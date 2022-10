Linux-libre 6.0: La nueva versión basada en el nuevo Kernel 6.0

El día de ayer, dimos a conocer las novedades del reciente lanzamiento del Kernel 6.0. Y así como, cuando se actualiza una Distribución GNU/Linux base o madre, se actualizan todas sus derivadas; pues así mismo sucede con el desarrollo del conocido Kernel Linux-libre. El cual, ahora como es lógico anuncia el lanzamiento de su versión «Linux-libre 6.0».

Téngase presente, para aquellos que no lo saben, que el Kernel Linux original, es desarrollado y distribuido por Linus Torvalds. Además, este contiene Software No-libre, es decir, propietario/privativo (Software que no respeta las libertades esenciales establecidas en el FOSS), e induce a instalar Software No-libre adicional que no contiene inicialmente. Y esto, ha originado en consecuencia, la existencia del proyecto Kernel Linux-libre, el cual, se aparta de todo esto con rigurosidad.

Linux-libre 6.0: El Kernel 100% libre se ha actualizado

¿Qué hay de nuevo en el nuevo Linux-libre 6.0?

En este lanzamiento del Kernel Linux-libre 6.0 se incluyen entre muchas novedades, las siguientes:

Está basado en la serie 6 del kernel Linux original (6.0) y está publicado bajo el nombre en clave ETOOSIXY. No incluye el código propietario en el controlador de la interfaz UCSI para STM32G0 y el controlador del códec lateral de audio HD CS35L41. Incluye mejoras de limpieza de código para los controladores actualizados de MediaTek MT76. Elimina (limpia) los nombres de blob de múltiples archivos DTS para los sistemas Qualcomm y MediaTek AArch64, así como en las versiones actualizadas de los controladores AMDGPU, Adreno, Tegra VIC, Netronome NFP y Habanalabs Gaudi2. Se le removió la lógica de limpieza del controlador VXGE, ya que, este ya había sido fue eliminado anteriormente. Puede descargarse e instalarse, sin problema alguno desde su sitio web oficial, para construir o usar una Distribución GNU/Linux, 100% libre que no incluya código o controladores privativos en su Kernel. Ya, que, es compatible con prácticamente cualquier distribución GNU/Linux. Pronto, estarán disponibles sus binarios precompilados para distros basadas en RPM y DEB, desde el repositorio apt de Freesh para sistemas de 32 bits, 64 bits y PowerPC.

“GNU Linux-libre es un proyecto para mantener y publicar distribuciones 100% libres de Linux, apropiadas para el uso en Distribuciones de Sistemas Libres, removiendo software que es incluido sin código fuente, con código fuente ofuscado y oscurecido, bajo licencias de Software No-Libres, eso no te permite modificar el software de manera que haga lo que tu quieres, y eso te induce o requiere a instalar piezas adicionales de Software No-Libre”. Linux-libre – Free Software Foundation Latin America (FSFLA)

Resumen

En resumen, este nuevo lanzamiento relacionado con «Linux-libre 6.0» incluirá no solo muchas de las geniales y recientes mejoras del Kernel 6.0 utilizado por todos, sino que, como de costumbre, seguirá permitiendo a aquellos apasionados por el 100% de libertad tecnológica, seguir en sintonía con sus objetivos y estándares. Además, que permitirá que Distros como Trisquel, tengan un nuevo Kernel.



