, EXT4 y F2FS en este ciclo, sin cambios especialmente destacados. Refuerzo de la integridad de datos en el sistema de archivos JFS. Correcciones para RAID y mejoras en IO_uring. Numerosas correcciones para los controladores de los sistemas de archivos Apple HFS y HFS+. Soporte para FSMOUNT_NAMESPACE.

Redes: El controlador Intel IRDMA añade soporte para nuevo hardware «GEN4». Eliminación de ISDN, radioafición y otros controladores de red antiguos, reduciendo el kernel en 138.000 líneas de código. Esta eliminación fue motivada por el aumento de informes de errores generados por IA sobre estos controladores poco utilizados. Retirada del código UDP-Lite, lo que permitirá mejorar el rendimiento del código de red moderno que permanece activo. El soporte para IPv6 ya no puede compilarse como módulo independiente. Numerosas mejoras en los controladores WiFi Mediatek MT76. Soporte para los ASIC RTL8157 de 5 Gbit, RTL8125cp y otro hardware de red nuevo.

Linux 7.1 en portátiles: Controlador Lenovo Yoga Fan para el control de ventiladores en diversos portátiles Lenovo, incluidos modelos Yoga, Legion, Flex, Slim e IdeaPad. Controlador de energía Apple SMC para informar de métricas de batería y consumo en MacBook modernos con SoC de la serie M. El código de sonido de Linux 7.1 añade soporte para bus keepers como paso hacia un mejor soporte de audio en hardware Apple Silicon. Mejor gestión del doble toque del TrackPoint en ThinkPad. Nuevo controlador Bitland MIFS WMI para portátiles chinos, con soporte para perfiles de plataforma ACPI, monitorización de hardware, retroiluminación del teclado y otras funciones. Más funciones para los portátiles de TUXEDO Computers y equipos OEM de Uniwill en el kernel principal de Linux 7.1. Diversas mejoras adicionales en controladores de plataformas x86.

Otro hardware: Corrección del soporte de audio para Steam Deck OLED, que había estado roto durante los dos últimos años al utilizar el kernel principal. Soporte de suspensión y reanudación para algunos controladores heredados de tarjetas de sonido ISA. Incorporación de varios dispositivos USB. Soporte de audio para Line6 POD HD PRO y la webcam NexiGo N930W. Eliminación del soporte obsoleto para ratones conectados al bus. Eliminación de algunos controladores PCMCIA obsoletos. Los nuevos controladores para Lenovo Legion Go ya forman parte del kernel principal. También se añade soporte para más hardware de Sony Rock Band mediante el código del controlador HID. Monitorización de sensores para más placas base ASUS bajo Linux. Nuevos controladores multimedia integrados en el kernel principal, desde cámaras de profundidad RealSense 3D adicionales hasta nuevas incorporaciones para NVIDIA Tegra. Controlador de secuenciación de energía PCIe M.2 para conectores M.2 Key-E.

Otros cambios en Linux 7.1: Eliminación del antiguo controlador de touchpad IBM PC110. A través de la rama staging, muchos desarrolladores realizaron sus primeras contribuciones al kernel Linux en este ciclo. Capacidad para reiniciar el contador del detector de tareas bloqueadas sin necesidad de reiniciar el sistema. El archivo /proc/sys/kernel/hung_task_detect_count ahora puede ponerse manualmente a cero. Gran variedad de cambios en la gestión de memoria, algunos de ellos con beneficios de rendimiento. Mejoras en el planificador que también pueden beneficiar determinadas cargas de trabajo. Revisión completa del código de temporizadores de alta resolución (HRTIMER). El código criptográfico de Linux 7.1 activa más optimizaciones por defecto. Integración de los cambios del subsistema MMC que habían sido rechazados durante la ventana de integración de Linux 7.0. Corrección de una regresión de rendimiento en Sheaves. Indicadores de recolección automática de procesos hijos y eliminación automática mediante PIDFD para la llamada al sistema clone3(). Eliminación de sobrescrituras de memoria innecesarias. Atributos extendidos user.* en sockets, una característica solicitada inicialmente por desarrolladores de GNOME y systemd. Rust incorpora una opción experimental para mejorar el rendimiento relacionado con el inlining de funciones auxiliares. Aumento de la versión mínima requerida de Rust. Prioridad de rendimiento AMD CPPC y gestión dinámica/directa de EPP para procesadores AMD con Linux 7.1. Soporte principal para 12 nuevos SoC y otras plataformas ARM y RISC-V. El kernel principal Linux 7.1 ahora admite compilaciones en tiempo real (RT) para ARM de 32 bits, sin necesidad de parches externos. El kernel Linux principal ha comenzado a retirar el soporte para los procesadores Baikal de Rusia. Integración del soporte Intel QAT para Zstd y mejoras para hardware QuickAssist Gen6. La herramienta x86_energy_perf_policy ahora admite la función Intel SoC Slide relevante para los SoC Panther Lake. El controlador AMD SBI se prepara para los futuros procesadores EPYC Venice. También se añaden nuevos tipos de bancos AMD SMCA de cara a EPYC Venice. Soporte HIGHMEM y otras mejoras para la arquitectura LoongArch. Solución alternativa para una errata del procesador Arm C1-Pro. Soporte muy experimental para invitados protegidos pKVM con virtualización KVM. x86/x86_64 se alinea ahora con otras arquitecturas para los manejadores personalizados de reinicio. Mejoras para núcleos SMT inactivos en el planificador extensible sched_ext. Intel LASS se considera ya suficientemente maduro para esta función de seguridad de separación lineal del espacio de direcciones. WQ_AFFN_CACHE_SHARD como mejora de workqueues para CPU con muchos núcleos por LLC. Algunos cambios integrados podrían comenzar a afectar negativamente a sistemas de 32 bits al priorizar capacidades de Linux de 64 bits.

Gráficos y aceleradores: Soporte AMDGPU DC para APU GCN 1.1 como Kaveri, cerrando la brecha entre AMDGPU y Radeon. Como consecuencia, estas APU «Sea Islands» utilizan ahora AMDGPU por defecto en lugar del antiguo controlador Radeon. Al mismo tiempo que Valve mejora el soporte para hardware antiguo en AMDGPU, AMD trabaja en nuevo soporte de hardware para Linux 7.1 dentro del controlador AMDGPU. Intel habilita soporte gráfico para Nova Lake P en Linux 7.1. El controlador Intel Xe gestiona mejor la presión de memoria de vídeo y situaciones de falta de memoria (OOM) mediante una nueva interfaz de espacio de usuario. Nuevo controlador DRM para framebuffer de Coreboot. Información de estimación de consumo de las NPU Ryzen AI mediante el controlador AMDXDNA, además de consultas de uso de memoria por proceso. Diversas mejoras adicionales en controladores gráficos, de pantalla y aceleradores del kernel.



Linux 7.1 ya está disponible en kernel.org. La adopción masiva tendrá lugar tras el lanzamiento de la versión 7.1.1, y llegará primero a las distribuciones Rolling Release más rápidas. Luego llegará al resto en un tiempo que dependerá de la filosofía de cada proyecto.