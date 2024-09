Ubuntu es el sistema operativo con base Linux más popular. Es descendiente de Debian, pero también la elección de la mayoría de personas que se mueven en un nivel bajo-medio. También algunos más expertos, todo hay que decirlo. Es de lo que más gusta, y ya está disponible en 11 sabores oficiales: el principal y 10 más entre los que destacan Kubuntu, Xubuntu y Lubuntu. El número podría aumentar si alguno de los Ubuntu ALGO Remix que andan por ahí consigue entrar en la familia oficial, pero hay muchos que se quedaron en el camino.

¿Qué son los remixes? Por definición, un «remix» de Ubuntu se refiere a una versión modificada o personalizada de la distribución original de Ubuntu. Estos remixes pueden incluir cambios en la apariencia, la selección de software preinstalado, configuraciones del sistema y otros aspectos que los desarrolladores o la comunidad consideran que mejoran la experiencia del usuario o que se adaptan a necesidades específicas. En la práctica, suele recibir esa etiqueta un sabor no oficial que pretende ser oficial. En el pasado lo fueron Ubuntu Budgie y Cinnamon, entre otros.

Remixes con opciones de entrar a formar parte de la familia Ubuntu

En la actualidad hay al menos dos remixes que sí pretenden entrar a formar parte de la familia Ubuntu. El que mejor trabajo está haciendo, y eso se nota en los plazos, es Ubuntu Sway. Luego tenemos a UbuntuDDE, pero sus plazos no parecen ser los mas adecuados. Son los dos que más cerca están. Ya muy lejos hay una lista en la que el mismo desarrollador aparece varias veces.

Remixes que se quedaron en el camino

UbuntuEd

UbuntuEd fue uno de los intentos del desarrollador que resucitó Unity de entrar en Canonical. La idea era crear un Ubuntu para la educación, llenando el hueco que tiempo atrás había dejado Edubuntu. Como el desarrollador de Ubuntu Studio y su mujer devolvieron a la vida el viejo roquero, Ubuntu Education pasó a mejor vida.

Ubuntu Web

Ubuntu Web fue una propuesta del mismo desarrollador de Unity y UbuntuEd, con la intención de ofrecer una alternativa a ChromeOS. Tenía integración con aplicaciones de Android y otras cosas, pero cuando Unity se convirtió en sabor oficial, desapareció. Todo sea dicho, creo que no conseguía su objetivo, ya que ChromeOS está mejor optimizado.

Ubuntu i3

Este habría resultado interesante. Tampoco hizo mucho ruido, pero estuvo en desarrollo un tiempo. La intención era ofrecer un Ubuntu con el gestor de ventanas i3. El problema pudo ser la falta de interés, y más teniendo en cuenta lo que muchos dicen, aquello que X11 debe quedar atrás y Wayland es el futuro. i3 se basa en X11, y Sway en Wayland. Por eso Ubuntu Sway sí podría convertirse en realidad.

Ubuntu CDE Remix

CDE son las siglas de Common Desktop Environment, y no se puede decir que sea el entorno más bonito de los que hay disponibles. Tiene una interfaz que recuerda a la de Windows 95 o incluso 3.11, también presente en el Tkinter de Linux, pero, tras hacer poco ruido, se esfumó en 2020 aproximadamente. Creo que es la fecha en la que la mayoría se dieron por vencidos.

Ubuntu Lumina Remix

Escribimos algunos artículos sobre este Remix, y si lo hicimos fue porque entró con fuerza y creíamos que podía llegar a algo. Tras un tiempo intentando ser sabor oficial, se alejaron de Canonical para trabajar con más libertad. Más adelante crearon las opciones ArisRed, ArisBlue que convergieron en ArisAnywhere… y yo al menos les perdí la pista.

Ubuntu Trinity

También estuvo un tiempo desarrollándose Ubuntu Trinity, lo que sería el entorno Trinity con la base de Ubuntu. Sin hacer mucho ruido, también se esfumó.

Ubuntu Snap-Free Remix

Dudo mucho que este remix pensara en entrar en la familia de Canonical, ya que eso de no tener paquetes snap… Suena bien para los usuarios, pero no tanto para la compañía que los creó e intenta promocionar. Da igual cuales fueran sus intenciones, ya que no salió adelante. Dicho sea de paso, Ubuntu Sway también empezó sin soporte para snaps, pero los ha adoptado recientemente. Las posibles teorías quedarían en que al principio eran un problema para Sway, ya solucionado, o que Canonical los exija.

Sobre los Ubuntu Remix

Está claro que cuando un desarrollador empieza un proyecto, lo hace con ganas e ilusión. Muchos eligen Ubuntu de base, pero gran cantidad de ellos se queda en el camino. ¿Aparecerán más? ¿Aumentará la familia Ubuntu?