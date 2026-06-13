MariaDB 12.3.2: Nuevo motor Binlog, IA, Oracle y Galera Cluster

Hace pocos dias se dio a conocer el lanzamiento de la nueva version del popular gestor de bases de datos «MariaDB 12.3.2«, coronándose como la primera versión estable de esta nueva familia. Esta entrega resulta especialmente atractiva para entornos empresariales y de producción, ya que cuenta con soporte a largo plazo garantizado hasta junio de 2029.

Por la parte de las novedades que se destacan de la nueva version, podremos encontrar que el cambio más importante se encuentra en sus entrañas: el registro binario, conocido comúnmente como binlog, se ha rediseñado por completo para integrarse directamente en el motor InnoDB. Este cambio elimina lógicas antiguas de sincronización y acelera drásticamente la replicación. De hecho, en sistemas con cargas pesadas, el rendimiento se ha multiplicado hasta por cuatro al procesar grandes volúmenes de escritura.

Aceleración para Machine Learning y compatibilidad

Pensando en las tendencias tecnológicas actuales, el sistema ahora procesa las búsquedas de vectores entre un 30 y un 50% más rápido. Esta es una mejora fantástica para quienes trabajan con modelos de aprendizaje automático y necesitan calcular similitudes en espacios multidimensionales de forma constante. Además, migrar desde otros sistemas ahora es un dolor de cabeza menor. El modo de compatibilidad con Oracle estrena funciones clásicas para convertir textos a números o fechas, recortes precisos de tiempo y un soporte renovado para matrices asociativas. Por el lado de MySQL, se ha integrado el complemento de autenticación basado en el algoritmo SHA2, garantizando una conexión segura y transparente con aplicaciones modernas.

Otra de las mejoras que presenta es en la implementación del registro binario (binlog) que se ha rediseñado desde cero para migrar sus componentes principales directamente al motor InnoDB. Esta integración elimina lógicas de sincronización heredadas que actuaban como cuello de botella. Las pruebas en sistemas de alta carga hablan por sí solas: el rendimiento se ha multiplicado hasta por cuatro en operaciones de escritura masiva. Para aprovecharlo al máximo, los desarrolladores recomiendan activar explícitamente la configuración binlog_storage_engine=innodb.

El motor de almacenamiento Aria no se queda atrás y estrena una caché de claves segmentada, la cual divide las claves en hasta 128 segmentos independientes (mediante la variable aria_pagecache_segments), mitigando la fricción y mejorando el rendimiento cuando múltiples usuarios ejecutan consultas en paralelo. A esto se le suma una mejora sustancial en la escalabilidad de los bloqueos de metadatos (MDL), garantizando un entorno mucho más fluido en momentos de alta concurrencia.

Por otra parte, tambien se destaca que los desarrolladores ahora cuentan con un tipo nativo para almacenar documentos XML y la libertad de usar cursores directamente dentro de consultas preparadas. Un detalle que muchos agradecerán es que el límite histórico de anidamiento para archivos JSON, que solía detenerse abruptamente en treinta y dos niveles, ha desaparecido por completo, permitiendo estructuras tan profundas como el proyecto lo requiera. Por su parte, el motor Aria estrena una caché de claves segmentada que divide el trabajo en bloques independientes, aliviando los cuellos de botella cuando muchos usuarios ejecutan consultas al mismo tiempo.

A nivel de administración, MariaDB ahora incluye un comando de autorización de sesión que funciona como una especie de «sudo» para bases de datos, permitiendo a los administradores ejecutar acciones bajo la identidad de otro usuario con los privilegios adecuados.

Tambien vale la pena mencionar (ya que estamos hablando de seguridad) que ahora puedes proteger tus certificados SSL con contraseñas usando la variable ssl_passphrase. Ademas el complemento de auditoría también mejora: ahora guarda información detallada del puerto de red (HOST:PORT) y soporta el almacenamiento de registros en búfer para no penalizar el rendimiento del disco.

Para los usuarios de Galera Cluster, la replicación asíncrona entre dos clústeres distintos ahora puede ejecutarse en modo paralelo. Además, se han eliminado las comprobaciones innecesarias de claves externas durante las transferencias de estado incrementales (IST), y la dependencia del paquete Galera se ha desligado de los paquetes del servidor principal.

Finalmente, herramientas clásicas como la utilidad de volcado ahora entienden el uso de comodines para exportar múltiples bases de datos de golpe, y el optimizador de consultas se vuelve mucho más inteligente al adoptar decenas de sugerencias directas que modifican la forma en que se construyen los planes de ejecución.

Si estás interesado en poder conocer más al respecto sobre este nuevo lanzamiento, puedes consultar los detalles en el siguiente enlace.