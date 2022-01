Los 10 mejores temas de iconos para Ubuntu

Si estás aburrido de los iconos de tu distro y quieres darle un cambio estético, deberías conocer los mejores temas de iconos que puedes usar en Ubuntu (también son válidos para los derivados de Ubuntu y para casi todas las distribuciones existentes). Gracias a estos packs se podrán cambiar los iconos de manera muy fácil y rápida, dando un aspecto muy diferente del habitual a tu escritorio.

Como sabrás, existen infinidad de paquetes de temas de iconos disponibles, y el número va en aumento. Por eso, una de las cosas más difíciles es elegir. En este artículo se te dará parte del trabajo hecho, ya que hemos seleccionado los 10 mejores para que puedas elegir tu favorito. ¡Dale un retoque estético y deleita tus ojos con un entorno de trabajo más agradable a nivel visual!

Top 10 de temas de iconos para Ubuntu

Papirus

Papirus es uno de los temas de iconos más populares entre los usuarios de Ubuntu. Su aspecto es bastante agradable y colorido, con formas redondeadas y atractivas. Está muy bien diseñado y es de lo más completo. Además, tiene una comunidad muy activa que lo va actualizando constantemente, e incluso puedes dejar tus comentarios en su sitio de GitHub para que diseñen iconos para las aplicaciones que aún no tengan.

Por otro lado, es muy fácil de instalar agregando el PPA oficial de Papirus e instalando haciendo uso de las herramientas de gestión de paquetes de tu distro. Así siempre tendrás acceso a la última versión del paquete de iconos y a las actualizaciones. Si necesitas ayuda sobre cómo se instala, puedes ver este tutorial.

WhiteSur

El siguiente en la lista de los mejores temas de iconos para Ubuntu es WhiteSur, un tema que te traerá un aspecto similar al de los iconos de macOS Big Sur de Apple. Así que, si te gusta la apariencia de este sistema operativo, ésto es lo que estabas buscando. Eso sí, no es una copia tal cual de los iconos de la compañía de Cupertino, sino que se han inspirado en ellos, por lo que son genuinos.

El resultado serán unos iconos muy bonitos, coloridos, y con siluetas muy suaves y perfiladas. La verdad es que es de los más bellos. Y lo puedes conseguir totalmente gratis desde este enlace:

Descargar WhiteSur en GNOMELook

Para instalar este tema de iconos en Ubuntu, primero descargas la última versión desde este enlace, y luego debes extraer el contenido del ZIP y moverlo al directorio oculto ~/.icons que está en tu Home. Si no existe aún ese directorio debes crearlo tú.

Newaita

Newaita es otro de los mejores de la lista de temas de iconos para Ubuntu. También tiene un aspecto bastante bonito y particular. Se ha ganado gran popularidad, recordando en algunos aspectos a la apariencia del entorno de escritorio Tango, pero algo más modernizado.

Le dará un aspecto a tu escritorio casi artesanal, ya que los iconos están dibujados y no son tan realistas como otros temas. Algo que encanta a los usuarios que buscan una apariencia distintiva y sencilla, mezclando estilo moderno y antiguo en un mismo paquete.

Descargar Newaita (.zip)

Para instalar los íconos de Newaita en Ubuntu, debes pinchar en el enlace para la descarga, extraer el contenido del ZIP que has descargado, y luego pasar el contenido al directorio ~/.icons de tu Home. Ya sabes que si aún no existe debes crearlo.

Zafiro

También se habla mucho sobre Zafiro, otro de los mejores temas de iconos para Ubuntu. Es un paquete de iconos minimalista y con colores apagados, original, y con un diseño plano muy simple. Además, también es compatible con KDE Plasma, por lo que funcionará en Kubuntu, y otros entornos como Xfce o LXDE, como le ocurre a otros paquetes de iconos.

Si te gusta y lo quieres instalar en tu distro favorita, deberías descargar desde aquí:

Descargar Zafiro

Y luego extraer el contenido del paquete .tar.gz en ~/.icons que está dentro del Home. Si no está creado aún, puedes crearlo en /home/usuario/.icons. En el caso de KDE Plasma, en vez de GNOME o basados en GNOME, deberás enviarlo a /home/.local/share/icons para tu sesión, o usar privilegios y desempaquetarlo en /usr/share/icons para que esté disponible para todos los usuarios.

