El desarrollo del kernel de Linux continúa a muy buen ritmo y la comunidad ya tiene entre manos Linux 7.1-rc1, la primera versión candidata de la nueva rama. Tras el lanzamiento reciente de Linux 7.0 estable, el proyecto no se ha tomado prácticamente descanso y ha cerrado la llamada merge window, el periodo en el que se integran novedades y cambios de gran calado antes de centrarse en las pruebas.

Con el cierre de esta ventana de integración, el foco pasa ahora a testear de forma intensiva las nuevas funciones y detectar posibles fallos. Se espera que, salvo contratiempos importantes, Linux 7.1 llegue como versión estable hacia mediados de junio, lo que dará margen a distribuciones como Debian, Ubuntu, openSUSE o Fedora para empezar a planificar su inclusión en futuras versiones.

Qué supone la llegada de Linux 7.1-rc1

La publicación de Linux 7.1-rc1 marca el punto en el que dejan de aceptarse nuevas características y se entra en fase de estabilización. Según ha explicado Linus Torvalds, el código que ha entrado durante la merge window ya está congelado y, a partir de ahora, las siguientes candidatas (rc2, rc3, etc.) se dedicarán a corregir errores, pulir detalles y validar que no haya regresiones importantes en rendimiento o compatibilidad.

En esta etapa es habitual que se sucedan aproximadamente siete rondas de versiones candidatas, durante las que desarrolladores, administradores de sistemas y usuarios avanzados prueban el nuevo kernel en distintos entornos. El objetivo es localizar fallos, reportarlos a las listas de correo del kernel y comprobar que las soluciones propuestas no introduzcan problemas nuevos, algo especialmente relevante en servidores y sistemas de producción, donde la estabilidad suele estar por encima de todo.

Reescritura del driver NTFS y mejoras para entornos dual‑boot

Uno de los cambios más destacados de Linux 7.1 es la reescritura completa del driver NTFS en el kernel, fruto de varios años de trabajo. Este nuevo controlador aspira a convertirse en la opción de referencia para acceder a particiones NTFS desde Linux, sustituyendo soluciones anteriores que, aunque funcionales, eran más limitadas en rendimiento y características.

Para quienes utilizan equipos con arranque dual entre Windows y Linux, esta mejora puede marcar una diferencia notable. El nuevo código promete transferencias de datos más rápidas y una gestión más segura del sistema de archivos NTFS, reduciendo riesgos de corrupción en discos compartidos entre ambos sistemas. En el contexto donde muchas pymes y profesionales combinan Windows para ciertas aplicaciones de negocio con Linux en servidores o estaciones de trabajo, este avance facilita un flujo de trabajo más fluido sin tener que recurrir a herramientas externas.

Además del aumento de velocidad, se espera una mejor integración con las últimas versiones de NTFS utilizadas por Windows, lo que ayudará a que administradores de sistemas y equipos de soporte técnico tengan menos incidencias relacionadas con permisos, consistencia de datos o problemas de montaje de particiones en entornos mixtos.

Nuevas arquitecturas, SoC y soporte de hardware

Linux 7.1 incorpora también un bloque relevante de soporte para nuevo hardware y plataformas System-on-Chip (SoC). En esta versión se añaden 12 nuevos SoC, lo que amplía aún más el abanico de dispositivos compatibles con el kernel, desde placas embebidas hasta equipos orientados a consumo y a usos industriales.

Entre las novedades de hardware destacan nuevos drivers específicos para dispositivos de Lenovo, como los controladores para la consola portátil Legion Go y un nuevo controlador de ventilador para determinados modelos de la gama Yoga. Este tipo de mejoras suele agradecerse especialmente en el mercado, donde la adopción de portátiles de marca reconocida es masiva y los usuarios valoran una buena gestión de energía, ruido y temperaturas bajo Linux.

El kernel también suma compatibilidad con diverso hardware de audio y periféricos adicionales, buscando que auriculares, tarjetas de sonido, docks y otros accesorios funcionen correctamente sin necesidad de configuraciones complejas. Para distribuidores y revendedores de hardware, contar con un kernel que reconoce más componentes de serie reduce costes de soporte y facilita ofrecer equipos con Linux preinstalado.

Mejoras en seguridad y optimizaciones de rendimiento

En el terreno de la seguridad, Linux 7.1 introduce progresos en funciones como Intel Linear Address Space Separation (LASS), una tecnología orientada a segmentar el espacio de direcciones de forma más estricta y reducir superficies de ataque relacionadas con ciertos tipos de exploits. En esta release se considera que el soporte LASS está en buena forma, lo que abre la puerta a que, en próximos ciclos, más distribuciones lo activen o lo integren mejor en sus configuraciones por defecto.

Junto a ello, el kernel llega con múltiples optimizaciones de rendimiento repartidas en diferentes subsistemas: desde el almacenamiento y la red hasta la gestión de memoria y los controladores gráficos. Estas mejoras no siempre se traducen en incrementos espectaculares en benchmarks sintéticos, pero sí pueden aportar una sensación de sistema más ágil o una reducción ligera en el consumo de CPU bajo ciertas cargas habituales en servidores y estaciones de trabajo.

En lo referente a aceleración y compresión, destaca también el soporte de Intel QAT (QuickAssist Technology) para Zstd, pensado para descargar tareas de compresión y descompresión en hardware especializado. Esto puede tener interés especial en centros de datos, proveedores de servicios cloud o empresas que manejan grandes volúmenes de datos en países como Alemania, Francia o España, donde la eficiencia energética y el coste de infraestructura son factores clave.

