LXQt 2.4.0 es oficial: Separación de sesiones X11/Wayland y gestión de energía

El desarrollo de entornos de escritorio ligeros sigue demostrando que la eficiencia en el consumo de recursos no tiene por qué sacrificar la modernidad visual ni la productividad, y el lanzamiento oficial de LXQt 2.4.0 es la prueba perfecta de ello. Esta nueva entrega llega despues de seis meses de arduo trabajo y limpieza de código, en la cual el equipo de desarrollo ha entregado una actualización que perfecciona la experiencia del usuario sin alterar las versiones base de las librerías Qt requeridas, garantizando así su compatibilidad continua con las diferentes distribuciones.

LXQt 2.4.0 se enfoca en pulir la usabilidad diaria de sus herramientas base, ofreciendo una integración mucho más madura con el protocolo Wayland, rediseñando elementos críticos de la interfaz multimedia y expandiendo los controles nativos de privacidad y energía del sistema.

Principales novedades de LXQt 2.4.0

La interacción diaria con el sistema recibio diversas mejoras solicitadas por la comunidad. Al momento de interactuar con el gestor de archivos o abrir ventanas de diálogo del sistema, el campo de texto ahora resalta de forma inteligente únicamente el nombre base del archivo al intentar guardarlo, dejando la extensión intacta. Este pequeño gran detalle permite a los usuarios realizar un renombrado rápido y sin fricciones, eliminando la necesidad de reajustar el cursor manualmente.

Ademas de ello, el panel de control de volumen ha sido rediseñado desde cero, abandonando los clásicos controles deslizantes verticales en favor de un diseño horizontal mucho más intuitivo que despliega de un vistazo todos los dispositivos de salida de audio disponibles. Además, ahora es posible ajustar el nivel sonoro del dispositivo predeterminado simplemente utilizando la rueda del ratón o el desplazamiento del panel táctil sobre el icono de la barra de tareas.

Otra de las mejoras que se destaca en esta nueva version de LXQt 2.4.0 es en el menú principal, conocido como «Fancy menu», ha ajustado su algoritmo de filtrado para priorizar de forma estricta las cadenas de texto iniciales, garantizando que aplicaciones como Firefox aparezcan instantáneamente como primera opción al teclear sus primeras letras. Por su parte, la herramienta LXQt Runner se ha vuelto mucho más reactiva para cálculos rápidos: la calculadora integrada ya no requiere que el usuario inicie obligatoriamente con el signo de igual, sino que se activa automáticamente al detectar que se ha comenzado a escribir una cifra numérica.

Transición estructurada hacia Wayland y control de monitores

La evolución gráfica da un paso firme en esta versión al separar por completo las configuraciones de sesión entre los tradicionales entornos X11 y Wayland. El panel de ajustes para este último protocolo opera ahora de forma modular y solo se vuelve visible si el paquete específico lxqt-wayland-session se encuentra instalado en el sistema.

Los usuarios que operan bajo Wayland ahora disfrutan de una consistencia visual absoluta al gestionar múltiples monitores, permitiendo aplicar y guardar preferencias independientes para ocultar los elementos e iconos del escritorio en cada pantalla conectada de forma individual, adaptando el espacio de trabajo a las necesidades de cada monitor. Asimismo, la apertura del menú de aplicaciones en estas sesiones se ha solucionado habilitando su apertura mediante un atajo de teclado vinculado a la orden interna lxqt-qdbus openmenu.

Gestión de energía y portales de privacidad

La administración de recursos físicos y las herramientas de productividad para desarrolladores también recibio mejoras en esta entrega. El módulo de control de energía del entorno implementa finalmente tiempos de espera completamente independientes para apagar o suspender la pantalla dependiendo de si el equipo portátil está operando con su batería o si se encuentra conectado a una fuente de alimentación de corriente alterna. Todo esto opera sobre un ecosistema más seguro y estándar gracias a la incorporación de la directiva org.freedesktop.impl.portal.Access dentro del backend nativo de los portales de escritorio, un mecanismo crítico que gestiona dinámicamente las solicitudes de permisos de las aplicaciones para utilizar hardware sensible como el micrófono o la cámara web del usuario.

Finalmente, el equipo ha pulido diversos componentes del sistema y sus herramientas de texto, pues ahora el emulador de terminal QTerminal mejora su motor de búsqueda para resaltar simultáneamente todas las coincidencias en pantalla, corrige molestos errores de lectura que rompían las direcciones URL que contenían paréntesis de cierre, y añade soporte para atajos de teclado que permiten bloquear la ventana en su modo desplegable.

Además, el sistema de notificaciones ahora es lo suficientemente inteligente como para ignorar avisos temporales, como los cambios de canción en el reproductor multimedia, evitando que saturen el historial cuando el modo No Molestar se encuentra activo. Estas mejoras de usuario se sustentan en una mejor lectura técnica de variables de entorno, implementando el soporte nativo para el directorio $XDG_STATE_HOME y corrigiendo la lectura de los archivos ejecutables que contienen la directiva NotShowIn=LXQt.

Finalmente, si estás interesado en poder conocer más al respecto, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.

Descargar y obtener LXQt 2.4.0

Para los interesados en probar LXQt 2.4.0, deben saber que esta nueva versión ya se encuentra disponible en los canales oficiales de las principales distribuciones, además de que también está disponible el código fuente para su compilación.