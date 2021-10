Entre las novedades de Ubuntu 21.10 hay una que no gustará a algunos usuarios. Canonical ha eliminado la versión de repositorios (DEB) de Firefox para incluir su paquete snap por defecto. Aunque podría haberse negado, esta decisión no ha sido como la de la Snap Store; en este caso fue Mozilla quien lo propuso, y la compañía que dirige Mark Shuttleworth aceptó. No era obligatorio para el resto de sabores, por lo que Lubuntu 21.10 ha sido lanzado esta tarde y ha decidido mantener la versión de siempre.

Eso sí, como han explicado en otras notas de lanzamiento, y si no cambia nada en los próximos seis meses, en 22.04 todos los sabores de Ubuntu deberán usar la versión snap de Firefox por defecto. Tema del navegador aparte, Lubuntu 21.10 ha llegado con novedades como el entorno gráfico, LXQt 0.17.0 en esta ocasión. Usara el mismo kernel y estará soportado el mismo tiempo que el resto de componentes de la familia Impish Indri.

Novedades más destacadas de Lubuntu 21.10

Linux 5.13.

Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2022.

LXQt 0.17.0 – con muchas mejoras sobre la 0.16. Aquí hay más información.

LXQt Archiver 0.4.0 que está basado en Engrampa, ahora está incluido.

Qt 5.15.2.

Mozilla Firefox se enviará como un paquete Debian con la versión 93.0 y recibirá actualizaciones del equipo de seguridad de Ubuntu a lo largo del ciclo de soporte de la versión. Si no cambian de idea, dentro de seis meses deberán pasar a usar la versión snap por defecto. A diferencia de lo que pasó con Chromium, se espera que Firefox sí siga estando disponible como paquete DEB más allá de la transición.

La suite LibreOffice 7.2.1.

VLC 3.0.16.

Featherpad 0.17.1, para notas y edición de código.

Discover Software Center 5.22.5, para una forma fácil y gráfica de instalar y actualizar software.

Lubuntu 21.10 ha sido lanzado oficialmente hace unas horas. Las nuevas imágenes ISO están disponibles en la página web del proyecto, o haciendo clic aquí.