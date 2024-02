Mi selección de aplicaciones del 2024. Undécima parte

Continuo con mi selección de aplicaciones del 2024. Es una lista de los programas que pienso utilizar para maximizar mi productividad, reducir mi dependencia de servicios privativos e intentar maximizar mis ingresos.

Una advertencia. No busquen la novena parte de la serie. Me equivoqué en el orden en el artículo anterior y me di cuenta demasiado tarde para solucionarlo.

Mi selección de aplicaciones del 2024.

En los tiempos anteriores a los servicios de streaming las descargas eran la forma principal de obtener contenidos. Los métodos de descargas más comunes son:

Descarga directa : El archivo se obtiene directamente desde el servidor donde se aloja el archivo. No se requiere autentificación, aunque puede haber restricciones en cuanto a velocidad o cantidad de archivos descargados entre usuarios que paguen suscripción y anónimos que descarguen en forma gratuita.

: El archivo se obtiene directamente desde el servidor donde se aloja el archivo. No se requiere autentificación, aunque puede haber restricciones en cuanto a velocidad o cantidad de archivos descargados entre usuarios que paguen suscripción y anónimos que descarguen en forma gratuita. FTP: Es un protocolo para conectar y transferir archivos que se usa básicamente para subir sitios web. requiere autenticación y tener los datos del servidor.

Es un protocolo para conectar y transferir archivos que se usa básicamente para subir sitios web. requiere autenticación y tener los datos del servidor. Descargas mediante redes P2P: Es el método más popular ya que no requiere intervención de un servidor central y como son los ordenadores de los mismos usuarios que los descargan los que sirven los archivos, la velocidad es más rápida.

La undécima aplicación



La descarga directa tiene sus inconvenientes. algún micro corte en la conexión puede causar que se pierda todo lo descargado, y, salvo en el caso de cuentas premium la velocidad no es la mejor. Para evitar muchos de los problemas de descargar usando el ordenador se inventaron los gestores de descargas.

¿Qué son los gestores de descargas?

Los gestores de descargas automatizan las tareas de conexión, completado de captchas, interrupción y reanudación de la descarga. Aunque algunos tienen esa funcionalidad no todos son aceleradores de descargas. Algunas de sus ventajas son:

Permite descargar varios archivos en forma simultánea.

en forma simultánea. Permiten establecer cuáles archivos descargar y cuando hacerlo.

y cuando hacerlo. Permiten pausar y reanudar las descarga s dependiendo del servidor y el tipo de cuenta.

s dependiendo del servidor y el tipo de cuenta. Permite establecer diferentes destinos de descarga.

de descarga. Se integran con navegadores web y portapapeles evitando la necesidad de tener que copiar los enlaces.

JDownloader 2

JDownloader 2 es un veterano programa con el que volví a encontrarme al darme cuenta de que tiene una versión en la tienda de Flatpak. Es de código abierto y gratis, aunque tiene algunos banners de publicidad que no molestan demasiado.



La aplicación puede trabajar con la mayoría de los servicios de alojamiento de archivos tanto en modo gratuito y anónimo como con cuenta de pago. En una época funcionaba también con los servicios que permitían descargar de múltiples hostings con una sola cuenta. Como ya no soy cliente de este tipo de productos, no puedo asegurar si sigue siendo compatible.



A las funciones tradicionales de pausar/reanudar la descarga y establecer el límite de ancho de banda, JDownloader 2 agrega la de completar la verificación de Captcha manualmente. Para mi gusto no se ven demasiado bien.

Hasta donde sé, no hay forma de integrar el programa y el navegador por lo que el portapapeles es quién debe hacer de intermediario. Una vez copiados los enlaces solo tenemos que pulsar en el botón Añadir enlaces, Esto siempre y cuando no lo haya hecho en forma automática, esto podemos verlo en la pestaña del Capturador de enlaces.

Si copiamos un enlace que da acceso a múltiples archivos (Como una lista de reproducción de Youtube, el capturador de enlaces nos mostrará todos los videos de la lista y podremos seleccionar cuál bajar.



Con Youtube Jdownloader 2 se luce. Te muestra el archivo de video, el archivo de audio, los subtítulos y la descripción. Esto nos permite determinar que es lo que queremos descargar. La ventaja es que podremos utilizar las características de modificar el aspecto de los subtítulos de los reproductores de video de escritorio.

En la pestaña Opciones se puede cambiar la ubicación de la carpeta de descargas, configurar los ajustes del proxy y agendar las descargas. Además, viene con un extractor de archivos zip automático

El primer inicio es un poco lento porque lo que se instala desde la tienda de Flatpak es el instalador.