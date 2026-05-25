Linux 7.1-rc5 ya está disponible como la quinta Release Candidate del próximo kernel Linux 7.1, continuando así el proceso de pruebas previo al lanzamiento estable definitivo. Esta nueva versión preliminar llega con múltiples correcciones y ajustes centrados en estabilidad, compatibilidad y rendimiento general del sistema.

Linus Torvalds ha confirmado que el desarrollo continúa avanzando con normalidad y sin incidencias importantes durante esta fase del ciclo, aunque no esta’muy contento con su tamaño. Como suele ocurrir en las versiones RC intermedias, buena parte de los cambios incluidos están relacionados con correcciones de errores detectados por desarrolladores y usuarios que ya prueban el nuevo kernel en diferentes plataformas y arquitecturas.

Linux 7.1-rc5 continúa afinando estabilidad y compatibilidad

La nueva versión Linux 7.1-rc5 introduce una amplia colección de pequeños arreglos repartidos por distintos subsistemas del kernel. Entre ellos aparecen mejoras en controladores gráficos, almacenamiento, redes y compatibilidad con hardware moderno, además de diversas optimizaciones internas para arquitecturas x86 y ARM.

Según explicó Linus Torvalds, el tamaño de esta quinta Release Candidate no entra del todo dentro de lo esperado para el momento actual del desarrollo. El responsable del kernel destacó además que no se han detectado problemas especialmente graves, algo que mantiene el calendario de lanzamiento dentro de la normalidad prevista.

Gran parte de los cambios incluidos en Linux 7.1-rc5 se centran en correcciones para drivers y sistemas de archivos, áreas donde suelen aparecer numerosos ajustes durante las fases previas al lanzamiento estable. También se han aplicado mejoras menores en componentes relacionados con virtualización, rendimiento de red y administración de memoria.

El futuro kernel Linux 7.1 seguirá ampliando el soporte para hardware reciente y mejorando distintos controladores integrados en versiones anteriores. Aunque todavía quedan varias versiones RC por delante antes del lanzamiento final, todo apunta a que el desarrollo continúa avanzando de forma estable.

Los usuarios y desarrolladores interesados ya pueden descargar y probar Linux 7.1-rc5 desde los canales habituales del proyecto kernel.org, aunque al tratarse de una versión preliminar sigue recomendándose principalmente para entornos de pruebas y desarrollo.