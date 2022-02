Logseq, una aplicación para crear notas, gráficos de conocimiento y más

En el siguiente artículo vamos a echar un vistazo a Logseq. Esta es una aplicación de código abierto que funciona principalmente con archivos Markdown. Logseq está inspirado en Roam Research, Org Mode, Tiddlywiki y Workflowy.

Hoy en día es importante organizar correctamente nuestras ideas, nuestras listas de tareas y cualquier otra nota relacionada con nuestro trabajo o vida personal. Por esto, programas como Logseq, que nos van a permitir escribir, organizar y compartir nuestros pensamientos, mantener nuestra lista de tareas pendientes, etc … es interesante conocerlos.

Logseq es una plataforma para la gestión del conocimiento y la colaboración. Esta se centra en la privacidad, la longevidad y el control de los usuarios. Los datos se van a guardar en archivos simples de texto. El programa tiene como objetivo principal ayudarnos a organizar, crear listas de tareas pendientes y construir un gráfico de conocimiento con los datos que intruduzcamos. Además podremos utilizar archivos Markdown o de modo org existentes para simplemente editar, escribir y guardar cualquier nota nueva.

Tampoco hay que olvidar que puede ser una buena alternativa de código abierto a Obsidian. De forma predeterminada, se basa en un directorio local, pero podemos elegir cualquier directorio en la nube para sincronizar a través del sistema de archivos.

Características generales de Logseq

Este programa ofrece ciertas habilidades a los usuarios. Entre las características de este programa se pueden destacar las siguientes:

Se trata de una aplicación con soporte multiplataforma .

. Oficialmente, Logseq aún se encuentra en fase beta.

En las opciones del programa podremos cambiar el tema de la interfaz, el idioma, y más cosas .

. Cuenta con un editor de Markdown .

. Ofrece compatibilidad con archivos en modo Org .

. Podremos establecer referencias de página y bloques (enlaces entre ellas)

(enlaces entre ellas) Se pueden realizar incrustaciones de página y bloques para agregar citas/referencias .

. También incluye soporte para agregar tareas y listas de tareas pendientes.

Nos va a ofrecer la posibilidad de añadir tareas según la prioridad o por orden .

. Encontraremos la posibilidad de publicar páginas y acceder a ellas usando localhost o páginas de GitHub .

. Otra característica a destacar es la posibilidad de crear una plantilla a partir de su recurso existente, para reutilizarla.

El programa nos va dar la posibilidad de añadir más funcionalidades mediante plugins . Estos los podremos instalar desde la interfaz del programa.

. Estos los podremos instalar desde la interfaz del programa. Se pueden añadir alias a las páginas .

. Integración ExcaliDraw y Zotero .

. Nos va a permitir añadir un tema personalizado simplemente creando un archivo custom.css.

El programa nos va a ofrecer una buena sección de ayuda rápida de consultar .

. La interfaz del programa nos va a permitir utilizar atajos de teclado personalizados.

Estas son algunas de las características de este programa. Se pueden consultar todas ellas en detalle desde la documentación del programa.

Instalar Logseq en Ubuntu

Tanto la aplicación de escritorio como la versión web no requieren y no requerirán una licencia comercial, tanto para uso personal como para uso de la empresa, siempre que los datos se almacenen de manera local y no utilicemos el servidor de la plataforma. Todas las funciones locales existentes son gratuitas para todos.

Como AppImage

Los usuarios de Ubuntu podemos encontrar un archivo AppImage en la página de lanzamientos del proyecto. Además de utilizar el navegador web para descargar este archivo, también se puede recurrir a wget desde la terminal (Ctrl+Alt+T) para descargar la última versión (beta) publicada a día de hoy:

wget https://github.com/logseq/logseq/releases/download/0.6.0/Logseq-linux-x64-0.6.0.AppImage

Una vez terminada la descarga, solo queda darle los permisos necesarios al archivo. Tan solo tendremos que escribir:

sudo chmod +x Logseq-linux-x64-0.6.0.AppImage

Ahora, ya podemos iniciar el programa haciendo doble clic en el archivo, o escribiendo en la terminal:

./Logseq-linux-x64-0.6.0.AppImage

Como paquete Flatpak

Este programa también se puede encontrar disponible en Flathub. Si utilizas Ubuntu 20.04, y todavía no tienes habilitada esta tecnología en tu sistema, puedes seguir la guía que escribió un compañero en este blog hace un tiempo al respecto.

Cuando ya puedas instalar este tipo de paquetes en tu sistema, tan solo será necesario abrir una terminal (Ctrl+Alt+T) y ejecutar en ella el comando de instalación:

flatpak install flathub com.logseq.Logseq

Tras finalizar la instalación, solo queda buscar el lanzador de la aplicación en nuestro sistema. Además podemos iniciarlo escribiendo el comando:

flatpak run com.logseq.Logseq

Desinstalar

Para eliminar el paquete Flatpak de este programa, en una terminal (Ctrl+Alt+T) no hay más que escribir:

flatpak uninstall com.logseq.Logseq

Aunque este programa todavía es una versión beta, mientras lo probé funcionó como esperaba. Permite de forma sencilla añadir tareas, vincular páginas, agregar referencias, o verificar el gráfico de conocimiento de los datos existentes.

El programa es muy sencillo de usar, pero si algún usuario se queda atascado en algún punto del programa, este cuenta con una documentación bastante clara. Los usuarios que quieran saber más sobre este software, o cómo contribuir al proyecto, pueden dirigirse a su página web oficial o a su repositorio en GitHub.