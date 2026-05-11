Linux 7.1-rc3 ya está disponible como nueva versión candidata del próximo kernel Linux, continuando el trabajo de estabilización tras la apertura del ciclo de desarrollo de Linux 7.1. Esta nueva release candidate destaca especialmente por la gran cantidad de cambios relacionados con networking, además de nuevas correcciones y ajustes repartidos por distintas partes del kernel.

Linus Torvalds ha señalado que esta tercera versión candidata sigue una evolución relativamente normal para esta fase del desarrollo, aunque todavía continúa llegando un volumen importante de cambios desde múltiples subsistemas. El objetivo principal sigue siendo pulir errores, resolver regresiones detectadas por la comunidad y mejorar la estabilidad antes de la llegada de la versión final prevista para las próximas semanas.

Linux 7.1-rc3 introduce más cambios en networking y continúa afinando el kernel

Uno de los apartados más activos en Linux 7.1-rc3 vuelve a ser la pila de red. Buena parte de los commits incluidos en esta release candidate están relacionados con controladores de red, correcciones TCP, mejoras internas de rendimiento y ajustes para diferentes arquitecturas y hardware moderno. El desarrollo de networking está siendo especialmente intenso durante el ciclo de Linux 7.1.

Además del networking, Linux 7.1 sigue acumulando mejoras importantes en otros componentes del sistema. Entre los cambios integrados durante este ciclo destacan optimizaciones de memoria, nuevas capacidades para Btrfs, mejoras gráficas para hardware Intel y AMD, así como nuevo soporte para dispositivos recientes.

Uno de los movimientos más comentados de Linux 7.1 está siendo el inicio de la retirada del soporte para procesadores Intel i486. Linus Torvalds respaldó recientemente esta decisión afirmando que ya no existe una razón real para seguir manteniendo compatibilidad con hardware tan antiguo dentro del kernel moderno.

El kernel también continúa mejorando aspectos relacionados con el rendimiento multinúcleo y la escalabilidad. Algunas de las optimizaciones integradas en Linux 7.1 buscan mejorar la eficiencia en procesadores modernos con gran cantidad de núcleos compartiendo caché, algo especialmente importante en servidores y estaciones de trabajo actuales.

Aunque Linux 7.1-rc3 todavía está lejos de considerarse una versión estable, el ritmo de desarrollo parece mantenerse dentro de lo esperado. Como suele ocurrir en esta fase, muchas de las correcciones actuales provienen de pruebas realizadas por usuarios avanzados y desarrolladores que ayudan a detectar problemas antes del lanzamiento definitivo.

Si no aparecen problemas importantes durante las próximas semanas, Linux 7.1 debería continuar avanzando mediante nuevas release candidates hasta alcanzar la versión estable definitiva durante el mes de junio.