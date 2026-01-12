La llegada de Linux Mint 22.3 “Zena” marca un nuevo paso en la evolución de una de las distribuciones GNU/Linux de escritorio más populares. No es una versión revolucionaria, pero sí una entrega con muchas pequeñas mejoras que, juntas, hacen que el sistema resulte más agradable y predecible para el uso diario. Para quienes vienen de Windows 10 u 11 o de otras distribuciones más experimentales, Zena se presenta como una opción muy estable para trabajar, estudiar o simplemente navegar sin complicaciones.

Esta edición se lanza como una actualización puntual dentro de la serie 22, pensada para quienes ya usaban Mint 22.1 o 22.2 y para nuevos usuarios que buscan un entorno clásico tipo Windows pero con la flexibilidad de Linux. La distribución mantiene su apuesta por el escritorio Cinnamon como opción predeterminada, pero ofrece también ediciones con Xfce y MATE para quienes prefieren un entorno más ligero o más tradicional.

Base técnica de Linux Mint 22.3: Ubuntu 24.04 LTS y kernel actualizado

Linux Mint 22.3 “Zena” se apoya en la base de Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat), actualizada a la rama 24.04.3, lo que le proporciona un ecosistema de paquetes estable y mantenido a largo plazo. Sobre esa base, Mint incorpora el kernel Linux 6.14, una versión que mejora el soporte para hardware reciente de Intel y AMD, incluyendo portátiles, tarjetas gráficas y chipsets Wi‑Fi modernos.

Además de este núcleo principal, el equipo de Mint utiliza la pila de habilitación de hardware (HWE) de Canonical, que incorpora mejoras de controladores procedentes de núcleos más recientes, alcanzando cambios que llegan hasta Linux 6.18. Esta combinación busca un equilibrio entre estabilidad y compatibilidad, de forma que la mayoría de ordenadores de sobremesa y portátiles vendidos en Europa en los últimos años funcionen “a la primera” sin tener que pelearse con drivers adicionales.

No obstante, en las notas de la versión se advierte de algunos problemas concretos: este kernel presenta incidentes conocidos con VirtualBox y con tarjetas gráficas Nvidia antiguas que dependen del controlador 470, ya sin soporte oficial. En pruebas realizadas con equipos de sobremesa relativamente actuales, VirtualBox funciona, aunque a veces requiere ajustar manualmente ciertas opciones gráficas, un comportamiento que se da en general con este kernel más que con Mint en sí.

Ediciones disponibles y ciclo de soporte de Linux Mint 22.3

Como es habitual, Zena se publica en tres variantes principales: como escritorio por defecto, Xfce 4.18 para quienes quieren un entorno más ligero, y MATE 1.26 para usuarios que prefieren un estilo más clásico. Todas ellas comparten la misma base Ubuntu 24.04 LTS y el mismo núcleo Linux, así como las herramientas desarrolladas por el propio proyecto Linux Mint.

La serie Linux Mint 22 cuenta con soporte hasta 2029, lo que la convierte en una opción atractiva para oficinas pequeñas, centros educativos y usuarios domésticos que prefieren instalar y olvidarse de cambios drásticos durante unos cuantos años. Durante este tiempo, el sistema recibirá parches de seguridad y actualizaciones de mantenimiento, manteniendo la estabilidad como prioridad.

Cinnamon 6.6: un escritorio continuista pero más pulido

El gran protagonista de Linux Mint 22.3 es el escritorio Cinnamon 6.6, que incorpora un buen número de mejoras centradas en la usabilidad y en preparar el terreno para tecnologías más modernas, como Wayland y los monitores múltiples avanzados. Aunque el aspecto general sigue recordando al esquema clásico de Windows, bajo la superficie se han afinado muchos detalles.

Uno de los cambios más visibles es el rediseño del menú de aplicaciones. El nuevo menú adopta un diseño con barra lateral en la que se muestran el avatar del usuario, accesos a ubicaciones frecuentes y los favoritos. La zona de categorías pasa a ocupar menos espacio para dar más protagonismo a las aplicaciones en sí, lo que facilita localizar programas habituales sin perderse en submenús.

