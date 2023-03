Linux Command Library: Para aprender comandos de GNU/Linux

Desde finales de año pasado (diciembre 2022) hasta el mes pasado (febrero 2023), tuvimos la grata oportunidad de ofrecerles una serie de publicaciones relacionadas con los más básicos y esenciales comandos de GNU/Linux a conocer y usar para dominar el arte de gestionar con eficiencia la terminal (consola). Y como complemento a cada comando ofrecíamos la oportunidad de conocer más sobre el mismo, utilizando las páginas de manuales oficiales (ManPages) de Debian/Ubuntu.

Sin embargo, existen una infinidad de sitios web especializados el este ámbito, es decir, la documentación y clasificación de los comandos del sistema operativo GNU/Linux. Siendo un buen ejemplo de muchas, una llamada «Linux Command Library». La cual, abordaremos hoy para el conocimiento y uso de todos aquellos “Apasionados por Linux”.

Linux Command Library: Un sitio web y app móvil Android

¿Qué es Linux Command Library?

Explorando el sitio web oficial de «Linux Command Library» podemos describir a la misma como una plataforma de aprendizaje en línea para ordenadores y móviles sobre los Comandos de GNU/Linux.

Y, cuando mencionamos que está para móviles, no solo nos referimos a que su sitio web está optimizado para una genial y cómoda exploración vía teléfonos inteligentes o tabletas, sino que, cuanta con una versátil aplicación móvil Android con acceso a 4.945 páginas de manuales, más de 22 categorías básicas y un montón de consejos generales sobre terminales. La cual, además, funciona 100% fuera de línea, no necesita conexión a internet y no tiene software de seguimiento.

Características

Categorías (Basics)

Tanto por la web como por la aplicación, la exploración de la información puede realizarse a través de 22 categorías de comandos, las cuales son las siguientes:

De una sola línea Información del sistema Control de sistema Usuarios y Grupos Archivos y Carpetas Entrada Impresión JSON Red Buscar y encontrar GIT SSH Audio y Video Administración de paquetes Herramientas de pirateo Juegos para el Terminal Criptomonedas Vim Editor Emacs Editor Nano Editor Pico Editor Micro

Consejos de usos (Tips)

Y, también ofrece consejos (tips) sobre acciones o usos específicos a realizar, tales como:

Iniciar, borrar y resetear un terminal. Hacer un listado de comandos recientes. Cerrar una ventana/aplicación congelada. Finalizar pestañas de un terminal. Crear alias ​​temporales. Generar Alias ​​permanentes. Gestionar cadenas de comandos. Entender la sintaxis de comandos. Manejar los cursores de navegación en el terminal. Utilizar los mecanismos de redirección en el terminal. Conocer el uso de caracteres especiales en los comandos. Ver los permisos de archivo existente. Modificar los permisos de archivos existentes. Establecer permisos de archivo a través de referencias binarias.

Listado de comandos (Commands)

Por último, y no menos importante, ofrece toda esta información ordenada alfabéticamente en forma ascendente y explorable mediante una barra de búsqueda inteligente.

Mientras que, para mayor información se puede explorar su sitio web en GitHub y F-Droid.

Resumen

En resumen, la plataforma de aprendizaje en línea para ordenadores y móviles «Linux Command Library» es una genial y útil herramienta, digna de explorar y usar frecuentemente como fuente de consulta técnica, para dominar el conocimiento relacionado con la función y empleo de los comandos de Linux.

En resumen, la plataforma de aprendizaje en línea para ordenadores y móviles «Linux Command Library» es una genial y útil herramienta, digna de explorar y usar frecuentemente como fuente de consulta técnica, para dominar el conocimiento relacionado con la función y empleo de los comandos de Linux.