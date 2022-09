Monocraft, una fuente para programadores inspirada en Minecraft

Si eres fan de Minecraft y te gusta la programación o has despertado cierto interés por ella, déjame decirte que el articulo del que hablaremos el día de hoy es para ti. Y es que hace poco el desarrollador Idrees Hassan, presentó Monocraft, un tipo de letra que creó para los programadores. Es una fuente monoespaciada basada en el tipo de letra que se encuentra en el popular videojuego Minecraft.

Monocraft les da a los programadores la sensación de estar en Minecraft sin usar ningún activo del juego. Aunque la comunidad ha elogiado al creador de Monocraft por su trabajo, muchos sienten que esta fuente no es adecuada para leer o escribir código debido a su apariencia visual.

Como explica el propio Hassan en la página de GitHub de Monocraft, el proyecto no está afiliado a Minecraft o Mojang y es exclusivamente un proyecto de fans. Esta fuente emula el estilo de la fuente utilizada en la interfaz de usuario de Minecraft, pero no incluye activos ni archivos de fuentes del juego original.

“Para ser honesto, creé esta fuente porque pensé que sería divertido aprender cómo funcionan las fuentes. Las fuentes de Minecraft existentes carecían de un montón de pequeños detalles como el interletraje adecuado y el tamaño de píxel, así que pensé en hacer una propia”, dijo Hassan. “Una vez hecho esto, nada me impidió ir más allá y convertirla en una fuente de programación decente. Además, ahora puedo escribir complementos de Minecraft en una fuente de Minecraft”, agregó. Para adaptar la fuente de Minecraft con fines de programación, Hassan rediseñó los tipos de letra para que se vieran mejor en formato monoespaciado, agregó algunas serifas para que las letras como «i» y «l» fueran más fáciles de distinguir, creó nuevos caracteres de ligadura de programación y refinó los caracteres de flecha para hacerlos más fáciles de leer.



En el repositorio de Github el desarrollador destaca las siguientes características:

Los caracteres de esta fuente se basaron en el tipo de letra utilizado en la interfaz de usuario de Minecraft, con algunos glifos seleccionados actualizados para mejorar la legibilidad y el espaciado.

Monoespaciado: Cada carácter ha sido cuidadosamente rediseñado para trabajar en una fuente monoespaciada

Los caracteres finos como «i» y «l» se han rediseñado con colas y serifas de buen gusto para que se vean mejor en un entorno monoespaciado. Programación de ligaduras: Agregue algo de sabor a su vida de programación con todos los nuevos caracteres de ligadura

Las flechas ahora se ven como flechas y los operadores de comparación son más fáciles de ver de un vistazo

Los caracteres de ligadura combinan cadenas de caracteres operativos populares como «!=» en un solo carácter nuevo, pero no siempre son populares entre los desarrolladores. El creador de Minecraft, Markus «Notch» Persson, diseñó originalmente la fuente de Minecraft para un juego anterior llamado «Legend of the Chambered», alrededor de 2008. La fuente de Minecraft incorpora un estilo retro de pixel art que recuerda a los juegos de consola de 8 y 16 bits. Hoy, parece haber encontrado un nuevo rol como fuente lúdica para desarrolladores de todo el mundo. Sin embargo, eso es lo que afirma Hassan.

Hassan creó la fuente Monocraft para programadores, pero a juzgar por los comentarios, a muchos no parece gustarles la idea de usar esta fuente para codificar. Según varios comentarios, Monocraft no es apto para programar.

«Siempre estoy buscando una buena fuente de programación, y abrí el enlace e inmediatamente pensé ‘¡Dios mío, no! ¡Odio esto!’ No quería ser malo y decirlo en voz alta. Pero a pesar de lo malo que es trabajar con código, definitivamente podría ver algunas aplicaciones geniales de lo contrario”, decía un comentario.

Sobre el comentario, personalmente puedo decir que el uso de fuentes diferentes para programar puede resultar algo interesante, pero por la parte de la legibilidad o los problemas que se pueden generar por la confusión de caracteres o una mala interpretación por parte del usuario, no están exentos dé.

Finalmente si estás interesado en poder descargar e instalar la fuente en tu sistema, puedes hacerlo accediendo al repositorio del proyecto y en este podrás encontrar el enlace para descargar la fuente. Puedes acceder al repositorio desde el siguiente enlace.