En las preferencias del menú es posible ocultar distintos elementos o dedicar la barra lateral únicamente a ubicaciones, marcadores o aplicaciones favoritas, según las necesidades de cada persona. Las carpetas especiales del sistema se manejan por separado del resto de marcadores, lo que ayuda a mantener más ordenada la navegación entre directorios.

También se ha mejorado el manejo del teclado y de la entrada de datos, incluyendo el teclado virtual y la gestión de atajos, algo que se nota especialmente en portátiles táctiles o en configuraciones con varios monitores. El gestor de ventanas Muffin recibe una tanda de ajustes orientados a mejorar la compatibilidad con Wayland, aunque Mint sigue utilizando X.Org por defecto, priorizando la estabilidad a corto plazo.

En el día a día, Cinnamon 6.6 añade pequeños cambios que suman: mejor comportamiento de las esquinas activas en pantalla completa, un cambio de escritorios virtuales más fluido y opciones de mosaico de ventanas más flexibles. Para quienes trabajan con varias aplicaciones a la vez, estos detalles marcan la diferencia sin requerir un cambio de hábitos.

Iconos simbólicos y aspecto visual más uniforme

Otro cambio apreciable es la adopción generalizada de Iconos Simbólicos XApp (XSI). Estos iconos son monocromáticos y están pensados para escalar correctamente en distintos tamaños y verse bien tanto en temas claros como oscuros. Se utilizan en botones, menús e indicadores de estado en las aplicaciones compatibles.

Aunque su apariencia puede resultar más sobria que otros conjuntos de iconos coloridos, su objetivo es ofrecer coherencia visual entre programas y mejorar la legibilidad en pantallas muy densas o configuraciones de varios monitores. Es un cambio discreto, pero apunta a una interfaz algo más moderna y homogénea en todo el sistema.

Nuevas herramientas: Información del sistema y Administración del sistema

Linux Mint 22.3 introduce dos utilidades que refuerzan el control sobre el equipo: Información del sistema y Administración del sistema. La primera es una evolución de la antigua herramienta de Informes del sistema, ahora renombrada y ampliada con nuevos apartados y datos técnicos.

Desde Información del sistema, el usuario puede consultar la configuración de USB, BIOS, GPU y dispositivos PCI, algo útil cuando hay problemas de compatibilidad, fallos de hardware o dudas sobre qué componente exacto está instalado. No es una herramienta que se use cada día, pero puede ahorrar mucho tiempo a la hora de diagnosticar fallos o preparar un informe para soporte técnico.

El nuevo menú de Administración del sistema está centrado, de momento, en ofrecer más opciones sobre cómo arranca el PC. Aunque su alcance aún es limitado, apunta a una mayor centralización futura de tareas administrativas que ahora están repartidas entre varias herramientas.

Notificaciones, noche permanente y pequeños detalles del escritorio

En esta versión se refinan varios aspectos del entorno de escritorio que, sin ser titulares por sí solos, contribuyen a una experiencia más cómoda. Entre ellos destaca la incorporación de indicadores de notificación por aplicación en el panel, lo que facilita ver de un vistazo qué programas han generado avisos pendientes.

También se activa de forma continuada la función Luz nocturna, pensada para reducir la fatiga visual ajustando la temperatura de color de la pantalla en horarios concretos. Esta característica resulta especialmente interesante para quienes pasan muchas horas delante del ordenador por la noche, ya sea teletrabajando o estudiando.

En conjunto, estos cambios refuerzan la filosofía de Mint: priorizar la comodidad en el uso real del escritorio frente a grandes cambios estéticos o experimentales. Quien ya se sentía cómodo con versiones anteriores encontrará en Zena una continuidad con menos molestias y más control.

