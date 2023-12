MIs 24 programas imprescindibles para el 2024 (Tercera parte)

La mayoría de nosotros no aprovechamos todo el potencial de nuestro ordenador o dispositivo móvil. Tengo como propósito de año nuevo el hacerlo y por eso continuo con la lista de mis 24 programas imprescindibles para el 2024.

Cuando digo que no aprovechamos al máximo todo el potencial, no me refiero a un uso intensivo del hardware, eso es fácil conseguirlo. Estoy hablando de obtener el máximo beneficio de sus capacidades.

Antes de continuar, te invito una vez más a contarnos si hay algún programa que consideres imprescindible para el año que comienza, ahí está el formulario de comentarios. De hecho subo la apuesta ¿Te animas a contarnos cuáles son tus propósitos para este año y cómo piensas que ese programa te va a ayudar?

Mis 24 programas imprescindibles para el 2024

Las tres primeras aplicaciones que comenté en los artículos anteriores tenían que ver con un mejor manejo del tiempo de trabajo para maximizar la productividad y así poder obtener mayores ingresos. Ahora vamos a enfocarnos por el lado de los gastos.

La cuarta y la quinta aplicación

Mi gasto principal es en comida. Vivo solo y aunque se me da bastante bien cocinar, me molesta el tiempo que se pierde haciendo las compras, preparando los alimentos y luego lavando los utensilios utilizados. Cuando voy escaso de tiempo, termino recurriendo a comidas preparadas que no solo son caras, además son poco saludables y de nulo sabor.

La solución obvia es planificar el menú de la semana y dedicar un día a hacer las compras, cocinar y lavar. Después solo tengo que fijarme en kOrganizer (El primer programa de esta lista) cuál es el menú que corresponde para cada día y descongelarlo.

Mi sueño es, algún día, crear una planilla en Calc con los ingredientes de las rectas que hago habitualmente y el precio en los diferentes supermercados del barrio. Un script determinaría cuál es la combinación de recetas ideal para maximizar el presupuesto, Pero por el momento vamos a conformarnos con una planificación más elemental.

Recipes

Esta aplicación del proyecto GNOME es tan buena que voy a instalar una distro para poder usarla. Ni la versión de los repositorios ni la de la tienda de FlatHub me funcionan bien en Ubuntu Studio.

En principio, Recipes es una gran base de datos de recetas recopiladas por la comunidad y ordenada por diferentes criterios. Nada que no encontremos en cualquier otra página web de cocina. Pero, además podemos:

Añadir y editar nuestras propias recetas incluyendo fotos.

Compartirlas con nuestros amigos y la comunidad.

Adecuar las cantidades de ingredientes a la cantidad de comensales.

Modo manos libres.

Impresión de lista de compras.

Skrooge

El nombre de este programa es una mezcla entre el apellido Scrooge, el avaro más famoso de la literatura universal (Espero que no haya ningún francés o fanático de Molière leyendo esto) y la K que identifica a la mayor parte de aplicaciones del proyecto KDE.

Antes de describir qué hace este programa, permítanme una explicación de por qué lo incluyo.

Si pides consejo sobre un libro sobre administración de finanzas personales, nueve de cada diez te van a recomendar El hombre más rico de Babilonia de George Clason. Clason probablemente sabía de Babilonia lo que yo sé de física cuántica, pero usó personajes ficticios de esa ciudad y sus problemas financieros para explicar las técnicas de administración de finanzas que aprendió en su carrera empresarial.

Básicamente lo que recomienda es llevar un registro de los ingresos y gastos, reservar un 20% para pagar deudas y el 70% restante para vivir.

Skrooge es un programa que nos permite llevar un registro de nuestros ingresos y gastos. Algunas de sus características son:

Importa y exporta los formatos de otros programas de finanzas personales.

Generación de reportes gráficos.

Manejo de infinitas categorías

Modo de pestañas múltiples.

Actualización masiva de operaciones.

Agenda de operaciones

Registro de pagos.

Trabaja con múltiples monedas.

Skrooge está disponible en los repositorios de las distribuciones basadas en KDE y en la tienda de Flathub.