La segunda candidata a lanzamiento de Linux 7.1-rc2 ya está disponible para pruebas y llega con un paquete considerable de correcciones repartidas por todo el núcleo. Pese al tamaño del conjunto de cambios, Linus Torvalds ha descrito esta RC como “bastante normal”, lo que refuerza la previsión de un ciclo que termine, como de costumbre, alrededor de una séptima release candidate si no surge ningún contratiempo de última hora.

En esta fase del desarrollo, el foco está puesto menos en grandes novedades visibles y más en la estabilidad del kernel y el soporte de hardware real, algo especialmente relevante para usuarios y empresas europeas que dependen de Linux en servidores, equipos de escritorio y dispositivos móviles. La combinación de arreglos en virtualización KVM, controladores gráficos y el nuevo driver NTFS apunta a pulir los detalles antes de que la versión 7.1 estable llegue a las distribuciones, incluida la gestión de actualizaciones de firmware con herramientas como gestión de actualizaciones de firmware.

Linux 7.1-rc2 grande, comportamiento normal: el papel de KVM y la IA

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de esta Linux 7.1-rc2 es que, en las cifras brutas, el diffstat parece inusualmente voluminoso. Torvalds ha explicado que cerca de la mitad de los cambios se concentran en los selftests de KVM, principalmente por una oleada de renombrados internos para que las pruebas sigan las mismas convenciones que el código principal del kernel, tanto en nombres de variables como de tipos.

Este tipo de limpieza no modifica el comportamiento funcional de la virtualización por sí mismo, pero sí tiene impacto en el mantenimiento a largo plazo. Al homogeneizar la estructura interna de las pruebas de KVM, los desarrolladores pueden validar mejor el comportamiento de las máquinas virtuales, algo crucial para centros de datos europeos, proveedores de nube y entornos de pruebas que confían en KVM para consolidar cargas de trabajo, al igual que proyectos de virtualización como VirtualBox 7.2.8.

Torvalds ha señalado también que se sigue observando un patrón de más parches de lo habitual, tendencia que ya se vio en Linux 7.0 y que se atribuye en buena medida al uso de herramientas de inteligencia artificial para generar o asistir en los cambios de código. Ese incremento de volumen no implica necesariamente más inestabilidad, pero sí obliga a reforzar la revisión, el fuzzing y los sistemas de prueba automatizados, algo que ya se nota en áreas como el planificador sched_ext , donde se han incorporado varias correcciones adicionales.

Nuevo controlador NTFS: estabilización antes de la versión final

Otro frente relevante de Linux 7.1 y que afecta directamente a usuarios de escritorio en España y el resto de Europa es el nuevo controlador NTFS integrado en el kernel principal. Tras años de trabajo, el desarrollador Namjae Jeon ha logrado que este driver moderno, basado en el controlador NTFS original de solo lectura pero ampliamente mejorado, sustituya al NTFS3 de Paragon y deje obsoletas soluciones en espacio de usuario como NTFS-3G.

En esta Linux 7.1-rc2 se ha incorporado una nueva tanda de correcciones para el driver NTFS, fruto tanto del aumento de uso en entornos reales como de pruebas intensivas y fuzzing sobre el código C. Entre los arreglos se incluyen la resolución de posibles fugas de memoria y referencias de página, la prevención de desreferencias de punteros nulos y la rectificación de problemas menores de codificación que podían derivar en errores difíciles de rastrear.

Concretamente, se han ajustado funciones como ntfs_index_walk_down() mediante una validación más estricta de la asignación de bloques de índice para evitar accesos inválidos; se ha solucionado una fuga de memoria relacionada con el manejo de cadenas de destino de enlaces simbólicos en rutas de error; y se han introducido controles adicionales en ntfs_mapping_pairs_decompress() para prevenir desbordamientos de VCN y posibles corrupciones en las listas de asignación (runlists).

Además, el equipo ha corregido una mala utilización de PTR_ERR() sobre punteros de folio válidos en __ntfs_bitmap_set_bits_in_run() , se ha afinado el recuento de enlaces de directorio para alias WIN32/DOS ajustando el decremento de nlink únicamente cuando el contador de la MFT llega a cero, y se ha solucionado el uso de una variable no inicializada en el mismo proceso de descompresión de mapping pairs. Aunque ninguna de estas incidencias se ha catalogado como un fallo catastrófico, su corrección mejora la fiabilidad general del controlador, algo especialmente interesante para quienes usan particiones NTFS compartidas con Windows en equipos personales o de oficina.