Gestión de archivos y copias de seguridad: Nemo, Timeshift y Mint Backup

El administrador de archivos Nemo incorpora ahora la posibilidad de pausar y reanudar operaciones de copia o movimiento de archivos. Para personas que mueven grandes volúmenes de datos, trabajan con discos externos o servicios en la nube, poder detener temporalmente una transferencia y continuarla después es un cambio muy práctico.

En el apartado de copias de seguridad, las herramientas Timeshift y Mint Backup reciben mejoras pensadas para prevenir sustos al actualizar o modificar el sistema. Timeshift, que crea instantáneas del sistema (similar al Restaurar sistema de Windows), permite ahora pausar y reanudar la creación de snapshots. Esto ayuda cuando hay problemas momentáneos con el almacenamiento o la red en el caso de copias externas.

Por su parte, Mint Backup incorpora un nuevo botón “Incluir todo” que añade de golpe todos los archivos y carpetas ocultos del usuario a la copia de seguridad. Estas carpetas suelen contener configuraciones importantes de aplicaciones; incluirlas reduce el riesgo de perder ajustes personalizados al migrar o restaurar el sistema.

Gracias a este enfoque doble —snapshots del sistema con Timeshift y respaldo de datos personales con Mint Backup—, Zena anima a que incluso usuarios menos técnicos se acostumbren a tener un plan de copia de seguridad básico antes de tocar actualizaciones importantes.

Aplicaciones integradas y mejoras menores

Linux Mint 22.3 llega con el conjunto habitual de aplicaciones preinstaladas orientadas a cubrir las necesidades básicas de oficina y hogar. Entre ellas destacan LibreOffice para ofimática, Firefox como navegador y Thunderbird para correo y calendario, en versiones recientes adaptadas a la base Ubuntu 24.04 LTS.

La herramienta de intercambio de archivos en red Warpinator incorpora ahora soporte para IPv6 y la posibilidad de enviar mensajes de texto junto con los ficheros, lo que facilita coordinar envíos entre equipos en la misma red sin recurrir a servicios en la nube de terceros.

El reproductor IPTV Hypnotix añade la opción de ocultar el cursor en modo pantalla completa y mejora la integración con el reproductor MPV, reenviando mejor ciertas teclas y controles. Son cambios modestos, pero que pulen el comportamiento en pantallas grandes o televisores conectados al ordenador.

También se actualiza Captain, el conjunto de utilidades de Mint para la gestión moderna de paquetes, que ahora admite la instalación de varios paquetes a través de URLs apt://. Por su parte, el Gestor de actualizaciones muestra un icono de advertencia en la bandeja del sistema cuando es recomendable reiniciar tras ciertas actualizaciones, algo especialmente útil en entornos de trabajo donde los reinicios se suelen posponer.

Otro detalle práctico es la reducción del tiempo de espera del apagado por defecto, que pasa de 90 a 10 segundos. Esto evita tener que esperar tanto cuando una aplicación no responde correctamente al cerrar sesión o apagar el equipo.

Rendimiento y compatibilidad en equipos de sobremesa y portátiles

Las pruebas realizadas con equipos de sobremesa con procesadores Intel y AMD recientes reflejan un comportamiento muy estable. En configuraciones típicas de oficina —por ejemplo, sobremesas con procesadores Intel i7 o AMD Ryzen 7, 16 GB de RAM y SSD de 512 GB o 1 TB—, el sistema se muestra fluido y sin problemas apreciables en el uso diario.

El kernel 6.14 y la pila HWE refuerzan la compatibilidad con gráficas integradas AMD Radeon e Intel, y mejoran la detección de chipsets Wi‑Fi modernos, algo relevante para portátiles adquiridos en los últimos años en el mercado europeo. En la mayoría de casos, la instalación desde la ISO oficial permite empezar a trabajar sin tener que buscar controladores adicionales.

Solo en escenarios concretos, como el uso intensivo de VirtualBox con cierto hardware o tarjetas Nvidia antiguas, pueden aparecer pequeños contratiempos que exigen ajustar manualmente algunas opciones. No obstante, se trata de situaciones muy específicas y, en general, la experiencia de Zena se alinea con la reputación de Mint como distribución “instalar y usar”.

