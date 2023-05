Minería Digital: Aprendiendo más sobre DeFi y Blockchain

Hace 2 meses, hicimos una primera publicación sobre el tema de las tecnologías DeFi y Blockchain, para iniciar una pequeña serie introductoria sobre este ámbito TI que, aunque actualmente ya no tiene el mismo boom de hace años, sigue vigente esperando mejores tiempos para volver a destacar.

Por ello, hoy continuaremos con esta segunda publicación de dicha serie para abordar brevemente algunos conceptos más de este ámbito, que nos sirvan en un futuro próximo como base documental de sucesivos artículos sobre muchas apps libres y abiertas, enfocadas al ámbito de la «Minería Digital».

Pero, antes de iniciar esta publicación sobre el ámbito TI de la «Minería Digital», les recomendamos que luego exploren posteriormente la anterior publicación relacionada:

Artículo relacionado: DeFi y Blockchain: Tecnologías libres y abiertas más allá de Linux

Minería Digital: Sobre la generación de criptoactivos

¿Qué es la Minería Digital de criptoactivos?

Teniendo en claro ya, lo que son las tecnologías DeFi y Blockchain, se puede definir brevemente y de forma muy general a la «Minería Digital» como el proceso o actividad de resolver un bloque de información, validando todas las transacciones que contiene para obtener una recompensa a cambio.

Mientras que, de forma más específica, puede describirse como el acto mediante el cual un ordenador (host o nodo) resuelve operaciones criptográficas dentro de una Blockchain. Con el objetivo de, crear tókenes, criptoactivos o criptomonedas como activos digitales finales. Además, toda esta actividad tecnológica se rige milimétricamente mediante algoritmos y especificaciones técnicas preestablecidas bien precisas.

Otros conceptos relacionados

Algoritmos de Consenso

Son un conjunto de reglas para determinar que copia de la Blockchain es válida y cuál no. Además, existen muchos algoritmos de consenso, y algunos de los más conocidos son: Prueba de Trabajo (Proof of Work / POW) y Prueba de Participación (Proof of Stake / POS).

Algoritmos de Encriptación o Cifrado

Son funciones que transforman un mensaje en una serie ilegible, aparentemente aleatoria, con el objetivo de hacer posible la verificación de las transacciones dentro de una Blockchain. Algunos de ellos son: CryptoNote, CryptoNight, Equihash, Scrypt, SHA y X11.

Tókenes

Son fichas criptográficas que representa una unidad de valor dentro de una Blockchain. Y suelen emplearse para obtener bienes y servicios dentro de la misma, luego de ser adquiridas. También, pueden ser usados para validar el otorgamiento de derechos, costear un trabajo realizado o por realizarse, y mucho más.

Criptoactivo

Es un token especial, emitido y comercializado dentro de una plataforma blockchain. En consecuencia, un criptoactivo puede ser una criptomoneda, un contrato inteligente, un sistema de gobernanza, entre otros.

Token no fungible (NFT)

Es un token criptográfico que representa un activo único. Estos pueden ser activos completamente digitales o versiones tokenizadas de activos del mundo real. En consecuencia, no son intercambiables entre sí, y se usan como prueba de autenticidad y propiedad dentro del reino digital.

Contratos inteligentes

Son instrucciones almacenadas en una cadena de bloques, cuya característica principal es la capacidad de auto-ejecutar acciones de acuerdo a una serie de parámetros ya programados. Se les considera inmutables, transparentes y completamente seguros.

Criptomoneda

Es un medio digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones realizadas con él. Por ende, se le considera uno de muchos tipos de Criptoactivos, específicamente del tipo que se conoce como Activo Digital.

Activo Digital

Es todo aquello que existe en un formato binario y viene con su respectivo derecho de uso. Adicionalmente, un Activo Digital puede ser desde un documento digitalizado o un archivo multimedia (texto, audio, vídeo, imagen) en circulación o almacenado, en línea o fuera de línea.

Artículo relacionado: Cointop, obtén la cotización y estadísticas de criptomonedas en la terminal

Resumen

En resumen, esperamos que esta segunda publicación de esta serie sirva como una pequeña e inicial base de conocimientos sobre la «Minería Digital», y las tecnologías DeFi y Blockchain en general. Sobre todo, para nuestras futuras publicaciones donde esperamos abordar temas como, qué paquetes de software son necesarios para adecuar una Distro GNU/Linux para el ámbito de la Minería Digital, que Distros GNU/Linux para la Minería Digital existen, y otras sobre algunas apps libres y abiertas para la Minería Digital.

Por último, recuerda compartir con otros esta útil información, además de visitar el inicio de nuestro «sitio web» para conocer más contenidos actuales, y unirte a nuestro canal oficial de Telegram para explorar más noticias, tutoriales y novedades linuxeras. O este grupo, para más información sobre el tema de hoy.