Existen multitud de proveedores de telefonía móvil con infinidad de tarifas móviles baratas, sin embargo, no todas ofrecen un requisito fundamental para muchos clientes, y es el de no incluir la molesta permanencia. De este modo, si la tarifa no gusta o no cumple con lo prometido, se pueden cambiar en cualquier momento sin pagar ningún tipo de penalización. Estas penalizaciones pueden llegar a superar los 100€ en algunos casos si decides marcharte antes de los 12 o los 24 meses que exigen.

Aquí podrás conocer todos los detalles para que puedas hacerte con los mejores servicios y ofertas actuales. Disfruta de las mejores tarifas móviles baratas sin permanencia, con la mejor conectividad, 5G para navegar por Internet a velocidades de vértigo, disfrutar de la mensajería instantánea y RRSS, como Whastapp sin límites, llamadas ilimitadas, gigas ilimitados, los últimos modelos de dispositivos móviles con WiFi y línea móvil parar elegir, y todo a los precios más competitivos.

¿Cómo elegir las mejores tarifas móviles baratas según mis necesidades?

Para poder elegir las mejores tarifas móviles baratas no solo basta con seleccionar una de precio bajo, existen otros muchos factores que deberías considerar a la hora de elegir tu tarifa para que encaje perfectamente a tus necesidades. No todos necesitan lo mismo, por lo que no todos deben elegir lo mismo…

Uso: particular vs autónomo vs empresa

Lo primero que debes tener en cuenta es determinar para qué vas a emplear tu tarifa. No es lo mismo los particulares, que los autónomos o empresas. Para cada uno de ellos existe un tipo de tarifa adecuado. Por ejemplo, un particular puede que prefiera una tarifa donde prime el coste de llamadas y la velocidad de conectividad, como el 5G. Esto último es algo más prioritario en el caso de muchos jóvenes que desean disfrutar del streaming (Netflix, HBO, Prime Video, Spotify, Disney+, DAZN,..) estén donde estén sin interrupciones o que necesitan estar siempre conectados por mensajería como Whatsapp o RRSS.

En cambio, los autónomos o para empresas, tal vez la mejor opción sea una tarifa móvil barata que ofrezca llamadas ilimitadas o con un coste plano para poder ahorrar mientras se comunican con sus numerosos clientes, socios o proveedores, etc.

¿Para qué voy a utilizar mi tarifa móvil?

Además de saber el uso, también se debe diferenciar entre los objetivos para los que destinarás tu tarifa móvil barata:

¿Hablas mucho? Mejor un contrato con llamadas ilimitadas.

En este caso también es mejor un contrato que te permita disponer de gigas ilimitados. Ten en cuenta que cualquier descarga, visualización de vídeos por streaming, partidas de videojuegos online en modo multijugador, videollamadas, etc., consumen una buena cantidad de MB. Algunas tarifas ofrecen algunas ventajas adicionales, como excluir los datos consumidos en RRSS y mensajería de la cuota mensual, por lo que mientras usas las redes sociales o empleas Whastsapp, no te estarán descontando datos para que los puedas usar cuando quieras. ¿Moderado?Quizás en este caso te interesa mejor una tarifa en la que pagues por lo que consumes, o con una cantidad de datos y llamadas limitada.

Tarjeta vs contrato

Elegir entre una tarifa móvil barata de contrato o de tarjeta pre-pago es otro de los dilemas. Sin embargo, la mayoría de usuarios prefieren la primera opción, dado que es la más cómoda. Las tarjetas pre-pago ofrecen algunas ventajas, como mayor anonimato, o evitar pagar un abono mínimo, pero tienen el gran límite de la recarga, que resulta bastante incómoda y te puede dejar sin conexión en cualquier momento.

El contrato también puede ser beneficioso en el aspecto económico, aportando mejores ofertas y mayor variedad de tarifas donde elegir. Incluso te pueden hacer que mandar un SMS no suponga darle un gran hachazo a tu pre-pago, y tampoco hay que olvidar que el contrato te suele dotar de otros extras como bonos para gigas o llamadas, etc.

