Liquorix: Un Kernel Linux alternativo de bajo consumo y latencia

El Kernel de cualquier sistema operativo (SO) es una parte esencial del mismo, tanto que, muchas veces se suele decir de forma no correcta o justa, que el Kernel es propiamente el sistema operativo. Por ende, es de imaginarse la importancia de contar con el mejor posible para el nuestro. Sin embargo, cuando se trata de SO de escritorios propietarios, cerrados y comerciales como Windows y macOS, pues ni hablar. El kernel que trae es el que debemos usar.

Mientras que, cuando somos usuarios de un SO GNU/Linux, este punto es bastante flexible o maniobrable, si se cuenta con los conocimientos necesarios para instalar uno diferente, más o menos actual, desde los repositorios de la misma Distribución GNU/Linux. O compilando uno a mano tal como ya hemos explicado antes. O en su defecto, instalando alguno ya personalizado y optimizado de los varios proyectos de Kernel que podemos conseguirnos. Siendo un buen ejemplo de ello, el Kernel Linux Liquorix, que hoy exploraremos.

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre el interesante y útil Kernel Linux «Liquorix», les recomendamos que luego exploren la anterior publicación relacionada con compilar un Kernel:

Artículo relacionado: Guía rápida para lograr compilar cualquier Kernel de Linux

Kernel Linux Liquorix: Para un bajo consumo y latencia



¿Qué es el kernel Linux Liquorix?

Según su sitio web oficial, este fabuloso Kernel Linux «Liquorix» es descrito como:

Liquorix es un kernel de Linux para entusiastas diseñado para una capacidad de respuesta sin concesiones en sistemas interactivos, lo que permite computación de baja latencia en la producción de A/V y desviaciones de tiempo de cuadro reducidas en los juegos.

Características

Y entre sus características técnicas promocionadas destacan las 10 siguientes:

Ofrece un ajuste interactivo de Zen: Por lo cual, ajusta su capacidad de respuesta a costa del rendimiento y el uso de energía. Incluye un programador de procesos PDS: Ideal para juegos, contenido multimedia y cargas en tiempo real. Soporta programación de alta resolución: Mediante una tasa de 1000 Hz para una programación precisa de tareas con poca fluctuación. Incluye tecnología RCU jerárquica basada en árbol no prioritaria: ideal para sistemas en tiempo real. Añade preferencia de kernel duro: Lo que garantiza la capacidad de respuesta del sistema operativo en escenarios de cargas de trabajo mixtas de alta intensidad. Integra la tecnología Budget Fair Queue: Lo que ofrece un programador de disco adecuado y optimizado para uso de escritorio, alto rendimiento/baja latencia. Ofrece el control de congestión TCP BBR2: Para un control de congestión rápido, y poder maximizar el rendimiento y garantizar velocidades más altas que usando Cubic. Realiza intercambios comprimidos: De esta forma, el almacenamiento de intercambio se comprime con LZ4 usando zswap. Integra el algoritmo LRU multigeneracional: El cual, funciona mejor bajo alta presión de memoria y tiempos de actividad. Dispone de compilaciones binarias: Para distribuciones populares de Debian (en sus ramas Stable, Testing e Unstable), mientras que, las compilaciones de Ubuntu están disponibles en el PPA de Liquorix.

Instalación y uso

Su instalación es rápida y sencilla sobre Debian, Ubuntu y Arch, ya que, está totalmente automatizada mediante la ejecución de la siguiente orden de comando que descarga y ejecuta un eficiente y eficaz script de instalación:

curl -s 'https://liquorix.net/install-liquorix.sh' | sudo bash

Pantallazos

A continuación, estos son los pantallazos del proceso automatizado de instalación del Kernel Liquorix sobre Debian/MX:

Llegado hasta aquí, solo queda reiniciar y comprobar en el GRUB y el Entorno de escritorio cargado que ya estamos usando el Kernel Linux Liquorix instalado.

Artículo relacionado: Linux-libre 6.0: La nueva versión basada en el nuevo Kernel 6.0

Resumen

En resumen, el Kernel Linux «Liquorix» es una genial y moderna alternativa de Kernel para aquellos sistemas operativos GNU/Linux donde sus usuarios deseen exprimir un poco más su Hardware actual, sobre todo cuando es un ordenador moderno y trabajan de forma intensiva produciendo contenido multimedia o jugando juegos de alto nivel gráfico. Así que, si cumples con estas condiciones eres candidato ideal para probarlo y usarlo, y darle más poder a tu sistema operativo y ordenador.



Por último, recuerda compartir con otros esta útil publicación. Además, de visitar el inicio de nuestro «sitio web» para conocer más contenidos actuales, y unirte a nuestro canal oficial de Telegram para explorar más noticias, tutoriales y novedades linuxeras. O este grupo, para más información sobre el tema de hoy.