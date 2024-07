Linux Mint 22 a la vuelta de la esquina y Cinnamon 6.2 sera el actor principal

A principios de mes se dio a conocer el anuncio del lanzamiento de la versión beta de Linux Mint 22 “Wilma” y con ello se han revelado las características y novedades de esta nueva versión de Linux Mint que se basara en la más reciente versión LTS de Ubuntu 24.04.

Como muchos sabrán, Cinnamon es el entorno de escritorio desarrollado por el equipo de Linux Mint y es uno de los pilares fundamentales de la distribucion, aunque también están las otras ediciones basadas en otros entornos de escritorio e incluso en Debian (en lugar de Ubuntu).

Pero debemos admitirlo, Cinnamon es la pieza central de Linux Mint y con el lanzamiento estable a la vuelta de la esquina, ha llegado el momento conocer que es lo que nos ofrece la distribucion, que es lo que nos ofrece Cinnamon y sobre todo, si vale la pena pasarse a Linux Mint o mejor instalar Cinnamon.

¿Qué nos ofrece Cinnamon 6.2?

Bien, por el lado del escritorio debemos saber que Linux Mint ofrecerá la más reciente versión de Cinnamon, que es la versión 6.2 y que fue liberada hace ya algunas semanas y dentro de lo más atractivo y novedoso se encuentran las mejoras de soporte para trabajar en un entorno basado en Wayland.

En Nemo, ahora se permite personalizar la ubicación de las acciones en el menú según las preferencias del usuario. Las «Acciones» son complementos del administrador de archivos Nemo que permiten conectar controladores llamados a través del menú contextual, cargándose de la misma manera que los subprogramas y los temas.

Además de ello en Software Manager, los paquetes Flatpak que no están verificados en el directorio FlatHub están ocultos de forma predeterminada, y se ha introducido XApp: la aplicación «GNOME Online Account GTK», que proporciona una interfaz para gestionar conexiones a servicios en la nube como Google Drive y acceder a los datos almacenados allí.

En cuanto a las otras mejoras implementadas (estas son unas cuantas y que considero yo las más interesantes):

Se ha agregado una barra de búsqueda al cuadro de diálogo de selección de programas

Es posible configurar atajos de teclado para componentes externos (spice), como acciones, applets, desklets y extensiones.

Los temas adwaita, adwaita-dark y highcontrast se han agregado a la lista negra. Si se seleccionan en lugar de los temas estándar de Linux Mint, pueden ocurrir problemas al mostrar algunas aplicaciones nuevas de GNOME.

Se ha agregado soporte para buscar mediante atajos de teclado en la interfaz de configuración del teclado.

El subprograma de la barra de la esquina, que se coloca en la esquina de la pantalla y permite vincular acciones al presionar diferentes botones del mouse, ahora admite acciones individuales activadas al mantener presionada la tecla Shift.

El Workspace Switcher agrega soporte para la eliminación de escritorios virtuales con un clic central.

Cuando se utiliza una VPN, se muestran iconos de seguridad inalámbricos y por cable separados.

Se ha agregado al menú una categoría separada para aplicaciones científicas.

En el subprograma que muestra la lista de ventanas activas, se han eliminado los indicadores de ventanas minimizadas y en mosaico.

¿Qué nos ofrece Linux Mint 22?

Ahora, por el lado de los cambios y novedades que presenta Linux Mint 22 “Wilma”, fuera de lo que ya mencionamos de Cinnamon y también dejando de lado las mejoras que implementa gracias a utilizar a Ubuntu 24.04 como base (Kernel 6.8, paquetes y mejoras de seguridad), está el cambio de la red de chat Matrix a Element tras la discontinuación de Hexchat. Element es una nueva aplicacion desarrollada por Linux Mint con la finalidad de abordar este problema con Hexchat.

Por otra parte, se nos menciona que en Linux Mint 22 en Sticky (la aplicación para tomar notas) ahora se puede ejecutar desde la línea de comandos, también es posible configurar la posición predeterminada de las notas recién creadas en Sticky.

El editor de texto Xed permite duplicar el texto seleccionado y ahora cuenta con una nueva configuración para controlar si debe cerrarse cuando se cierra la última pestaña abierta.

Otros cambios:

En Timeshift, ahora se muestra un cuadro de diálogo de confirmación al eliminar una instantánea.

Nuevos fondos de escritorio

Las aplicaciones web de Firefox creadas con el Administrador de aplicaciones web ahora tienen una barra de menú y una barra de herramientas más inteligentes, ocultas por defecto pero visibles cuando son útiles.

En Xfce, la aplicación de bandeja xfce4-xapp-status-plugin ahora presenta tamaños configurables para íconos a todo color y simbólicos.

Se ha implementado un nuevo generador de miniaturas para los archivos de Gimp bajo el paquete xapp-thumbnailer-gimp, disponible en los repositorios.

Ahora las imágenes ISO son compatibles con FAT32 en el modo de transposición del sistema de archivos.

Linux Mint 22 o Cinnamon 6.2

Ahora viene la parte importante, pasarse a Linux Mint 22 o mejor usar Cinnamon 6.2. En mi caso (personal) mi balanza se inclina más por Cinnamon, dado que no estoy usando Ubuntu o algún derivado como sistema principal y la otra es que sigo con mi confiable Arch Linux.

En el caso de los que están sobre Ubuntu o un derivado, deben de tomar en cuenta que en estos momentos Cinnamon es quien pesa mas para esta decisión, ya que para estar sobre esta nueva versión hay dos formas. La primera de ellas es utilizando Linux Mint Beta (por el momento) o estar sobre alguna distribucion que ya cuente con el paquete actualizado en sus repositorios, por ejemplo Arch Linux.

En el caso de Ubuntu e incluso de Ubuntu Cinnamon, la versión del entorno que está disponible es la versión 6.0 y hay que esperar bastante para que uno se pueda pasar a la versión 6.2.

En cuanto a la compilación, personalmente no he compilado Cinnamon desde la versión 3.x y consultando la documentación, la veo igual que en ese entonces y no me da buena espina, ya que al tiempo que ha pasado creo que se han olvidado de ese pequeño detalle de actualizar la documentación.