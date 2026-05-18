Linux 7.1-rc4 ya está disponible como nueva versión candidata del kernel Linux, una actualización que continúa afinando la estabilidad de la futura rama 7.1 con una gran cantidad de correcciones repartidas por múltiples subsistemas del núcleo.

Linus Torvalds ha señalado que el desarrollo sigue una línea relativamente normal para esta fase del ciclo, aunque durante los últimos días han seguido entrando numerosos cambios relacionados con controladores, compatibilidad de hardware y mejoras internas. Entre las áreas con más actividad destacan los controladores x86 para portátiles, los dispositivos HID, el escritorio remoto integrado y diversos ajustes orientados a seguridad y rendimiento.

Linux 7.1-rc4 introduce más correcciones para hardware y estabilidad

Linux 7.1-rc4 incorpora una nueva ronda de ajustes para equipos portátiles y plataformas x86, algo habitual durante las fases RC del kernel. Buena parte de los cambios recientes están centrados en mejorar la compatibilidad con distintos modelos de portátiles y solucionar pequeños problemas específicos de hardware detectados tras la apertura de la rama 7.1.

También se han integrado mejoras relacionadas con dispositivos HID, incluyendo soporte para nuevos teclados Bluetooth de Logitech y mecanismos adicionales para endurecer la validación frente a hardware de entrada potencialmente malicioso.

El desarrollo del kernel continúa además en un contexto especialmente sensible para la seguridad del ecosistema Linux. Durante las últimas semanas se han hecho públicas vulnerabilidades importantes como Dirty Frag o Fragnesia, lo que ha acelerado la llegada de correcciones y revisiones internas en varias ramas del kernel.

Otro aspecto destacado de Linux 7.1 es la incorporación de nueva documentación relacionada con seguridad y uso responsable de inteligencia artificial dentro del desarrollo del kernel. Además, continúan llegando optimizaciones para planificación de tareas, gestión de memoria, criptografía y soporte de hardware moderno de AMD e Intel.

Si no aparecen problemas importantes durante las próximas semanas, la versión final de Linux 7.1 debería llegar antes de terminar junio de 2026, tras varias versiones RC adicionales centradas principalmente en depuración y estabilización del código.