Y, sin contar con el Kylin que no solemos cubrir aquí porque dudamos que tengamos lectores chinos, el último hermano de la familia Jellyfish en hacer oficial su lanzamiento ha sido Lubuntu 22.04. Contrasta con cuándo han subido la imagen ISO, ya que, si no me equivoco, han sido los primeros en hacerlo, pero no han tenido tanta prisa en publicar las notas de esta llegada. En cualquier caso, y como se suele decir, ya estamos todos.

Después de seis «medusas de mermelada» oficiales y una no oficial, hay muchas cosas que ya no deben sorprender. Para empezar, el kernel es Linux 5.15; para continuar, Firefox está disponible como snap; y para terminar, estamos ante un lanzamiento LTS, pero el único en estar soportado durante 5 años es Ubuntu, por lo que Lubuntu 22.04, como el resto de sabores oficiales, está soportado durante tres, hasta abril de 2025.

Novedades más destacadas de Lubuntu 22.04

Linux 5.15.

Soportado durante tres años, hasta abril de 2025.

Firefox como snap, movimiento obligado porque así lo ha decidido Canonical, quien parece ser que se dejó convencer por Mozilla.

LXQt 0.17.0.

Qt 5.15.3

LibreOffice 7.3.2.

VLC 3.0.16.

Featherpad 1.0.1 como editor de textos.

Discover 5.24.4, el centro de software de KDE para buscar e instalar programas y todo tipo de software.

Lubuntu 22.04 LTS Jammy Jellyfish, cuya imagen ISO está disponible desde alrededor de las 17h en España, está disponible desde este enlace. Los usuarios que quieran usarlo lo más pronto posible deberán actualizar desde la ISO. Las actualizaciones desde el mismo sistema operativo se activarán en las próximas horas, pero aún podrían tardar días en darle al botón para hacerlo. Para los usuarios de Lubuntu 20.04, Lubuntu 22.04 estará disponible en julio, siempre y cuando decidan actualizar desde el mismo sistema operativo. Este tipo de saltos no se activa hasta que lanzan la primera actualización de punto, y Lubuntu 22.04.1 llegará pocos días antes de agosto.