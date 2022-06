Llega Heroes of Might and Magic II 0.9.16, conoce sus sus novedades

Se dio a conocer el lanzamiento de la nueva versión de Heroes of Might and Magic II 0.9.16, versión en la cual se destaca la reescritura del motor responsable del sonido, ademas de que han añadido traducciones iniciales para más idiomas, incluido el español, entre otras cosas más.

Para quienes desconocen de Heroes of Might and Magic II, deben saber que es un juego de estrategia táctica por turnos desarrollado en 1996. La historia del título continúa con el final canónico de su predecesor, que culminó con la victoria de Lord Morglin Ironfist.

El juego presenta dos campañas, una dirigida por la oposición (que es canónica) y la otra por la realeza. La forma en que avanza la aventura sigue siendo la misma. El jugador debe construir un reino, mejorarlo continuamente, obtener recursos, entrenar soldados y estar preparado para detener un ataque enemigo. Asimismo, el objetivo final sigue siendo encontrar el castillo del oponente y conquistarlo.

Los desarrolladores señalan que el equipo carece de los diseñadores que el proyecto necesita para corregir las fallas en la animación de los gráficos originales.

Por lo que también se fomenta la participación en planes de lluvia de ideas para el desarrollo de la expansión, a los que se trasladarán los desarrolladores después de que logren recrear por completo el juego original.

Principales novedades de Heroes of Might and Magic II 0.9.15

En esta nueva versión que se presenta, se destaca que el código del motor responsable de la reproducción de sonido se ha rediseñado por completo, con lo cual se ha obtenido una gran mejora, ademas de que las melodías en el mapa de aventuras y en las ciudades ahora continúan donde las dejaron y que se agregó un sonido (que no se usa en ninguna parte de los recursos originales) para un objeto en el mapa de aventuras oceánicas: «acantilado con gaviotas».

Otro de los cambios que se destaca, es que se proporcionó un cambio suave en el volumen de los efectos al mover al héroe en el mapa de aventuras.

Ademas de ello, tambien se destaca que se agregó una calificación para el paso de la campaña, ademas de que la IA se ha optimizado para acelerar los cálculos. AI ahora se comporta de manera más descarada dadas las condiciones del escenario.

Por otra parte, los elementos faltantes generados de la «Torre Escarlata» en la ciudad de las hechiceras sin castillo y los colores de las banderas en los castillos de caballeros y magos cambian según el color del jugador.

De los demás cambios que se destacan de esta nueva versión:

Se agregó una opción de sonido 3D experimental al Mapa de aventuras.

Se generó un nuevo ícono para la vivienda del capitán en el castillo de las hechiceras.

Se agregaron traducciones iniciales al bielorruso, español y sueco.

Más de 40 errores corregidos.

Finalmente, si estás interesado en conocer más al respecto sobre la liberación de esta nueva versión. Puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

¿Cómo instalar Heroes of Might and Magic II en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar este juego en su sistema, deben contar con al menos una versión de demostración del juego Heroes of Might and Magic II para poder jugarlo.

Para ello basta con usar uno de los scripts para descargar que se ofrece para obtener la versión de demostración del juego original.

Por lo que para el caso de Linux se necesitan una instalación explícita de SDL y para ello basta con script/Linux según el paquete de su sistema operativo y ejecute el archivo.

install_sdl_1.sh

O

install_sdl_2.sh

Después se tiene que ejecutar el script que se encuentra en /script

demo_linux.sh

Para poder descargar el demo del juego que se necesita para un desarrollo mínimo.

Hecho esto basta con ejecutar make en el directorio raíz del proyecto. Para la compilación de SDL 2, se tiene que ejecutar el comando antes de compilar el proyecto.

export WITH_SDL2="ON"

El código del proyecto está escrito en C++ y se distribuye bajo la licencia GPLv2. Si quieres conocer más al respecto del proyecto o consultar el código fuente de este, lo puedes hacer desde el siguiente enlace.