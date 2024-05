El fin de Windows 10. ¿Linux o no Linux?

Ayer comentábamos que Microsoft está decidida a que uses Windows 11 aunque eso implique tener que cambiar hardware perfectamente utilizable. Es por eso que aquellos que no lo hayan hecho, deberían ir planteándose la pregunta ¿Linux o no Linux?

Por supuesto, que esto no es tan crítico en un usuario doméstico, pero resulta imprescindible para quienes usan su ordenador en plan profesional.

Por qué no seguir usando Windows 10

Como somos un blog de divulgación y no una secta, tengo que empezar reconociendo la idea de que hay casos específicos en los que pasarse a Linux no es una opción. En ese caso la planificación tendrá que cambiar de sentido.

Salvo que seas George R R Martin, el autor de Juego de tronos y utilices una notebook no conectada a nada, seguir usando Windows 10 no es una opción.

Hacerlo te expone a los siguientes problemas de seguridad

Vulnerabilidades: Los delincuentes informáticos suelen aprovecharse de sistemas operativos obsoletos con vulnerabilidades documentadas que ya no serán solucionadas.

Los delincuentes informáticos suelen aprovecharse de sistemas operativos obsoletos con vulnerabilidades documentadas que ya no serán solucionadas. Parches: Cuando un sistema operativo se discontinúa, los investigadores dejan de interesarse en él y no se descubren nuevos problemas de seguridad ni se desarrollan soluciones.

Cuando un sistema operativo se discontinúa, los investigadores dejan de interesarse en él y no se descubren nuevos problemas de seguridad ni se desarrollan soluciones. Malware y otro tipo de ataques: Las vulnerabilidades son aprovechadas para introducir software malicioso para tomar el control de los sistemas y robar datos sensibles.

Las vulnerabilidades son aprovechadas para introducir software malicioso para tomar el control de los sistemas y robar datos sensibles. Incumplimiento de estándares: Por razones de seguridad, tanto servicios en la nube como webs que trabajan con datos críticos impiden el acceso con software obsoleto.

Por razones de seguridad, tanto servicios en la nube como webs que trabajan con datos críticos impiden el acceso con software obsoleto. Riesgo para el resto: Suele decirse que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Un sistema inseguro conectado a Internet puede ser el vector de entrada a la difusión de malware a otros equipos.

Suele decirse que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Un sistema inseguro conectado a Internet puede ser el vector de entrada a la difusión de malware a otros equipos. Difusión de datos privados: Si utilizas tu ordenador para trabajar, es posible que tengas almacenados datos importantes tuyos y de tus clientes. Un sistema inseguro los expone.

Si utilizas tu ordenador para trabajar, es posible que tengas almacenados datos importantes tuyos y de tus clientes. Un sistema inseguro los expone. Rendimiento y estabilidad: Un sistema operativo que no reciba actualizaciones no será capaz de ejecutar nuevo hardware o lo hará de forma muy lenta.

¿Linux o no Linux? Esa es la cuestión

Lo que determinará si podemos o no hacer el paso a Linux es el uso que hagamos del ordenador. Linux es perfectamente útil para usuarios domésticos y grandes organizaciones que puedan pagar desarrolladores. para crear o adaptar las herramientas que necesitan. Sin embargo, puede ser más problemático en el caso de profesionales independientes que requieren de la utilización de hardware o herramientas informáticas específicas.

Cuando no usar Linux

El Gimp es un excelente programa de retoque fotográfico que puede mejorar sus prestaciones con scripts desarrollados en el lenguaje de programación Python. A diferencia de Photoshop no tiene un repositorio de complementos listos para satisfacer las necesidades de fotógrafos y diseñadores gráficos. Tampoco miles de tutoriales, videotutoriales y libros disponibles en la web.

Es cierto que, un usuario podría desarrollar en Python sus propios complementos, pero eso suele requerir unos conocimientos que lleva tiempo adquirir y, que un profesional freelance no suele tener. Esto nos lleva a la primera barrera para utilizar Linux, la falta de software compatible. Aunque probablemente esto se resuelva con el tiempo cuando la mayoría de los servicios vayan migrando a la nube.

La segunda gran restricción viene por el lado del hardware. Si se usa maquinaria específica conectada a un ordenador y, el controlador solo está disponible para Windows, no quedará otra que seguir atados a Microsoft.

Cuando usar Linux

Hoy en día, Linux es compatible con la mayor parte de hardware existente siendo muy pocas las configuraciones en las que no funciona. Existen aplicaciones de oficina tanto de pago como gratuita que tienen el mayor grado de compatibilidad con los formatos de Microsoft.

Muchos programas de uso profesional como el editor de video DaVinci Resolve tienen versión para Linux y otros que son referentes de la industria como el software de diseño Blender o el transmisor de streaming OBS Studio nacieron con esa versión.

En los próximos artículos iremos describiendo los pasos de la planificación del pasaje a Linux.