Sin lugar a dudas, el sistema operativo con base Linux más popular es Ubuntu. Es lo que suele usar la mayoría cuando da el salto desde Windows, aunque, en caso de quedarse en Linux, que se quede también en el sistema de Canonical no está garantizado. La compañía que dirige Mark Shuttleworth toma decisiones que no gustan tanto a la comunidad, como por ejemplo una que impide a Ubuntu 26.04 mostrar imágenes con ciertas configuraciones del formato HEIC.

Tal y como informan en OMG! Ubuntu!, esto no es un fallo, sino una función o más concretamente una falta de función. Recuerdo la primera vez que usé Ubuntu: no me permitía reproducir mi música porque no tenía el codec necesario instalado por defecto. Tenía fácil solución (tanto que se arreglaba desde un mensaje en pantalla al intentar reproducir algo), pero es habitual que haya cosas que no funcionan en Linux por el uso de licencias, y eso es lo que parece estar pasando con el formato HEIC.

El fallo en sí

Hay móviles modernos, como los iPhone y últimos Androd, que usan el formato HEIC, que es una variante más eficiente del HEIF. Si pasamos fotos sin convertir desde uno de estos teléfonos a un equipo con Ubuntu 26.04, es posible que veamos miniaturas en Nautilus, pero no se podrán abrir. Mostrará un mensaje tipo «No se puede cargar la imagen», y no podremos verlas por defecto.

El fallo sólo afecta al formato HEIC, mientras que las imágenes HEIF comprimidas con otros codecs, como AV1, sí se verán.

Así puedes ver las imágenes HEIC en Ubuntu 26.04

El visor por defecto de Ubuntu 25.10 y posteriores es Loupe, pero lo único que nos interesa aquí es decir que es el programa incapaz de abrir los archivos HEIC por falta de compatibilidad del sistema. En Questing Quokka sí funciona, pero porque sí incluye el paquete necesario. En Resolute Raccoon hay que instalarlo, para lo que basta abrir un terminal y escribir:

sudo apt install libheif-plugin-libde265

Esto nos recuerda a la falta de soporte para AppImages en Ubuntu. Se arregla rápidamente con un comando, aunque muchos preferiríamos no tener que arreglarlo por nosotros. Sea como sea, tiene solución, y es rápida y sencilla.