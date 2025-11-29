Mejores móviles libres: ¿libertad a qué precio?

Entre los dispositivos desechables y ecosistemas cerrados que monitorizan cada paso que damos, existen también la opción de los móviles «libres», para aquellos que quieren mayor control en sus manos. Gracias a ellos se puede garantizar una privacidad al usuario y ofrecer una durabilidad física que desafía abiertamente a la obsolescencia programada. Estos dispositivos no solo te liberan de las ataduras del software invasivo, sino que están construidos para ser reparados y durar muchos años, convirtiéndose en una herramienta robusta y no en un juguete tecnológico de temporada.

Apostar por esta soberanía digital y fabricación ética tiene, lógicamente, un coste de producción real que no se baja a costa de vender tus datos a terceros. Por ello, estos terminales suelen tener un precio algo elevado frente a otros modelos y marcas convencionales. Sin embargo, más que un gasto, se trata de una inversión en seguridad y longevidad. Para que el desembolso inicial no sea una barrera de entrada a esta tecnología, una opción muy práctica es recurrir a microcréditos al instante, lo que permite amortiguar la inversión y empezar a disfrutar de un móvil seguro y sostenible desde el primer día…

Fairphone 6

El Fairphone 6 es el referente en sostenibilidad y la generación que combina la máxima reparabilidad con unas especificaciones de rendimiento muy competitivas. Está diseñado para ofrecer una experiencia Android moderna y completa, con una vida útil de software inigualable.

Pantalla: 6.31″ p-OLED LTPO (1116 x 2484), 10-120 Hz adaptativos, Gorilla Glass 7i.

6.31″ p-OLED LTPO (1116 x 2484), 10-120 Hz adaptativos, Gorilla Glass 7i. SoC : Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (Octa-core, 4 nm).

: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (Octa-core, 4 nm). Memoria: 8 GB LPDDR5 RAM / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 (ampliable vía microSD hasta 2 TB).

8 GB LPDDR5 RAM / 256 GB de almacenamiento UFS 3.1 (ampliable vía microSD hasta 2 TB). Cámaras : Dual: Principal 50 MP (Sony LYTIA 700C, OIS) + Ultra gran angular 13 MP. Frontal 32 MP.

: Dual: Principal 50 MP (Sony LYTIA 700C, OIS) + Ultra gran angular 13 MP. Frontal 32 MP. Batería : 4.415 mAh, fácilmente extraíble y sustituible. Carga rápida de 30W.

: 4.415 mAh, fácilmente extraíble y sustituible. Carga rápida de 30W. Sistema operativo: Android 15 (versión muy limpia), con opción de /e/OS, un sistema operativo orientado a la privacidad y sin Google de por medio…

Entre las ventajas clave de este dispositivo, hay que destacar:

Modularidad máxima : Puntuación de reparabilidad 10/10, con 8 componentes principales que el usuario puede reemplazar sin herramientas especializadas.

: Puntuación de reparabilidad 10/10, con 8 componentes principales que el usuario puede reemplazar sin herramientas especializadas. Soporte de software líder : Garantía de actualizaciones de seguridad hasta 8 años (hasta 2033).

: Garantía de actualizaciones de seguridad hasta 8 años (hasta 2033). Tecnología de pantalla : Primera vez que Fairphone utiliza un panel LTPO con tasa de refresco adaptativa.

: Primera vez que Fairphone utiliza un panel LTPO con tasa de refresco adaptativa. Resistencia : Certificación IP55 y estándar militar MIL-STD-810H.

: Certificación IP55 y estándar militar MIL-STD-810H. Origen respetuoso: Desde la compañía europea se aseguran de que las materias primas no procedan de comercio injusto.

Como puedes ver, es un dispositivo que está bastante bien, pero existen otros modelos convencionales que ofrecen esto o más y por precios inferiores, ya que en este caso se puede conseguir por aproximadamente entre 599 € y 630 €. Pero la verdad es que merece la pena por lo que ganas en privacidad y lo que ahorrarás frente a otros móviles menos duraderos o difíciles de reparar.

Liberty Phone

El Liberty Phone es la versión de máxima seguridad de Purism. Comparte hardware con el Librem 5, pero destaca por utilizar una cadena de suministro controlada y ensamblaje con electrónica fabricada en EE. UU., para mitigar cualquier riesgo de manipulación de la placa base (implantes o backdoors), y atender a esas exigencias del MAGA…

Pantalla : 5.7″ IPS (720 x 1440).

: 5.7″ IPS (720 x 1440). SoC : NXP i.MX 8M Quad-Core.

: NXP i.MX 8M Quad-Core. Memoria : 4 GB de RAM / 128 GB de almacenamiento eMMC.

: 4 GB de RAM / 128 GB de almacenamiento eMMC. Conectividad : Módems y módulos Wi-Fi/Bluetooth separados de la placa base (M.2).

: Módems y módulos Wi-Fi/Bluetooth separados de la placa base (M.2). Sistema Operativo: PureOS (Basado en Debian Linux).

En este caso, encontramos una serie de ventajas como:

Interruptores de desconexión (Kill Switches) : Tres interruptores físicos para cortar la energía de Cámaras/Micrófono, WiFi/Bluetooth y Módem.

: Tres interruptores físicos para cortar la energía de Cámaras/Micrófono, WiFi/Bluetooth y Módem. Aislamiento del Módem : El firmware de la banda base (que ejecuta código propietario) está aislado del sistema operativo principal.

: El firmware de la banda base (que ejecuta código propietario) está aislado del sistema operativo principal. Convergencia: Capacidad de funcionar como un PC de escritorio al conectarlo a un monitor externo.

