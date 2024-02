Monitor Plus: el nuevo servicio de Mozilla de privacidad de datos

Monitor Plus, es una extensión de Mozilla Monitor

Con motivo del Día de una Internet Segura, Mozilla dio a conocer mediante una publicación de blog el lanzamiento de un nuevo servicio de suscripción que tiene como objetivo ayudar a las personas a proteger su información personal y confidencial de los sitios web de intermediarios de datos.

Mozilla Monitor, anteriormente conocido como Firefox Monitor, ha dado un paso adelante en la protección de la privacidad en línea, ya que ahora el servicio, será conocido como Monitor Plus y promete ser un aliado en la lucha contra los sitios de búsqueda y los intermediarios de datos, que a menudo manejan nuestra información de forma poco ética.

¿Qué es Monitor Plus?

Monitor Plus es la nueva oferta de servicio de suscripción paga de Mozilla Monitor, un servicio gratuito que notifica a los usuarios cuando sus datos han sido comprometido en una violación de datos. La nueva oferta de Monitor Plus busca abordar las preocupaciones cada vez mayores sobre la privacidad en línea y proporcionar a los usuarios una solución integral para proteger su información personal.

Hoy en día, es fácil encontrar datos sobre alguien en línea. Existen numerosos sitios web dedicados a recopilar y vender información personal, desde antecedentes penales hasta detalles financieros. Lo más preocupante es que, aunque hay muchas formas de solicitar la eliminación de nuestros datos de estos sitios, el proceso es complejo, tedioso y requiere mucho tiempo.

“Cuando lanzamos Monitor, nuestro objetivo era ayudar a las personas a descubrir dónde podría haber quedado expuesta su información personal. Ahora, con Monitor Plus , ayudaremos a las personas a recuperar sus datos expuestos de sitios de intermediarios de datos que intentan venderlos”, dijo Tony Amaral-Cinotto, gerente de producto de Mozilla Monitor en Mozilla. “Nuestro compromiso de larga data de anteponer las necesidades de las personas y nuestro sencillo proceso paso a paso hacen que Monitor Plus sea único.

Aquí es donde esto entra en juego Monitor Plus, ya que Mozilla ha diseñado este servicio para ofrecer una solución práctica y eficaz a este problema. Monitor Plus ofrece a los usuarios la posibilidad de localizar y eliminar su información personal de los sitios web de intermediarios de datos, proporcionando una solución proactiva para proteger datos confidenciales en línea.

En colaboración con Onerep, Mozilla Monitor Plus escanea los datos del usuario e inicia solicitudes de eliminación, que generalmente se procesan en un plazo de 7 a 14 días. Aunque no se pueden eliminar todos los datos, Mozilla se compromete a realizar esfuerzos persistentes y guía a los miembros Plus sobre la eliminación de datos personales.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento del servicio gratuito Mozilla Monitor y Monitor Plus, es similar, ya que los usuarios proporcionan a Mozilla su nombre y apellido, ciudad y estado actual, fecha de nacimiento y correo electrónico para iniciar un escaneo(información que Mozilla se compromete a mantener cifrada y que su manejo sigue la política de privacidad de Mozilla).

El análisis revela dónde está expuesta la información personal, incluso a través de filtraciones de datos y sitios y aquí es donde entra la diferencia del servicio gratuito versus la de Monitor Plus, ya que como se mencionó en el servicio gratuito solo te muestra los sitios donde se han encontrado tus datos expuestos y el usuario es quien debe encargarse de realizar la tarea de solicitar la eliminación.

Mientras que por el caso de Monitor Plus, como ya mencionamos, Mozilla se encarga de todo y de estar realizando escaneos mensuales para garantizar que la información personal de los usuarios no esté presente en sitios de intermediarios de datos. Esto ayuda a prevenir la exposición continua de datos y proporciona una capa adicional de seguridad en línea.

Finalmente, si quieres saber más sobre el servicio, debes saber que este se ofrece a través de una suscripción anual de $8.99 al mes y de momento está solo disponible para usuarios de EE.UU, pero Mozilla pretende extender el servicio a más países.

Fuente: https://blog.mozilla.org/