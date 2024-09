A medida de que nos vamos acercando a octubre comienza la cuenta regresiva para el final del soporte a Windows 10. Conocer los mitos y verdades acerca de Linux ayudará a los interesados a evaluar si una distribución basada en él es una buena alternativa.

Leí en alguna parte que si alzas a un caballo recién nacido, este creerá durante toda su vida que puedes seguir haciéndolo. Si quieres mantener a las vacas dentro de un determinado lugar solo necesitas tener una cerca electrificada hasata que alguna se tope con ella. Nunca más hará la prueba. Lo mismo sucede con los usuarios de informática, muchas creencias que hace años o décadas (Linux lleva con nosotros más dee 30 años) ya no son reales pero se siguen hablando de ellas como si lo fueran.

Mitos y verdades acerca de Linux

La definición de la RAE de la palabra mito es un poco confusa, la define como persona o cosa a la que se atribuyen cualidades o excelencias que no tiene. Eso pareciera indicar que los mitos son solo sobre aspectos positivos. Una definición más adecuada, al menos a los propósitos de este post sería creencia o idea errónea muy extendida.

Con el tema de la verdad ya la cosa se complica un poco. La RAE habla de conformidad de las cosas con la idea de que ellas se forma la mente. Grok, la IA de Elon Musk nos lo hace más fácil. Dice que es lo que se corresponde con los hechos. Y, los hechos son los que existen a pesar de lo que nosotros pensamos que son. Más abajo afirma que Verdad es lo que realmente pasa cuando pones en práctica tus teorías.

Lo cierto es que con los mitos y verdades sobre Linux, sucede que los mitos tienen validez universal y que las verdades variaran según el caso. Explico esto en el apartado siguiente.

El mito de la incompatibilidad del hardware

Recientemente tuve que cambiar mi ordenador. El nuevo trae un disco NMVe. Se trata de un protocolo que conecta al disco directamente con la CPU haciendo más rápida la transferencia de datos. La nueva máquina vino con WIndows 11, pero este Windows 11 traía algunos problemas. Aunque el idioma y la configuración de teclado estaba puesta para Argentina, la distribución de teclado era la de España. Tiempo después cambié el monitor por uno más grande. La distribución Linux que tenía instalada detectó el cambio enseguida y se adaptó, Windows me dejó la mitad de los iconos de la primera fila y unos centímetros de las ventanas de aplicaciones fuera de cuadro.

Dado que no hubo forma de arreglarlo, decidí reinstalar. Lo hice desde la opción de actualizar desde cero. Al instalar los drivers de la tarjeta de video esta empezo a aparecer y desaparecer como si estuviera en una posesión demoníaca. Borro el disco e intento instalar desde cero. Me indica que no encuentra el driver para el disco NVMe y que lo consiga por mi cuenta. El tema es que en su infinita sabiduría el fabricante del disco, Kingston, dice que para descargar el driver necesito una aplicación que corre en Windows.

Tanto Ubuntu Studio como Fedora 41 (Todavía en fase de desarrollo) las dos distribuciones Linux que instalé) funcionaron sin problemas)

No estoy diciendo que esto pasará en todos los casos, hay múltiples combinaciones de hardware. Pero, lo cierto es que hoy las distribuciones Linux son compatibles con mucho más hardware que antes

El mito de la falta de software

Este mito viene de la época en que la distribución de software se hacía por medios físicos y por una cuestión de costos solo era posible desarrollarlo para sistemas operativos con una base de usuairos rentable. Hoy la tendencia es que la mayoría de las aplicaciones corran en la nube e incluso títulos emblemáticos como Microsoft Office y Adobe Photoshop tienen sus versiones online. La ilustración de este post fue creada por Canva, un servicio de creación de diseños comletamente online.

Lo cierto es que para la mayoría de los usuarios Linux tiene una herramienta que le servirá perfectamente.

Pero, como dice Grok lo mejor es que hagas la prueba para conocer lo que es mito y lo que es verdad.