Obsidian

Obsidian ha llegado como continuación de los temas de iconos Faenza, que se hicieron muy populares entre los usuarios de Linux hace años. Sin embargo, Faenza se abandonó. Pero si eras fan puedes usar Obsidian, con iconos inspirados en esos otros, pero rediseñados y renovados para adaptarse a los entornos actuales y nuevas apps.

Este tema aporta brillo, efectos de iluminación y sombras, así como biseles. Así se da un aspecto tipo mosaico muy distinto a otros temas.

Descarga Obsidiana desde GitHub

Para la instalación, descarga la última versión en ese enlace, extrae el contenido del tarball tar.xz, y luego mueve el contenido extraído al interior del directorio ~/.icons. Si no está ese directorio oculto creado dentro de tu Home, debes crearlo tú.

we10x

Para los que busquen un aspecto más similar a Microsoft Windows, pueden descargar estos temas de iconos para Ubuntu. Gracias a él podrás tener un aspecto muy similar al ecosistema de los de Redmon en tu distro GNU/Linux. Un gran repertorio de iconos coloridos, inspirados en MS, con estética fluida, y sin llegar a ser copias exactas de los de MS.

Una gran opción para todos los que hayan aterrizado en Linux llegados desde el sistema operativo Windows y quieran algo más parecido a nivel estético mientras se hacen a esta transición.

Descargar We10X

Para instalar este tipo de paquete temas de iconos se hace igual que la mayoría de los que vienen comprimidos en un ZIP, es decir, descargas, extraes y pasas el contenido a ~/.icons de tu Home (si no existe, créala). Y no olvides que debe estar en .icons, y no en subdirectorios que pueda haber dentro.

Vimix

El siguiente paquete de temas de iconos es Vimix. Un tema que ha ido evolucionando su apariencia a lo largo de estos años y que está diseñado para usarse en cualquier tema GTK que te guste.

Otro aspecto interesante de este colorido pack de cuidada estética es que se distribuye en variantes de colores para elegir. Por ejemplo, e rojo rubí, el negro, o el púrpura amatista. Se pueden descargar e instalar individualmente. O puedes usar un script incluido para automatizar el trabajo.

Descargar Vimix

Qogir

El tema de iconos Qogir se ha diseñado para GTK, con un gran conjunto de iconos disponibles. Se basa en varios conjuntos de iconos como puede ser Faba, Tela o Arc. Verás que son iconos coloridos y con diseño simplista.

Pero estos iconos no son del todo planos, sino que se trata de glifos 2D con capas múltiples para dar formas más atractivas. Por eso mantiene un compromiso entre sobriedad y modernidad, para los que buscan un tema más serio, sin que los iconos lleguen a ser demasiado «caricaturescos».

Descargar Qogir

Si quieres instalar Qogir, descarga el paquete del enlace y luego descomprime el ZIP y lleva su contenido a ~/.icons como se ha hecho con los anteriores. Ya sabes, si no existe, debes crear el directorio.

Numix Circle

Numix Circle también es otro de los mejores temas de iconos para Ubuntu. Este paquete tiene miles de iconos para multitud de aplicaciones, para adaptarse a la inmensa mayoría de software más popular. Puedes tener iconos específicos para GIMP, Blender, Firefox, LibreOffice, o también para otras muchas nuevas.

En este caso, se puede instalar usando el gestor de paquetes, como ocurría con Papirus. Por tanto, los pasos a seguir son agregar el PPA oficial:

sudo add-apt-repositorio ppa:numix/ppa

A continuación, ya podrás instalar la última versión del paquete disponible:

sudo apt install numix-icon-theme-circle

Finalmente, recuerda que debes ir a Retoques o Tweaks para cambiar el tema.

Boston

Por último, para los que les guste más lo clásico, o retro, también tienes este exclusivo tema de iconos para Ubuntu. Está enfocado en ofrecer iconos muy elementales, con formas básicas, reducido color, y un aspecto que te recordará al pasado.

Si eres un nostálgico de los sistemas de años atrás, seguro que te encantará este tema visual. Tan solo tienes que descargarlo desde este enlace:

Descargar Boston

Ya sabes, descargas, desempaquetas el tarball .tar.xz y llevas su contenido a ~/.icons. Y si no existe, creas el directorio.