Lubuntu 26.04 LTS llega con Linux 7.0, LXQt 2.3.0 y Qt 6.10.2

Lubuntu 26.04 LTS ya está disponible. Estamos ante el lanzamiento 30 de este sabor oficial, lo que se traduce en 15 años ininterrumpidos siendo parte de la familia Ubuntu. Habiéndolo usado para resucitar equipos antiguos, no es algo que sorprenda. Ya que hablamos un poco del pasado, cabe recordar que antes usaban LXDE, un primo cercano de la versión basada en Qt que usan desde hace varios lanzamientos.

Lo que sigue es una lista con las novedades más destacadas de Lubuntu 26.04 LTS, aunque no es demasiado larga. Lubuntu sigue a lo suyo, que es hacer el trabajo bien, sin muchas prisas, y permitirnos seguir usando algo ligero si esa es nuestra elección.

Novedades más destacadas de Lubuntu 26.04

Soportado 3 años, hasta abril de 2029.

Linux 7.0.

LXQt 2.3.0.

Qt 6.10.2.

Firefox 149, que se actualizará inmediatamente a Firefox 150.

VLC 3.0.23.

Featherpad 1.6.2.

Discover Software Center 6.6.3 (es el centro de software de KDE).

LibreOffice 26.2.2, la edición de febrero de 2026 con dos correcciones de mantenimiento.

Python 3.14.4.

GCC 15.2.

OpenJDK 25.

gilbc 2.43.

Mesa 26.0.

systemd 259.5.

APT 3.2.

GCC 15.2.

PipeWire 1.6.2.

binutils 2.46.

BlueZ 5.85.

GStreamer 1.28.2.

Entre los problemas o cuestiones dignas de mención, se destaca que KWallet y KWalletManager se instalan por defecto en esta versión, sustituyendo al anterior gnome-keyring. Alacritty se instalará junto a QTerminal, por lo que habrá dos emuladores de terminal tras la instalación de cero.

También es importante mencionar que, debido a que Lubuntu 26.04 es el primer Lubuntu en usar Qt6, la mayoría de aplicaciones que confíen en esta biblioteca deberían funcionar bien con los temas Kvantum.

Lubuntu 26.04 LTS ya está disponible para descarga e instalación. Próximamente activarán las actualizaciones desde Lubuntu 25.10, mientras que los usuarios de 24.04 deberán esperar hasta por lo menos julio. Si alguien se mantenía en 22.04, recordar dos cosas: que ya se habrán quedado sin soporte y que la manera correcta de subir sería primero a 24.04 y luego a 26.04.