Estas mejoras, fusionadas en el árbol principal del kernel durante el fin de semana, forman parte ya de Linux 7.1-rc2 y servirán de base para la versión estable prevista para junio, si el calendario no sufre retrasos. Para la comunidad europea que maneja entornos mixtos Windows-Linux en empresas, centros educativos o administraciones públicas, un NTFS más robusto reduce el riesgo de corrupción de datos al alternar entre sistemas operativos.

Correcciones gráficas: AMDGPU e Intel Xe bajo la lupa

Junto al trabajo sobre NTFS y KVM, esta RC también incorpora un bloque significativo de arreglos en el subsistema gráfico DRM. El conjunto más amplio de cambios ha recaído en el controlador AMDGPU, con mejoras que abarcan desde las GPU más recientes hasta modelos más veteranos que siguen presentes en muchos equipos de usuario y profesionales.

Entre las novedades, hay numerosas correcciones para IP blocks GFX11.5.4 y otros componentes recientes, pero también ajustes que benefician a gráficas AMD de la generación GCN 1.0/1.1. Gracias al trabajo de Timur Kristóf, desarrollador vinculado a Valve, se ha habilitado de forma adecuada el soporte para configuraciones de GPU «harvested», como la Radeon HD 7870 XT (Tahiti LE) y modelos similares, que hasta ahora daban problemas con el kernel principal desde informes de hace más de una década.

Los cambios en AMDGPU incluyen además una corrección en la salida analógica de la capa DC, que se había visto afectada por una regresión, y mejoras en el soporte de conectores de pantalla integrados sin DDC, así como en la lectura de la EDID a partir de la información de panel embebida en la vBIOS. Este trabajo se traduce en un mejor comportamiento con pantallas LVDS/eDP de portátiles antiguos, un tipo de hardware que sigue siendo habitual en entornos domésticos y laborales donde se alarga la vida de los equipos.

En paralelo, el controlador Intel Xe también recibe retoces y soluciones específicas para GPUs Xe3P, con nuevos workarounds y ajustes de rendimiento. Estos parches contribuyen a estabilizar la experiencia en sistemas que están empezando a desplegar hardware gráfico de nueva generación de Intel, algo que puede ser relevante tanto para estaciones de trabajo como para equipos de desarrollo gráfico y multimedia dentro del ecosistema europeo.

Impacto directo en dispositivos de consumo: Steam Deck OLED

Más allá del hardware de escritorio clásico, Linux 7.1-rc2 introduce una corrección destacada para el audio de la Steam Deck OLED. Durante los últimos dos años, la versión principal del kernel había roto la compatibilidad de sonido en este dispositivo portátil, obligando a Valve y a varias distribuciones orientadas a consolas portátiles a mantener parches propios en sus ramas descendentes.

Con esta RC, el problema se corrige en el árbol oficial, lo que reduce la necesidad de soluciones específicas aguas abajo y facilita que distribuciones generalistas que se usen en España y Europa puedan ofrecer una mejor compatibilidad out-of-the-box con este tipo de hardware. Es un ejemplo claro de cómo regresiones aparentemente pequeñas pueden afectar de forma directa a la experiencia de juego y multimedia en dispositivos que se han popularizado entre usuarios de Linux.

Pulido general del núcleo y disponibilidad

Además de las áreas más visibles, Linux 7.1-rc2 acumula numerosos arreglos pequeños repartidos por todo el kernel: desde controladores de red y GPU (que vuelven a dominar el conjunto de cambios de drivers) hasta ajustes en el planificador sched_ext y otros componentes internos. La tónica general es la de una RC que no es especialmente pequeña, pero que mantiene un perfil estable y sin regresiones de gran calado conocidas hasta el momento.

Tal y como es habitual, el código fuente de Linux 7.1-rc2 puede obtenerse desde kernel.org para quienes necesiten probarlo en entornos de desarrollo, integrarlo en distribuciones de prueba o simplemente adelantarse a la versión estable, o incluso para quienes quieran instalar el kernel y evaluar su comportamiento en máquinas de prueba. Torvalds ha animado a continuar con las pruebas para detectar posibles regresiones, sobre todo teniendo en cuenta el incremento sostenido del volumen de parches asociados al uso de herramientas de IA.

La fotografía que deja Linux 7.1-rc2 es la de un núcleo en fase de afinado intensivo, con la virtualización KVM reordenando sus pruebas internas, un driver NTFS moderno que se afianza con correcciones específicas, y un bloque gráfico DRM que ajusta tanto GPUs AMD como Intel Xe, sin olvidar arreglos concretos para dispositivos como la Steam Deck OLED. Todo ello acerca a Linux 7.1 a su lanzamiento estable con un enfoque claro en la robustez y el soporte de hardware que, salvo sorpresas, deberían notar tanto usuarios domésticos como organizaciones en España y el resto de Europa.