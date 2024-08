El Linuxverso Educativo: Diseño, Programación, IA y Robótica

Cómo ya hemos dejado bien en claro, en artículos anteriores, el Linuxverso (ámbito del Hardware/Software libre, Código abierto y GNU/Linux) no solo tiene un enorme valor de uso en el campo científico-tecnológico e industrial del siglo XXI, sino que su impacto positivo llega a muchos otros campos del conocimiento humano. Por ejemplo, el artístico, el deportivo, y por supuesto el educativo. Sí, el «Linuxverso Educativo» existe desde hace mucho, y está en pleno desarrollo y expansión, hoy en día.

Y precisamente en el ámbito educativo o el sector de la Educación a todo nivel (inicial, básica, media y universitaria) su aporte no solo suele limitarse al diseño y uso de proyectos sencillos y elementales. Como por ejemplo: Distribuciones GNU/Linux, aplicaciones y juegos educativos. Si no que, el mismo suele llegar a la creación, aprendizaje y utilización de programas libres, abiertos, gratuitos o no, de alta calidad y nivel para áreas importantes como por ejemplo: El Diseño informático 2D/3D/CAD, la Programación y el Desarrollo de Software, el aprovechamiento de la Inteligencia Artificial, y el estudio y desarrollo de la Robótica.

Linuxverso Educativo: Proyectos y desarrollos científico-tecnológicos existentes y disponibles

Top de programas libres y abiertos conocidos y disponibles en el Linuxverso Educativo

Dado que, en el ámbito educativo (educación básica, media y universitaria) pueden existir proyectos y desarrollos de hardware/software, libres y abiertos, para favorecer y fortalecer cada una de las áreas del conocimiento humano; en este listado siguiente nos enfocaremos en aquellos que están directamente relacionados con las áreas de formación científico-tecnológicas.

Es decir, las áreas del conocimiento como: La Física, La Química y Biología, La Informática y Computación (Diseño 3D, Programación y Desarrollo de SW, Inteligencia Artificial, Robótica) y otras más relacionadas.

De forma tal de, facilitar el conocimiento y uso puntual de las mismas, para aquellos Docentes (Profesores y Maestros) de estas materias científico-tecnológicas que suelen denominarse «STEM» (abreviatura de la frase en inglés «Science, Technology, Engineering and Mathematics», que corresponde a las materias relacionadas con la «Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas») y sus respectivos alumnos/estudiantes.

Informática y Computación

Diseño y gestión multimedia

Audacity: Suite de grabación y edición de audio. GIMP: Suite de edición de imágenes. Inkscape: Editor de gráficos vectoriales. Kdenlive: Software de edición de audio/video multipista con líneas de tiempo. Krita: Software de pintura digital y de ilustración digital de alta calidad. OBS Studio: Software libre y abierto para la grabación y transmisión de vídeo por internet. OpenShot: Software de edición de vídeo no lineal multiplataforma​. Pitivi: Software de edición de vídeo no lineal.

Diseño 2D/3D/CAD

Blender: Suite libre, abierta y multiplataforma para la creación de diseños y animaciones 3D. FreeCAD: App gratuita y libre para CAD (diseño asistido por computadora) para el diseño 2D. LibreCAD: App gratuita y libre para CAD (diseño asistido por computadora) para el diseño 2D. Pencil 2D:Software de dibujo y animación 2D, ideal para crear diseños fotograma a fotograma. QCAD: App gratuita y abierta para el dibujo asistido por ordenador (CAD) en dos dimensiones (2D). Open 3D Engine: Es un motor de juegos 3D de código abierto ideal para el diseño gráfico avanzado. Synfig: Aplicación de animación vectorial 2D con la que podremos crear animaciones de alta calidad. Wings3D: Herramienta técnica OpenGL para diseñar figuras en 3D.

