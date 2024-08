Microsoft se pone más estricto. Pasa por caja o pásate a Linux

En estos días se conoció que Microsoft se pone más estricto a la hora de exigir el cumplimiento de los requisitos de hardware para instalar Windows 11. Se sabe que en materia de tecnología no hay imposibles y que es cuestión de tiempo para que toda restricción artificial sea saltada. Y, que habìa por lo menos dos manera de evitar las exigencias de Microsoft. Ahora parece quedar solo una.

La gente de Redmond está decidida a no repetir la experiencia de Windows XP, un sistema operativo tan bueno que nadie veía la razón para pasarse a Vista. Deja sin soporte a Windows 10 el año que viene y si quieres Windows 11, te pide un equipo al menos manufacturado en esta década.

El problema no son la mayorìa de los requisitos de hardware. Cualquier ordenador de menos de 10 años los cumple. Salvo uno.

Se trata de TPM 2.0, las letras son las iniciales en inglés de Módulo de Plataforma Segura. Consiste en un chip de seguridad que se utiliza para realizar operaciones criptográficas como forma de proteger la integridad del sistema. En èl se guardan claves de cifrado, contraseñas y otros datos parecidos. La idea es que ofrece una capa de seguridad más contra el malware y modificaciones sin autorización del sistema.

Uno de las formas de omitir la verificación de hardware era agregar el parámetro /productserver al ejecutable de configuración. Sin embargo, en las nuevas versiones en desarrollo que está liberando Microsoft esto ya no funciona. Al menos es lo que informó el usuario de X @TheBobPony.

El segundo método todavía disponible consiste en crear un medio de instalación usando Rufus, una herramienta de código abierto que también sirve para crear medios de instalación de distribuciones Linux

Rufus edita el registro de Windows 11 para evitar la verificación de hardware.

Está claro que la exigencia de Microsoft de TPM 2.0 es parte de un acuerdo con los fabricantes de hardware. Ya hemos hablado de los requisitos de hardware extras si optas por usar las prestaciones avanzadas de Inteligencia Artificial

Sin embargo, como explica un lector del portal XDA:

Francamente, no creo que esto sea un esfuerzo para bloquear a las personas para que no instalen en hardware no compatible, sino que es solo una limpieza de código. Windows 11 Pro NO es un producto de servidor, por lo que tener un conmutador de servidor /product como parámetro para setup.exe es ilógico y estúpido.

Sería muy fácil para Microsoft distribuir las comprobaciones de hardware en todo el código de Windows: cada vez que abre el Administrador de archivos, recibe un error que le advierte sobre hardware no compatible, etcétera, por ejemplo. Podrían bloquear el método Rufus cifrando el instalador, por ejemplo. La razón principal de la comprobación de hardware es evitar que las grandes empresas se limite a instalar Windows 11 en los 500 PC de 4.ª generación del departamento de contabilidad que ejecutan win10 como melaza. Realmente no les importa si se instala en la antigua máquina de juegos de algún experimentador que no cumple con las normas