Hace algo más de seis meses puse a prueba a Ubuntu en la Raspberry Pi. Había oído maravillas sobre él, pero mis impresiones no fueron tan buenas. GNOME no es el escritorio más ligero de los existentes en Linux, y la ausencia del software que yo necesito para mi placa me hicieron volver a Manjaro ARM y posteriormente a Raspberry Pi OS. Hace algo más de un mes que hay una nueva versión, Ubuntu 21.10, y ¿han cambiado las cosas?

Antes de instalar un sistema operativo, ya sea en una placa simple o cualquier otro aparato, tenemos que tener claro qué queremos hacer con él. En mi Raspberry, yo quiero poder ver todo tipo de contenido de vídeo, escuchar música, jugar a emuladores retro y poder usar software de escritorio, por lo que pueda pasar. ¿Se puede hacer todo eso en Ubuntu? La respuesta es sí, se puede. ¿El problema? Se siente pesado si lo comparamos con Manjaro KDE o Raspberry Pi OS (o Twister OS).

Ubuntu 21.10 se siente más fluido que Hirsute Hippo

Lo que sí es importante dejar claro desde un principio es que Ubuntu 21.10 Impish Indri se siente más fluido que 21.04. Eso es gracias a que ahora usa GNOME 40, la penúltima versión del escritorio entre cuyas novedades está un rendimiento mejorado. Por todo lo demás, sigue más o menos igual, aunque yo le había dado una oportunidad pensando en una posibilidad: poder ejecutar aplicaciones de Android.

Hace unos meses que se anunció la puesta en escena de Waydroid, un software basado en Anbox que nos permite, si usamos Wayland, ejecutar apps de Android en Linux sin que el sistema operativo se resienta, ya que usa el mismo kernel que el sistema anfitrión. De hecho, ahora mismo estoy escribiendo este artículo desde Ubuntu con la aplicación de Apple Music sonando en segundo plano y este equipo, que no destaca por ser el más potente del mercado, se está comportando bien, todo lo bien que se comporta Ubuntu en un portátil con procesador i3, 4GB de RAM y disco rígido.

Pero, vaya, después de hacer lo mismo que hice con este portátil en mi Raspberry Pi, la instalación no ha podido seguir adelante cuando ha comprobado que el kernel Linux 5.13 de la Raspberry Pi no es compatible, por lo que «mi gozo en un pozo», y una cosa que podría haber cambiado mucho las cosas no está disponible.

Qué le falta a Ubuntu para ser una mejor opción en la RPI4

Cuando días antes instalé Waydroid en mi portátil, pensé que Ubuntu 21.10 ganaría muchos enteros en la Raspberry Pi si funcionaba. Por una parte, tenemos software de escritorio relativamente actualizado, por lo menos mucho más que el de Debian. Por otra, Waydroid nos permitiría suplir carencias como la falta de soporte por parte de Google y su Widevine. Así que lo que le falta a Ubuntu para ser una mejor opción en la Raspberry Pi es que mejore un poco más en su rendimiento y el software disponible, pudiéndose solucionar lo último con apps de Android.

La idea sería que las apps de Android rellenaran el vacío que deja la arquitectura ARM. Software como RetroPie está disponible para Ubuntu, por lo que la parte de los juegos retro la tiene cubierta. Mucho software x86_x64 tiene su propia versión para ARM, pero no todo. Como mínimo, Canonical podría hacer como Raspberry Pi y lanzar su propia solución para reproducir contenido protegido, ya que el contenedor de Chromium es una solución un poco chapucera.

Hasta ahora, de todo lo que he probado, lo mejor ha sido Twister OS porque es Rasbperry Pi OS con software instalado por defecto que funciona perfectamente, como RetroPie, Kodi o la solución para reproducir contenido protegido, por no mencionar su aplicación de webapps o box86, lo que quita límites a la arquitectura ARM de la RPI. Pero ningún sistema operativo es perfecto, ya que Twister OS está y seguirá estando disponible sólo en versión 32bits durante mucho tiempo, por no mencionar que tampoco puede ejecutar Waydroid.

Al final, el sistema total será aquel que sea de 64bits, permita reproducir contenido protegido, instalar apps de escritorio, los mejores emuladores y aplicaciones de Android. ¿Quién será el primero? En abril de 2022 volveremos a hacernos esta pregunta.