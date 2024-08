¿No funcionan las páginas en Chrome y Edge? Esta es la solución

Si navegas por algunos de los portales más populares habrás notado que no funcionan las Páginas en Chrome y Edge. Esto se debe a algunos cambios que hizo Google y que Microsoft no tuvo interés en corregir en su navegador.

Una de las cosas buenas de ser un adoptador temprano es que te enteras de los problemas antes que los demás, me pasó hace algunos días con la versión Insider del navegador Edge para Linux. Lo malo es que eso a veces hace más difìcil encontrar la solución.

Por suerte, los causantes involuntarios del problema sugierieron la solución.

Para no seguir con el suspenso, el bloqueador de anuncios uBlock Origin está dejando de ser compatible con Google Chrome y derivados.

¿No funcionan las páginas en Chrome y Edge?

Los complementos o extensiones de Chrome deben incluir un archivo que de acuerdo a determinadas especificaciones contengan información sobre el nombre del complemento, número de versión, permisos de acceso necesarios y otra relevante. Hasta ahora esas especificaciones eran conocidas como ManifiestV2, pero Google empezó a exigir otra conocida como ManifestV3.

De hecho, a partir de junio del 2024, las versiones Beta y Canary de Chrome, comenzaron a dejar de soportar gradualmente estas extensiones. También se eliminó el emblema de destacado a las más populares como uBlock Origin y se agregó la advertencia de que no seguirán siendo soportadas.

Es posible que pronto ya no se admita esta extensión porque no sigue las prácticas recomendadas para las extensiones de Chrome.

La tienda de Chrome sugiere las siguientes alternativas:

uBlock Origin Lite: Una versión del original que consume menos recursos y necesita menos permisos de acceso que la original, pero por lo mismo tiene prestaciones más reducidas por defecto. Esto puede modificarse para sitios específicos en la configuración

Una versión del original que consume menos recursos y necesita menos permisos de acceso que la original, pero por lo mismo tiene prestaciones más reducidas por defecto. Esto puede modificarse para sitios específicos en la configuración AdBlock Plus: Otro popular bloqueador de anuncios en sitios populares incluyendo los videos de reproducciòn aceptabla. En principio, permite anuncios no invasivos pero eso puede corregirse en la configuración.

Otro popular bloqueador de anuncios en sitios populares incluyendo los videos de reproducciòn aceptabla. En principio, permite anuncios no invasivos pero eso puede corregirse en la configuración. Stand AdBlocker : Debo confesar que no lo conocía aunque parece ser muy popular y estar muy buen considerado por los usuarios. Stand promete eliminar la publicidad de sitios como Youtube y Facebook incluyendo prácticas de Phishing y rastreadores.

: Debo confesar que no lo conocía aunque parece ser muy popular y estar muy buen considerado por los usuarios. Stand promete eliminar la publicidad de sitios como Youtube y Facebook incluyendo prácticas de Phishing y rastreadores. Ghostery: Es un anti rastreador y bloqueador de anuncios que no solo impide que se muestre la publicidad sino las molestas ventanas emergentes de anuncios de cookies que nos endilgaron los burócratas de la UE.

Cambiar de navegador

Para dejar las cosas en claro, no hay información oficial de que UblockOrigin sea la causa de los problemas en Edge, pero cuando lo desactivé y cambié por uBlock Origin Lite y por AdBlock Plus todas las páginas empezaron a funcionar correctamente.

No tengo idea de que pasará con Vivaldi, Opera y las otras versiones basadas en el mismo motor de Google Chrome. Por lo pronto solo puedo recomendar dos opciones sino te gustan las alternativas que proponen la tienda de Chrome: Firefox y Brave.

Firefox

El navegador de Mozilla no necesita presentación. Fue la alternativa libre al Internet Explorer de Microsoft y lo sigue siendo ante el virtual monopolio de Chrome (Lo es aunque Google disfrace su motor de renderizado de proyecto de Código abierto).

Es de hecho la alternativa que recomiendan los desarrolladores de de uBlock Origin para seguir usando el complemento.

¿Hay razones para no cambiarse a Firefox? Los lectores de Linux Adictos (en Ubunlog no lo demostré tanto) entre la Fundación Mozilla y yo hay algo personal. Me parece que están demasiado inclinados hacia una determinada postura polìtica y que eso está afectando el rendimiento técnico del proyecto. Pero lo cierto es que el navegador funciona bien. De hecho, tuve que pasarme a Firefox para usar el administrador de anuncios de Google porque en Edge y Chrome funciona muy lento.

Brave

El navegador Brave te trae lo mejor de dos mundos. Los sitios lo identifican como Chrome y usa el motor de Chrome, por lo tanto, si el sitio solo està optimizado para el navegador de Google lo podrás usar sin problemas. Por otra parte, tiene su propio bloqueeador de anuncios de ahì que no endrás problemas con la navegación.