¿Cuál es el coste de esta producción dentro de EEUU, pues lo cierto es que el precio del terminal se ha disparado sobre los 2000€, lo que es una auténtica locura.

Librem 5

El Librem 5 es el modelo estándar de Purism, diseñado desde cero para ejecutar un sistema operativo GNU/Linux móvil. Su principal valor reside en el diseño del hardware enfocado a la privacidad y el uso de software libre.

Pantalla : 5.7″ IPS (720 x 1440).

: 5.7″ IPS (720 x 1440). SoC : NXP i.MX 8M Quad-Core.

: NXP i.MX 8M Quad-Core. Memoria : 4 GB de RAM / 32 GB eMMC.

: 4 GB de RAM / 32 GB eMMC. Cámaras : Trasera de 13 MP / Frontal de 8 MP.

: Trasera de 13 MP / Frontal de 8 MP. Batería : 4500 mAh, reemplazable por el usuario.

: 4500 mAh, reemplazable por el usuario. Sistema Operativo: PureOS.

En este caso, hay que destacar:

Privacidad Extrema : Incluye los tres Kill Switches físicos para el control total del usuario.

: Incluye los tres Kill Switches físicos para el control total del usuario. Linux Puro : Utiliza el kernel Linux principal (mainline), lo que asegura un potencial de vida útil ilimitada ya que no depende de drivers propietarios obsoletos.

: Utiliza el kernel Linux principal (mainline), lo que asegura un potencial de vida útil ilimitada ya que no depende de drivers propietarios obsoletos. Componentes Modulares: La tarjeta Wi-Fi y el módem son módulos M.2 estándar.

Nuevamente, la mala noticia viene del lado económico, ya que supera los 1000€, el mismo precio que un tope gama de las marcas convencionales, pero con un hardware que es bastante pobre comparado con éstos. Sin embargo, no hay que menospreciar la tranquilidad y seguridad que aporta el terminal. Es cuestión de preferencias: tecnología punta y falta de privacidad vs tecnología modesta y privacidad.

PinePhone Pro

El PinePhone Pro es la versión de alto rendimiento de Pine64, orientada a desarrolladores que requieren más potencia de cálculo para sus tareas diarias, manteniendo una filosofía de hardware abierto y modificable.

Pantalla : 6.0″ IPS LCD (1440 x 720), Gorilla Glass 4.

: 6.0″ IPS LCD (1440 x 720), Gorilla Glass 4. SoC : Rockchip RK3399S (Hexa-core). Optimizado para sistemas Linux móviles.

: Rockchip RK3399S (Hexa-core). Optimizado para sistemas Linux móviles. Memoria : 4 GB LPDDR4 RAM / 128 GB eMMC flash.

: 4 GB LPDDR4 RAM / 128 GB eMMC flash. Cámaras : Principal 13 MP (Sony IMX258) / Frontal 5 MP.

: Principal 13 MP (Sony IMX258) / Frontal 5 MP. Sistema Operativo: Amplia compatibilidad con distribuciones GNU/Linux (Manjaro, Mobian, PostmarketOS, etc.).

Pine64 aporta un smartphone con ventajas como:

Interruptores de Privacidad (DIP Switches) : Pines bajo la cubierta trasera para desconexión física de cámaras, micrófono, LTE, GPS y auriculares.

: Pines bajo la cubierta trasera para desconexión física de cámaras, micrófono, LTE, GPS y auriculares. Libertad de SO : Totalmente compatible con la instalación de más de 20 distribuciones Linux.

: Totalmente compatible con la instalación de más de 20 distribuciones Linux. Pogo Pins : Pines de extensión para añadir accesorios modulares de la comunidad (hardware externo).

: Pines de extensión para añadir accesorios modulares de la comunidad (hardware externo). Salida de Video: Soporte para modo escritorio a través de USB-C (DisplayPort Alt Mode).

Aunque el hardware no está nada mal, y aporta toda esa flexibilidad, el precio sigue siendo notable, entre 450 € – 500 €...

PinePhone

Por último, está el hermano pequeño del PinePhone Pro… El PinePhone original es el dispositivo de entrada más accesible para la experimentación en el mundo del software libre móvil. No está optimizado para la experiencia del usuario final, sino como una plataforma para desarrolladores.

Pantalla : 5.95″ IPS LCD (1440 x 720).

: 5.95″ IPS LCD (1440 x 720). SoC : Allwinner A64 (Quad-Core).

: Allwinner A64 (Quad-Core). Memoria : Versión base con 2 GB, o versión «Convergence» con 3 GB de RAM / 16 GB o 32 GB eMMC.

: Versión base con 2 GB, o versión «Convergence» con 3 GB de RAM / 16 GB o 32 GB eMMC. Batería : 3000 mAh, reemplazable.

: 3000 mAh, reemplazable. Sistema Operativo: Arranque libre desde microSD o eMMC (soporte multi-boot).

Las ventajas técnicas clave son:

Hackeabilidad : El bootloader está totalmente abierto, permitiendo una libertad sin restricciones para instalar firmware y sistemas.

: El bootloader está totalmente abierto, permitiendo una libertad sin restricciones para instalar firmware y sistemas. Interruptores Físicos : Incluye los interruptores DIP para el control de hardware.

: Incluye los interruptores DIP para el control de hardware. Fácil Reparación: Componentes de hardware común y fáciles de reemplazar.

En este caso, el precio es más bajo que todos los anteriores, pero que puede ser superior si se compara con otras marcas convencionales que no garantizan la seguridad y privacidad, y que tienen un hardware equivalente. Hablamos de aproximadamente entre 200 € y 240 €.

La pregunta es… ¿crees que merece la pena pagar más y conservar un derecho fundamental como es tu privacidad?