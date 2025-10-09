Lubuntu 25.10 Questing Quokka ya está disponible. Ha sido de los más madrugadores, junto a otros que también han publicado las imágenes ISO ya de buena mañana en España. Como ha sucedido con Kubuntu y otros hermanos quokka, este artículo ha empezado a escribirse cuando el lanzamiento ha estado disponible, pero el proyecto aún no lo ha hecho oficial actualizando su página web o publicándolo en redes sociales.
Lubuntu 25.10 es uno de los hermanos menores de la familia Ubuntu. No tanto en edad como por tamaño, digamos, ya que es una distribución con sus años a la espalda, pero que no suele destacar por ser la más vistosa. No es su objetivo. Cada versión incluye novedades, pero son menos llamativas que en otros sabores. En cualquier caso, lo que sigue es lo que llega de la mano de este quokka.
Novedades más destacadas de Lubuntu 25.10
Lo compartido con el resto de hermanos:
- Soportado durante 9 meses, hasta julio de 2026.
- Linux 6.17.
- sudo pasa a ser sudo-rs, una implementación de rust por defecto. La versión tradicional sigue estando disponible por compatibilidad.
- LibreOffice 25.8.
- Paquetes actualizados a versiones más modernas, entre lo que se incluye:
- GCC 15.2.
- glibc 2.42.
- Binutils 2.45.
- LLVM 20.
- Rust 1.85.
- Go 1.24.
- OpenJDK 25.
- Python 3.13.7.
- OpenSSL 3.5.
- Mesa 25.2.
- APT 3.1.
- systemd 257.9.
- PipeWire 1.4.7.
- BlueZ 5.83.
- Gstreamer 1.26.6.
- Power Profiles Daemon 0.30.
Ya en los cambios propios, lo más destacado de Lubuntu 25.10 es que ha pasado a usar LXQt 2.2, escritorio sobre el que escribimos en abril de este año. Por todo lo demás, se han actualizado algunos paquetes, como Qt 6.8.3, LibreOffice 25.8, VLC 3.0.21, Featherpad 1.6.2 y Discover Software Center 6.4.5.
Como comentábamos al principio de este artículo, aún tienen que hacer oficial el lanzamiento, pero la imagen ISO se puede descargar desde el siguiente botón y desde el cdimage de Ubuntu. Próximamente activarán también las actualizaciones desde el sistema operativo. Recordad que para recibir esta actualización hay que tener configurado el sistema de actualizaciones para las versiones no LTS.