MicroCloud 3.1: Gestión multiclúster, acceso a LXD y MicroOVN 26.03

Canonical da un paso decisivo hacia la gestión masiva de infraestructuras con el lanzamiento de MicroCloud 3.1, la primera versión de prueba de su ambiciosa rama 3.x. Esta actualización cambia las reglas del juego para los administradores de sistemas al introducir la capacidad de orquestar y monitorizar múltiples clústeres desde un único punto de control, eliminando la fragmentación operativa en despliegues de nube privada a gran escala.

Para quienes desconocen de MicroCloud, deben saber que es una solución de código abierto y de bajo contacto para la implementación rápida de clústeres y sistemas en la nube. Garantizar la tolerancia a fallos, gracias a la combinación de varias piezas existentes de tecnología FOSS disponible para facilitar la vinculación de tres a 50 máquinas Ubuntu a un clúster privado interno de alta disponibilidad.

Los componentes de MicroCloud priorizan la seguridad y la facilidad de mantenimiento. Todos los componentes de MicroCloud están construidos con un estricto confinamiento para una mayor seguridad, pues la pila de software de MicroCloud utiliza su propio contenedor LXD para administrar nodos y cargas de trabajo, la plataforma para construir redes virtuales OVN, Ceph para almacenamiento distribuido y OpenZFS para almacenamiento local.

Aunque se trata de una versión experimental que aún no debe pisar entornos de producción, MicroCloud 3.1 anticipa el futuro del edge computing. Con un acceso instantáneo a la interfaz gráfica tras la inicialización y soporte pionero para la próxima generación de redes virtuales mediante MicroOVN, Canonical busca reducir la fricción inicial a cero y entregar una abstracción de red mucho más inteligente.

Orquestación unificada con Cluster Manager

Hasta ahora, la gestión de despliegues separados de MicroCloud requería una administración aislada. La llegada de Cluster Manager rompe esta barrera, permitiendo a los equipos de infraestructura conectar y gobernar múltiples clústeres desde una aplicación centralizada. Esta herramienta consolida la monitorización, facilitando la inscripción de nuevos nodos a una implementación existente y ofreciendo una visión global de los recursos distribuidos sin importar su ubicación física.

Despliegue ágil y acceso temporal a la interfaz LXD

La experiencia de usuario durante la fase de despliegue ha recibido una optimización crítica, ya que ahora al finalizar el cuestionario interactivo del comando microcloud init, el sistema ahora pregunta si se desea generar un enlace de acceso inicial a la interfaz de usuario (UI). Si se acepta, MicroCloud crea una URL temporal válida por 24 horas.

Would you like to create an initial UI access link? (yes/no) [default=yes]:

Este puente efímero permite a los administradores entrar inmediatamente a la interfaz web de LXD para aprovisionar nodos, configurar redes, definir pools de almacenamiento, gestionar imágenes y establecer el acceso permanente, todo sin tener que pelear con la línea de comandos en los primeros minutos. Cabe destacar que aprovechar esta función exige tener instalada la versión 6 o superior de LXD, la cual se encuentra actualmente en desarrollo y fuera del canal LTS.

El futuro de la red con MicroOVN 26.03

En el apartado de redes definidas por software (SDN), esta versión introduce soporte experimental para MicroOVN 26.03 (Micro Open Virtual Network). A diferencia del tradicional Open vSwitch, que opera a un nivel más bajo gestionando flujos, MicroOVN eleva el nivel de abstracción permitiendo trabajar directamente con enrutadores y conmutadores lógicos.

Esta integración, disponible a través del canal latest/edge de Snap y requiriendo la base core26, permite a los ingenieros probar las capacidades de la futura versión LTS de MicroOVN antes de su lanzamiento oficial.

La instalacion de MicroOVN se puede realizar desde snap tecleando el siguiente comando:

snap install core26 --channel="latest/edge" snap install microovn --channel="latest/edge" --cohort="+"

Finalmente, y como recordatorio estructural, al ser MicroCloud 3.1 una versión puramente de prueba, Canonical advierte estrictamente a los usuarios de la rama 2 LTS que se abstengan de intentar actualizar sus clústeres de producción por el momento.

Actualizacion

Para los interesados en la nueva version se menciona que si actualmente utilizan MicroCloud 2 LTS, deben tener en cuenta que la actualización a la versión 3 aún no se recomienda ni se admite para clústeres de producción. Para ello deben consultar la guía de actualización de MicroCloud para obtener información sobre cómo cambiar la versión de MicroCloud.