Avances para arquitecturas AMD Zen y otros procesadores

El nuevo kernel sigue profundizando en la habilitación y optimización de la arquitectura AMD Zen 6, lo que prepara el terreno para futuras generaciones de procesadores de la compañía. Aunque muchas de estas funciones no se verán reflejadas de inmediato en el mercado, sientan las bases para que, cuando nuevos chips lleguen a equipos de sobremesa, portátiles o servidores, ya cuenten con un soporte de kernel sólido desde el primer día.

Paralelamente, siguen afinándose controladores y ajustes para plataformas basadas en procesadores AMD EPYC y otras gamas de alto rendimiento. Las primeras pruebas de rendimiento realizadas con el estado de Git de Linux 7.1, comparado con Linux 7.0 estable, apuntan a diversas mejoras en determinadas cargas de trabajo, aunque también se han detectado posibles regresiones que deberán pulirse en las siguientes release candidates.

Depuración del código: hardware antiguo que se queda atrás

Linux 7.1 no solo añade código; también elimina una cantidad significativa de controladores y soporte para hardware veterano. Entre los cambios más llamativos está el inicio de la retirada paulatina del soporte para CPUs Intel i486, una arquitectura con casi cuatro décadas a sus espaldas que, aunque todavía puede encontrarse en sistemas muy específicos, hace tiempo que dejó de ser relevante para la mayoría de usuarios.

Dentro de esta limpieza también se incluye la eliminación de determinados drivers de red muy antiguos, así como el abandono del soporte para algunos SoC que apenas tuvieron recorrido y la supresión de controladores PCMCIA obsoletos. El objetivo es reducir la carga de mantenimiento sobre los desarrolladores del kernel y minimizar riesgos de seguridad asociados a código muy viejo y poco probado en la actualidad.

A pesar de estas podas, la base de código del kernel sigue creciendo y se sitúa ya por debajo de los 40 millones de líneas, pero muy cerca de esa cifra. Esta magnitud ilustra tanto la complejidad del proyecto como la diversidad de dispositivos que cubre, desde pequeños equipos embebidos hasta grandes servidores que dan servicio a millones de usuarios.

Pruebas de rendimiento y primeras impresiones

Con la merge window prácticamente cerrada, distintos laboratorios y medios especializados han empezado a probar el estado actual de Linux 7.1 en escenarios reales. En algunos entornos con servidores basados en procesadores AMD EPYC de nueva generación, las primeras tandas de benchmarks apuntan a una tendencia positiva en rendimiento frente a Linux 7.0, aunque estas conclusiones son todavía preliminares y se limitan a configuraciones concretas.

Estas pruebas comparativas suelen realizarse sobre distribuciones orientadas a servidores, como Ubuntu Server o similares, usando hardware moderno con grandes cantidades de memoria DDR5 y almacenamiento NVMe de última generación. Para administradores de sistemas, estos datos servirán para valorar cuándo dar el salto a Linux 7.1 en entornos de producción, una vez que la versión estable esté disponible y las distribuciones la integren con sus propios parches y ajustes.

En paralelo, proyectos como Phoronix han iniciado ya la batería de tests de Linux 7.1-rc1, y durante los próximos días y semanas se irán conociendo más detalles sobre mejoras específicas en gráficos, entrada/salida y rendimiento bajo diferentes cargas de trabajo, lo cual será clave para empresas que dependen de Linux para servicios críticos.

Participación de la comunidad y acceso al código

Como es habitual, el código fuente de Linux 7.1-rc1 está disponible en el repositorio Git oficial de Linus Torvalds, desde donde cualquier usuario avanzado o desarrollador puede descargarlo, compilarlo y probarlo en su propia máquina. La invitación de Torvalds es clara: esta fase de desarrollo necesita que quienes se sientan cómodos compilando kernels se animen a usar la rc1 y reporten problemas lo antes posible.

Este ciclo de pruebas abierto es especialmente relevante, donde muchas administraciones públicas, universidades y empresas tecnológicas apuestan por Linux en sus infraestructuras. Cuanto mayor sea el número de escenarios y configuraciones probadas, más fácil será detectar fallos que podrían pasar desapercibidos en un conjunto de hardware más limitado.

Linus Torvalds ya ha difundido su mensaje habitual de lanzamiento en las listas de correo del kernel, aunque la comunicación se ha visto ligeramente retrasada en comparación con otras ocasiones por pequeños problemas de correo electrónico, algo que ya ha ocurrido en el pasado. En cualquier caso, la rc1 está disponible y la maquinaria de pruebas de la comunidad se ha puesto en marcha.

Con la publicación de Linux 7.1-rc1, el proyecto entra en una fase en la que se combinan nuevas funciones de gran calado —como la reescritura del driver NTFS, el soporte ampliado para SoC y la mejora de la seguridad con tecnologías como LASS— con una necesaria limpieza de código antiguo, entre la que destaca el inicio del adiós a CPUs como la Intel i486 y a viejos controladores de red y PCMCIA, de modo que, si el calendario se cumple, las distribuciones podrán contar en unas semanas con un kernel más moderno, refinado y mejor adaptado tanto a hardware de última generación como a las necesidades reales de servidores, equipos de escritorio y portátiles en el mercado actual.