En el artículo anterior habíamos comentado un par de editores de código para crear aplicaciones utilizando herramientas de Inteligencia Artificial. En este artículo hablaremos más sobre el vibe coding en Linux. En momentos en los que se especula sobre si la causa del apagón en Europa es un ciber ataque, no podemos menos que insistir en los riesgos de utilizar esta modaldiad de creación de aplicaciones sin un profesional que revise el código generado.

No es lo mismo crear aplicaciones sencillas como un temporizador pomodoro que funcione en nuestro ordenador que una base de datos que almacene los números de tarjetas de crédito de nuestros clientes. En el primer caso lo peor que puede pasar es que trabajemos más de lo previsto. En el segundo provocaremos pérdidas económicas.

Más sobre vibe coding en Linux

Cómo dijeron Masters y Johnson en un libro que no tenía nada que ver sobre programación, lo que importa no es el tamaño de la varita mágica sino la hablilidad del mago. No importa la cantidad de parámetros que tenga el asistente de Inteligencia Artificial que uses si no sabes lo que estás haciendo. Según mi experiencia, ChatGPT y similares suelen meter bastante la pata si no estás atento.

Consejos para empezar en el vibe coding

Elegir un entorno de desarrollo

Hay varios editores que incluyen herramientas de Inteligencia Artificial. También hemos escrito en el pasado de modelos de IA que pueden instalarse localmente dependiendo de la capacidad de tu ordenador. Mi preferido es Visual Studio Code pero, cada uno tiene sus preferencias.

Busca un proyecto pequeño

Los arquitectos no empiezan construyendo un rascacielos ni los cirujanos haciendo transplantes cardíacos. Empieza con un proyecto pequeño como una calculadora o un reproductor multimedia. Esto te permitirá refinar tu habilidad apra darle instrucciones a las herramientas y entender la forma en la que responden.

Sé lo más específico posible

La IA no lo sabe todo, tiene información sobre algunas de las cosas y rellena los huecos mediante inferencias. S no eres específico con lo que quieres, por ejemplo con el lenguaje de programación, la versión del lenguaje, las bibliotecas que deben utilizarse y otros datos similares, podemos tener problemas.

Haz copias antes de implementar cambios

No siempre los cambios que proponen las herramientas de Inteligencia Artificial funcionarán, por lo que debes asegurarte de tener guardada la última versión que sí lo hizo.

Ejecuta el programa y haz pruebas

No confíes en que todo salga bien. Es importante hacer pruebas parciales del funcionamiento de la aplicación para detectar los errores a tiempo.

Haz cambios y correcciones

Cada vez ue ejecutes el programa, es posible que te encuentres con los siguientes resultados:

El programa funciona pero no hace exactamente lo que dijiste.

Hay un error y el código no se ejecutó

Se te ocurrió una idea nueva que mejora la funcionalidad.

En todos los casos trata de describirle exactamente a la IA cuál es el problema o necesidad.

Deberás repetir este proceso tantas veces como sea necesario para que el programa funcione. Si quieres aprender programación pídele que te explique exactamente que hace cada parte del código.

Ejemplo de promts para vibe coding en Linux

Supongamos que no me gusta que la terminal de Linux tenga siempre los mismos colores y me gusta escuchar música de fondo cuando la uso. Podría pedirle a la Inteligencia Artificial lo siguiente:

Escribe un script en Bash que cambie los colores de la terminal, ponga música de fondo, muestre un mensaje motivacional y deje la terminal lista para utilizar. También deberá incluir instrucciones rápidas para parar la música y sobre cómo usar el script.

El resultado será algo cómo esto:



#!/bin/bash

# Cambia el esquema de colores de la terminal (puedes modificar los códigos)

echo -e «\033[1;35m\033[47m»

# Mensaje motivador

echo «✨ Bienvenido a tu primera prueba de vibe coding ✨»

echo «Crea, explora y deja fluir tu código »

echo «»

# Poner música de fondo (requiere ‘mpv’ o ‘vlc’ y una URL de YouTube, Spotify, o un archivo local)

mpv –no-video https://www.youtube.com/watch?v=5qap5aO4i9A & # Lo-fi hip hop

# Sugerencia para ambiente en la terminal

echo «Tip: Usa tmux o divide tu pantalla para mayor productividad.»

echo «Cuando quieras detener la música, ejecuta: ‘killall mpv'»

echo «»

# Vuelve el prompt a la normalidad después de terminar

trap «echo -e ‘\033[0m’; exit» INT TERM