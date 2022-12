Mozilla continua trabajando en las mejoras de accesibilidad en Firefox

En el Día Mundial de las Personas con Discapacidad (organizado cada 3 de diciembre), con el fin de apoyar a las personas con discapacidad y con el objetivo de crear conciencia sobre los problemas de discapacidad y promover el «Diseño para todos» con la intención de garantizar los derechos de los discapacitados e integrarlos en la vida política, económica y cultural.

El tema de este año fue «Soluciones para el desarrollo inclusivo: el papel de la innovación para un mundo accesible y equitativo» y en esta ocasión, a través de Jamie Teh, ingeniero de accesibilidad/director técnico de Mozilla, Mozilla indicó los avances que se han realizado en términos de accesibilidad en su navegador.

Jamie Teh, comenta lo siguiente:

Con NVDA, he ayudado a cambiar el mundo para muchas personas con un lector de pantalla gratuito y de código abierto. Ahora en Mozilla puedo hacer el trabajo del lado del navegador, asegurándome de que Firefox continúe funcionando de manera eficiente con tecnología de asistencia mientras

Me uní a Mozilla en 2017 como ingeniero de accesibilidad y rápidamente me convertí en el líder técnico de accesibilidad. Pero años antes, ya estaba profundamente involucrado en el negocio. Co-creé NVDA (NonVisual Desktop Access) en 2006, un lector de pantalla para personas ciegas y con problemas de visión como yo. Queríamos que Firefox y NVDA trabajaran juntos lo mejor posible para brindar a todos el mejor acceso posible a la web.

Dentro de los avances que presenta Mozilla en la nueva versión de Firefox con relación a la accesibilidad, ahora se permite a los usuarios de macOS copiar texto de las imágenes que ven en el navegador. Podría ser un cuadro de datos, un folleto de eventos o incluso un meme.

Esta característica tiene usos claros para todos, pero en realidad está dirigida para personas con todo tipo de discapacidades, ya que el reconocimiento de texto en Firefox es compatible con VoiceOver y el lector de pantalla integrado para macOS. Una persona con discapacidad visual que no puede leer texto pequeño en una imagen también puede usar la función para extraer la copia y ampliarla en un documento de texto para que sea más fácil de leer.

Firefox ha trabajado duro con los lectores de pantalla, pero se menciona que aún tiene mucho por hacer. Es por eso que en 2021, el Equipo de Accesibilidad se embarcó en una revisión importante del Motor de Accesibilidad de Firefox, que brinda a los lectores de pantalla y otras tecnologías de asistencia los datos que necesitan para publicitar contenido web.

Tras este post, las reacciones fueron diversas. Algunos aplaudieron al editor por la dirección tomada, otros hicieron sugerencias. Como este internauta que declara

“Firefox inventó las pestañas verticales pero luego se olvidó de ellas. Siempre tener que buscar el próximo complemento de corta duración me hizo cambiar a Edge. Me encantaría ver ese cambio», o ese otro que reacciona a «Estamos haciendo que Firefox sea accesible y agradable para todos» con «así que no dibujes nada en la barra de título y deja que el usuario decida el tamaño del desplazamiento». bar. Para empezar… «.