Programación, Desarrollo de SW y Bases de Datos

CodeBlocks: IDE libre y abierto, de gran facilidad de uso y buena potencia, ideal para estudiantes. PseudoFlow: Programa abierto para estudiantes de programación (pseudocódigo y diagramas de flujo). MyCompiler: IDE en línea para editar, compilar y ejecutar código de diversos y conocidos lenguajes. Scratch: Lenguaje de programación gráfico, sencillo y didáctico, ideal para fines educativos. Scratux: Lenguaje de programación visual basado en bloques, dirigido principalmente a los niños. Tinkercad: Programación visual de aplicaciones mediante el uso de bloques de código. TurboWarp: Aplicación para crear juegos, animaciones, e historias mediante el lenguaje Scratch. Turtlico: Aplicación para la enseñanza y el aprendizaje básico de las bases de la programación de SW.

Inteligencia Artificial

GPT4All: Chatbot de uso gratuito, local, y con privacidad, que además no requería de GPU ni Internet. Jan: Alternativa autohospedada y de código abierto a la plataforma OpenAI. Open Assistant: Asistente informático con inteligencia artificial de código abierto basado en Chat. Pinokio: Navegador y Gestor de aplicaciones y modelos IA de forma automática. PyGPT : Asistente IA personal, abierto, multiplataforma y multimodal escrito en Python.

Robótica

Arduino IDE: Suite de programación de código abierto para la creación de SW para placas Arduino. Codecraft: App de programación gráfica basada en el lenguaje Scratch 3.0 para ideal para aprender. JdeRobot: Kit de herramientas abiertas para el desarrollo de aplicaciones de Robótica. OpenBot: Plataforma de creación de robots móviles basados en teléfonos inteligentes Android. OpenCV: Librerías abiertas para software de Visión computarizada y Aprendizaje automático. ROS: Sistema Operativo para Robots con fines comerciales e industriales. Webots: Simulador de robots 3D gratuito, de código abierto y multiplataforma con fines educativos. Fritzing: Programa libre de automatización de diseño electrónico para crear prototipos y productos.

Hardware Libre

Arduino: Plataforma informática portable de alto rendimiento, de bajo costo y de uso general. CubieBoard: Plataforma informática portable de alto rendimiento, de bajo costo y de uso general. Kano: Plataforma de computación de hardware abierto, flexible y potente, para el uso infantil/educativo. E-Puck: Robots miniaturizados y móviles para institutos educativos y de investigación. Elphel: Proyecto de cámaras digitales de alto rendimiento, procesamiento de imágenes e imágenes 3D. Novena: Plataforma de computación de hardware abierto, flexible y potente, para el uso general. Open Source Ecology: Proyecto de economía libre y abierto para la construcción de maquinaria variada. Open Compute Project: Proyecto de fabricación de servidores bajo esquemas y diseños abiertos. Phoneblocks: Proyecto de dispositivos móviles inteligentes y modulares con fines ecológicos. Raspberry PI: Plataforma informática portable de alto rendimiento, de bajo costo y de uso general. RepRap: Proyecto de máquina de fabricación autorreplicada (impresora 3D de escritorio gratuita). TABBY EVO: Plataforma modular y abierta para vehículos eléctricos. Uzebox: Plataforma de consola de juegos de código abierto retro-minimalista de 8 bits.

C iencia ( Física, Química y Biología) , Tecnología, Ingeniería y Matemáticas

Resumen

En resumen, tanto si eres un Profesional TI, un Docente TI, un Docente de cualquier otra área del conocimiento humano dentro del ámbito educativo, publico y privado; como un Estudiante de cualquier nivel educativo (básica, media y universitaria) esperamos que esta publicación te sirva como un útil e interesante referente para conocer y empezar a utilizar (aprender/enseñar) algunos de los más idóneos y versátiles programas del «Linuxverso Educativo».

Ya que, el conocer y aplicar los beneficios de los mismos, sin duda alguna, no solo beneficiará la formación científico-tecnológica de los estudiantes, sino que facilitará el crecimiento y fortalecimiento del sector científico-tecnológico de los países donde los mismos sean aplicados de la mejor manera posible. Y por ello, y en caso de que, conozca algún otro proyecto y desarrollo libre y abierto enfocado a la enseñanza y el aprendizaje del conocimiento científico-tecnológico, te invitamos a mencionarlo vía comentarios para el conocimiento y utilidad de todos.

