El desarrollo de Linux 6.16-rc3 continúa avanzando, y Linus Torvalds ha anunciado, una semana después de la anterior RC, la última versión candidata a lanzamiento de esta serie, dirigida a su publicación final a finales de julio. Como es habitual en estas fases del ciclo, esta nueva revisión se centra especialmente en correcciones de errores detectados tanto en funciones recién introducidas como en características existentes que precisaban de ajustes.

En palabras del propio Torvalds, parece un lanzamiento bastante normal, sin nada especialmente llamativo, aunque advierte a la comunidad sobre la importancia de seguir probando y reportando errores para asegurar la calidad del núcleo.

Correcciones y cambios destacados en Linux 6.16-rc3

Entre las novedades técnicas más importantes de Linux 6.16-rc3, destaca la solución de una problemática muy persistente con la histórica tarjeta de sonido Creative SoundBlaster AWE32 ISA. Tras más de dos décadas en el mercado, el equipo de desarrollo ha conseguido que la tarjeta funcione correctamente en sistemas modernos equipados con PipeWire, evitando los cuelgues que sufrían algunos usuarios al cambiar el modo DMA. Esta reparación también podría aplicarse a futuras ramas estables del kernel.

Otro aspecto relevante es la reversión del soporte para la tecla G-Mode de Alienware. Aunque esta función prometía mejorar el rendimiento en portátiles para juegos compatibles, la realidad ha demostrado que, al menos en ciertos modelos, la activación de G-Mode puede reducir el rendimiento respecto al modo «performance» estándar. Por este motivo, se ha optado por deshabilitar esta opción y revertir los cambios tanto en Linux 6.16 como a través de un parche retroactivo para Linux 6.15.

La virtualización ha recibido importantes actualizaciones, donde la integración de nuevas piezas para Intel TDX en KVM permite ahora completar la API de gestión de llamadas complejas TDVMCALLs desde el espacio de usuario. Esta mejora amplía las capacidades de seguridad y confidencialidad de las máquinas virtuales en procesadores Intel Xeon modernos, además de otros ajustes en ARM64 y RISC-V que refuerzan la estabilidad en entornos virtualizados.

En el ámbito gráfico, Linux 6.16-rc3 aporta múltiples correcciones para controladores AMDGPU y AMDKFD (centradas en la gestión de trabajos, reinicio de motor y problemas de energía), y el driver Nouveau de Nvidia ha sido ajustado para solucionar referencias en colas de mensajes, posibles desbordamientos de enteros y algunos fallos de seguridad. El controlador Intel i915 también experimenta mejoras en la inicialización de memoria y solución de bloqueos prematuros.

Actualizaciones en redes y sistemas de archivos

Los componentes de red y Wi-Fi reciben también su dosis de atención, destacando optimizaciones para dispositivos ath12k e iwlwifi, y mejoras en la gestión de energía de sistemas AMD. Por otro lado, los sistemas de archivos OverlayFS, EROFS, XFS, NFS y SunRPC han sido actualizados para incrementar su fiabilidad y rendimiento.

Una de las decisiones más relevantes en esta entrega ha sido no fusionar la petición de actualización de Bcachefs. Según Linus Torvalds, el paquete incluía tanto arreglos como nuevo código de funcionalidades, algo que no es admitido una vez superada la ventana de integración de nuevas características. Hasta que no se separe el código, Bcachefs tendrá que esperar a futuras recogidas.

Linux 6.16-rc3 mantiene la tónica general de versiones previas en cuanto a la estabilidad y progresiva incorporación de parches. Si bien no hay cambios radicales, el ritmo de desarrollo sigue asegurando la compatibilidad con hardware reciente y la mejora de componentes esenciales como drivers, virtualización, sonido y sistemas de archivos. Para quienes estén pendientes de la adopción de nuevas funciones o vecinos de hardware específico, como usuarios de tarjetas antiguas o portátiles Alienware, conviene estar atentos a la evolución de las próximas candidatas y futuras versiones estables.