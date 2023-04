Cuando me he puesto a escribir esta nota, el lanzamiento de Lubuntu 23.04 aún no era oficial. Aunque las imágenes ISO estén subidas al servidor de Ubuntu, un lanzamiento no se ha producido al 100% hasta que el proyecto que hay detrás del mismo publica algo en redes sociales, en su blog o en ambos, y ese momento no se había producido cuando empecé con este artículo. Pero ya tenemos una nueva versión de Lubuntu, y también conocemos las novedades más destacadas, por lo que vamos allá.

Un sabor como este no destaca por añadir novedades vistosas. Su manera de trabajar y ver las cosas es diferente, y en mente tienen ofrecer algo que se pueda usar sin que consuma muchos recursos. De esta manera, en cada nuevo lanzamiento mejoran lo existente y se van poniendo al día con las nuevas tecnologías, y eso es algo que han hecho en Lubuntu 23.04.

Novedades más destacadas de Lubuntu 23.04

Soportado durante 9 meses, hasta enero de 2024.

Linux 6.2.

LXQt 1.2. Sin lugar a dudas, esta y la anterior son las novedades que sobresalen sobre el resto. Esta versión mejora algo el escritorio general, pero sobre todo las aplicaciones.

Qt 5.15.8.

LibreOffice 7.5.2.

VLC 3.0.18.

Featherpad 1.3.5.

Discover 5.27.

Calamares 3.3. Lubuntu está metido en el equipo que trabaja para mejorar este instalador. En el futuro podrían cambiar el nuevo instalador basado en Flutter, pero esa es una historia que deberíamos cubrir en otro momento.

Firefox como snap, algo que no es novedad, pero dicen que, a pesar de que ha habido quejas por parte de los usuarios, han decidido mantener las cosas como están, en parte para no llevar la contraria a Canonical. Explicado esto, dicen que va mejorando un poco más en cada nueva versión del navegador de Mozilla.

Python 3.11.

GCC 13.

GlibC 2.37.

Ruby 3.1.

golang 1.2.

LLVM 16.

La nueva imagen ya se puede descargar desde el botón que encontraréis debajo de estas líneas. Para actualizar desde el sistema operativo, siempre se puede intentar seguir nuestra guía que explica cómo hacerlo desde el terminal, pero podría ser necesario esperar unos días hasta que activen este tipo de actualizaciones.