Cobertura

¿Qué serían las tarifas móviles baratas sin una buena cobertura? No servirían de nada en zonas alejadas de los grandes núcleos urbanos. Por tanto, siempre debes vigilar que tu proveedor de servicios tenga una buena cobertura. Es fundamental para las personas que vivne en zonas rurales, para las que viajan, etc.

En el caso de los datos móviles, también es importante que no te deje sin conexión a las primeras de cambio y te deje la descarga a medias, se te corte la videollamada, o las películas o series favoritas vayan a tirones. En este caso, la mejor opción en cuanto a velocidad y cobertura es el 5G, si en tu zona ya cuentas con este tipo de conectividad.

Llamadas internacionales y roaming

Si vas a realizar llamadas al extranjero o tienes pensado viajar a otros países, lo mejor es que también selecciones una tarifa móvil con buena cobertura en el exterior o con llamadas al extranjero con precios sensatos.

En cuanto al roaming o itinerancia, es la capacidad para que tu dispositivo móvil pueda seguir conectado para hacer/recibir llamadas o acceder a la red en otros países. Si piensas ir de un lugar para otro, atento a esta característica o te encontrarás en un país lejano sin posibilidad de usar tu línea.

Ofertas de móviles con tu tarifa móvil barata

Si la compañía con la que vas a contratar tu tarifa móvil barata tiene también una buena selección de los últimos smartphones, y con opciones de pagar en cuotas, también te permitirá disponer de lo último en tecnología.

Sin permanencia

No menos importante es elegir las tarifas móviles baratas que no tengan permanencia. Los proveedores sin permanencia te permiten mayor libertad y evitan tener que pagar costes adicionales si te quieres ir a otro proveedor. Es decir, si te vas antes del año o de los dos años, no tendrás que pagar ni un céntimo. En cambio, los contratos con permanencia podrían tener costes de lo más variado, algunos de más de 100€ por marcharte, algo que hace que no compense irte y finalmente te sientas atado.

Errores habituales al escoger la tarifa móvil

A la hora de elegir las tarifas móviles baratas sin permanencia también hay algunos errores comunes que deberías tener presentes para no caer en ellos:

Contratar más minutos para las llamadas o datos de los necesarios para evitar un sobre-coste, a no ser que la oferta de ilimitadas sea suficientemente atractiva como para elegirla.

Contratar menos minutos en llamadas o datos de los que necesitas, ya que esto supondrá tener restricciones o pagar un mayor precio si te pasas.

No aprovechar los servicios y promociones que te ofrece tu proveedor. A veces suelen ofertar bonos, o hacer rebajas en dispositivos, etc., ¡aprovecha!

Decantarse por una compañía low-cost poco conocida, ya que, como se suele decir, a veces lo barato sale caro.

Dos buenos ejemplos de tarifas móviles baratas sin permanencia

Para ejemplarizar todo lo comentado anteriormente, y elegir una de las mejores tarifas móviles baratas sin permanencia, se puede tomar como referencias algunas como la Big Yuser y Heavy Yuser. ¿Qué pueden ofrecer estas tarifas y por qué se pueden adaptar bien a las necesidades de la mayoría de usuarios? Además de contar con el respaldo de una compañía como Vodafone, y de buena cobertura, también ofrecen mucho por muy poco.

La tarifa Big Yuser es una de las más equilibradas y económicas. Esta tarifa móvil barata sin permanencia cuesta solo 15€/mes, con el IVA incluido. A cambio de eso, tienes 15 GB de datos (9GB de regalo si te pasas antes del 30 de noviembre) y llamadas ilimitadas. Y lo mejor es que tendrás gigas ilimitados para RRSS y mensajería instantánea, por lo que esto no restará gigas a la cuota mensual.

La tarifa Heavy Yuser se presenta en dos variantes. La Fifty-Fifty está pensado para los que solo quieren conectividad móvil, 30 GB de datos (+9GB adicionales si lo contrata antes del 30 de noviembre) para navegar y llamadas ilimitadas. Todo eso por 10€ al mes y sin permanencias, pudiendo pasar tu número de teléfono actual u obtener uno nuevo. La Heavy Yuser + Internet te ofrece exactamente lo mismo, pero añadiendo un router 4G autoinsalable para que puedas conectar otros dispositivos de tu hogar u oficina por solo 25€/mes.