miracle-wm, un gestor de ventanas en mosaico al estilo de i3 y sway

Si estás cansado de probar entre diferentes tipos de entornos de escritorio y ninguno cumple con tus expectativas en cuestión de rendimiento, aspecto visual, entre otras cosas. En esta ocasión te invito a que conozcas miracle-wm, el cual se posiciona como un nuevo gestor de ventanas Wayland basado en Mir, que su estilo te será muy familiar a i3 y sway.

Miracle-wm es una alternativa a lo ya conocido en los escritorios y como se menciona, el objetivo del proyecto es crear un servidor compuesto que utilice ventanas en mosaico, pero que sea más funcional y elegante que proyectos como Swayfx.

Cabe mencionar que actualmente el proyecto está en fase de desarrollo y su uso está marcado como «experimental». Actualmente, el proyecto cuenta con soporte para diversos protocolos de Wayland y su uso principalmente se basa en administrador ventanas flotantes para ventanas individuales.

Miracle-wm se encuentra sobre su versión 0.3 y entre los cambios y mejoras que ofrece la nueva versión, se destaca lo siguiente

Se implementó soporte para efectos de animación al abrir, cerrar y mover ventanas, así como al cambiar entre escritorios virtuales.

Ahora se puede resaltar visualmente las ventanas activas, mostrando un marco alrededor de cada una, con colores diferentes para la ventana activa.

Se ha ampliado significativamente la compatibilidad con el protocolo IPC del administrador de ventanas i3, sobre el cual se basa el protocolo IPC para la interacción con el administrador compuesto Sway.

Se agregaron comandos para cambiar el foco, iniciar aplicaciones, dividir áreas, mover grupos de ventanas y acoplar ventanas flotantes. También se proporciona análisis de respuestas con información detallada sobre la versión, modos de enlace configurados, estado de enlace y lista de dispositivos de salida.

Las bibliotecas del paquete snap se han actualizado a Ubuntu Core 24.

Se agregó la capacidad de determinar el modo predeterminado para trabajar con ventanas en el escritorio virtual, ya sea en modo mosaico o flotante.

Se menciona que se espera realizar el lanzamiento de la versión 0.4, a finales de agosto, antes de llegar a la primera versión estable, la 1.0, que se espera sea en octubre. La versión 0.4 incluirá capacidades para el diseño de ventanas apiladas, configuraciones de múltiples monitores, ajustes de pantalla y soporte completo para i3. Entre las ideas para la versión 1.0 se mencionan:

Modo de exploración para navegar entre ventanas y escritorios al estilo GNOME.

Interfaz gráfica para configuración.

Menús contextuales con acciones en las ventanas.

Modo imagen en imagen.

Función para centrar la ventana de la aplicación activa.

Shell mínimo con panel e interfaz de inicio de programas.

Escritorio virtual amplio y desplazable más allá de la pantalla.

Modo de diseño de mosaico libre, sin limitaciones por marcos de pantalla.

¿Como instalar Miracle-wm en Ubuntu y derivados?

Para quienes estén interesados en poder instalar Miracle-wm en su sistema, deben saber que para el caso de Ubuntu y derivados de este hay 3 formas distintas de instalar este gestor de ventanas.

La primera de ellas y que aplica de manera general para cualquier versión de Ubuntu o derivado de este, siempre y cuando cuentes con el soporte de Snap, es realizando la instalación mediante este tipo de paquetes. Y para realizar la instalación basta con ejecutar el siguiente comando en una terminal:

sudo snap install miracle-wm --classic

Ahora, el segundo método de instalación de Miracle-wm en Ubuntu o algún derivado, es añadiendo el repositorio al sistema y realizando la instalación de los paquetes de este repo. Cabe aclarar que para poder instalar Miracle-wm con este método debes de estar sobre Ubuntu mantic (23.10) o Noble (24.04), aunque en el último caso no me fue funcional, ya que el repositorio no aparecía disponible.

El repositorio lo podemos añadir tecleando:

sudo add-apt-repository ppa:matthew-kosarek/miracle-wm sudo apt update

Y podemos instalar con:

sudo apt install miracle-wm

Finalmente, el último método disponible y que aplica para cualquier distribucion de Linux (siempre y cuando cumplas con las dependencias), es compilando el código fuente y para ello debemos teclear lo siguiente:

git clone https://github.com/mattkae/miracle-wm.git cd miracle-wm cmake -Bbuild cmake --build build WAYLAND_DISPLAY=wayland-98 ./build/bin/miracle-wm

Y listo, ya con ello podremos comenzar a utilizar o probar Miracle-wm. Para ello basta con cerrar la sesion de usuario y elegir desde el administrador de pantalla antes de iniciar sesión (en la mayoría de los entornos, esto se presenta como un pequeño botón de configuración) Miracle-wm o Miracle-wm Snap (si instalaste desde Snap).

De igual forma puedes consultar su documentación para que conozcas más a fondo sobre las configuraciones y atajos de teclado con los que trabaja este gestor de ventanas. El enlace es este.