Proceso de actualización desde Linux Mint 22.2 “Zara”

Quienes ya utilizan Linux Mint 22.2 “Zara” pueden actualizar a 22.3 “Zena” sin reinstalar el sistema. El propio equipo de Mint recomienda seguir una serie de pasos para minimizar riesgos y asegurarse de que todo va sobre ruedas.

Lo primero es verificar que el sistema actual está totalmente actualizado mediante el Gestor de actualizaciones. Conviene aplicar todas las actualizaciones pendientes y reiniciar si el sistema lo solicita. A continuación, es muy aconsejable crear una copia de seguridad de los archivos personales y de la configuración, utilizando para ello Timeshift y Mint Backup.

Cuando todo está al día, basta con abrir el Gestor de actualizaciones y acceder al menú “Editar > Actualizar a Linux Mint 22.3 Zena”. El asistente muestra una pantalla de bienvenida con acceso a las notas de la versión y al listado de novedades, incluidos avisos sobre problemas conocidos y sus posibles soluciones.

Tras revisar esta información y aceptar los términos, se pulsa en Aplicar y el sistema procede a descargar e instalar los nuevos paquetes. La duración del proceso depende de la velocidad de la conexión a Internet y de las prestaciones del equipo. Una vez completada la instalación, aparece un mensaje indicando que la actualización ha sido exitosa y que es necesario reiniciar el equipo para aplicar todos los cambios.

Instalación limpia y disponibilidad de las ISOs

Para nuevas instalaciones, Linux Mint 22.3 se distribuye en imágenes ISO oficiales alojadas en diversos espejos alrededor del mundo, incluidos servidores europeos, lo que facilita descargas rápidas desde España y otros países del entorno. Las ISOs ya están disponibles en los repositorios oficiales, incluso antes del anuncio formal completo en la web del proyecto.

La instalación sigue el esquema habitual: arrancar desde la ISO en modo live, probar el sistema y, si todo funciona correctamente, iniciar el instalador. En ese proceso se puede elegir el idioma (incluido el español de España), la zona horaria, la distribución del teclado y las opciones de particionado, además de si se quiere o no cifrar el disco.

Para usuarios que llegan desde Windows y desean probar sin tocar su instalación actual, es posible utilizar un USB en modo live sin modificar el disco duro. Esta opción permite evaluar el rendimiento, comprobar que la tarjeta Wi‑Fi funciona y decidir si se da el salto definitivo a una instalación completa.

Enfoque general de Linux Mint 22.3: un escritorio estable para trabajar sin sobresaltos

Linux Mint 22.3 “Zena” no pretende reinventar el escritorio Linux, sino pulirlo para que la jornada frente al PC resulte menos engorrosa. Su combinación de base Ubuntu LTS, escritorio Cinnamon refinado y herramientas de copia de seguridad accesibles lo convierte en una opción especialmente indicada para quienes priorizan estabilidad frente a novedades llamativas.

La mejor forma de entender esta versión es como un conjunto de mejoras de calidad de vida: un menú de aplicaciones más práctico, iconos coherentes, datos de hardware mejor organizados, copias de seguridad menos enrevesadas y un archivo de sistema que se adapta mejor al hardware moderno. Sin hacer ruido, estos cambios encajan bien con el tipo de usuario europeo que utiliza el PC para trabajar, estudiar o jugar de manera regular sin querer dedicar demasiado tiempo al mantenimiento del sistema.

Para quienes ya usan una versión 22.x, la actualización a Zena se presenta como un paso lógico para seguir disfrutando de soporte hasta 2029 con un escritorio más afinado. Y para nuevos usuarios que llegan desde Windows y buscan un entorno reconocible pero menos cargado de requisitos y restricciones, Linux Mint 22.3 ofrece un punto de entrada estable, predecible y con una curva de aprendizaje asumible.