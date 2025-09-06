La nota de novedades de esta semana en GNOME no es muy extensa, pero sí existe. Es posible que haya parte de desarrolladores que hayan empezado sus vacaciones de verano en el recién entrado septiembre, pero el hecho es que hay pocos puntos de los que hablar. Nuevas versiones de unas pocas apps, extensiones para GNOME Shell… Como se suele decir, «lo que hay, juega», y nosotros «jugaremos» con lo que tenemos.
En relación a GNOME Foundation, Steven Deobald ha dejado su puesto como director ejecutivo. Es un cambio en la directiva que el usuario final no debería notar. Lo que sigue es la lista con las novedades de esta semana.
Esta semana en GNOME
- Drum Machine v1.5.0 ya está aquí. Ahora se pueden exportar los ritmos a WAV, FLAC, OGG y MP3 con soporte de metadatos (artista, título, portada) y recuento de repeticiones.
- Una nueva versión de Turn On está disponible. Con esta versión ahora se puede establecer la dirección de destino a la que enviar el paquete mágico de Wake On LAN para cada dispositivo. Esto permite activaciones a través de IPv6 y admite escenarios de red más complejos. Anteriormente Turn On siempre usaba la dirección de difusión estándar de IPv4 en el puerto 9, que sigue siendo la predeterminada. Turn On es una pequeña utilidad de GNOME para encender sistemas remotos como dispositivos NAS con paquetes mágicos Wake On LAN.
- Sudoku v1.3.0 ya está aquí:
- Sudoku ahora genera rompecabezas con una única solución.
- Ahora se pueden añadir notas usando CTRL + teclas numéricas.
- El atajo de lápiz se ha cambiado de CTRL + P a P para un uso más sencillo.
- Las celdas de entrada ahora admiten entrada de teclado desde cualquier distribución de teclado.
- Se ha corregido un error que causaba un resaltado incorrecto de conflictos de celdas.
- Las notas ahora se guardan automáticamente.
- Al enfocar una celda de pista ahora se resaltan todas las celdas con el mismo número.
- Gameeky 0.7.0 ya está disponible. Esta nueva versión trae varias correcciones de errores y adiciones a la API de Python y al editor de código, que mejoran la experiencia del usuario y el aprendizaje. Además, ha actualizado su entorno de GNOME para mayor estabilidad y rendimiento.
- Ha llegado Static Workspace Background, una extensión para GNOME Shell disponible para las versiones 48 y 49. Sirve para navegar entre espacios de trabajo sin la animación de cambio del fondo de pantalla.
